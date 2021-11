Con una cámara oculta, Ibai presentó a los primeros creadores de contenido que se suman al equipo que formó con Piqué

Twitter / @IbaiLlanos

Hoy Ibai presentó a los dos primeros streamers que van a pasar a integrar el equipo que va a lanzar con Piqué y que va a estar enfocado en su escuadra de League of Legends para competir en la mayor liga de España. “Amigos, en media hora os vamos a presentar a los dos primeros fichajes del equipo que tenemos Piqué y yo. Son dos streamers de entre 10 y 15 viewers. Y les vamos a hacer una cámara oculta en directo. Ellos creen que vienen a una entrevista. Están en el cine de casa sin móviles”, explicó el streamer a través e Twitter un poco antes de empezar el directo.

Cuando empezó la transmisión, y antes de empezar con la falsa entrevista, Ibai anticipó lo que se iba a ver: “Para el que no se haya enterado, hoy es un streaming muy especial. Porque vamos a enseñar, a presentar, los dos nuevos fichajes del equipo que tenemos Piqué y yo. Digo “el equipo que tenemos Piqué y yo” porque tenemos nombre, tenemos camiseta, tenemos logo, pero lo vamos a presentar el 15 de diciembre”.

Durante el directo Ibai explicó que aunque el proyecto está enfocado en el equipo de esports con el que van a competir “en la máxima categoría de League of Legends de España”, también van a contar con streamers y creadores de contenido. “Hoy vamos a presentar a los primeros dos primeros streamers. Hace poquito decidimos dale la oportunidad a streamers con poquitos viewers. Hay gente muy buena por 10,15, 20 viewers y por alguna cosa la gente no los ve. He visto gente muy buena, pero en este caso he elegido a un chico y una chica. No se preocupen si alguien no ha sido elegido. Vamos a seguir fichando gente”, destacó.

La idea de la cámara oculta fue “hacer una entrevista de trabajo un poco extraña” y la explicación que les dieron fue que formaban parte de un grupo de 10 candidatos que habrían quedado preseleccionados, pero para llegar a la instancia final era necesaria una última entrevista presencial en la casa del streamer. Además, Ibai explicó que los dos seleccionados no tenían su celular encima, con la excusa de que Ibai prefiere que no se filtren fotos de su casa. “Están viendo Arcane en el cine”, agregó. También señaló que les dijeron que la entrevista es grabada porque, en caso de ser seleccionados, ese video se va a usar en su presentación.

“Van a ser los únicos que sean presentados antes del 15 de diciembre. Que espero decirles dentro de muy poco dónde es (la presentación), pero tiene muy buena pinta”, explicó antes de empezar con la cámara oculta y ante más de 100 mil personas que seguían el directo.

“Yo no pensaba aplicar, porque soy un streamer muy pequeño”, dijo el primer candidato cuando empezó su falsa entrevista. Rioboo, como se presenta en Twitch, durante media hora soportó diferentes planteos sin saber que ya era parte del equipo de Ibai y Piqué. Cuando el stream estaba llegando a los 180 mil espectadoras, le confesaron que era una cámara oculta y que ya había sido seleccionado. La segunda “entrevista” fue con la streamer Suzyroxx, que después confesó que ya se había dado cuenta que era una cámara oculta, aunque creyó que era solo una broma y no la confirmación de su ingreso al equipo de creadores de contenido.

La incorporación de los dos streamers se da en el marco del anuncio que hicieron dos meses Ibai y Piqué cuando confirmaron que adquirieron la plaza de Astralis Stormbringers, el equipo que en la última temporada ascendió a la Superliga. Esta noticia marcó la vuelta de Ibai al torneo de League of Legends, solo que no lo hizo en el rol de relator que supo ocupar en otro momento, sino que lo va a hacer al frente de su propio equipo.

Hace algunas semanas Ibai confirmó que la presentación oficial de la nueva organización va a ser el 15 de diciembre. El evento, como explicó en ese momento, va a ser de ingreso gratuito y durante la jornada van a dar diferentes novedades: “el nombre, la camiseta, equipo de LoL, patrocinadores y creadores de contenido. Si algún estadio de lo que sea quiere hacerlo que nos avise. Va a ser tremendo”, había contado a través de una publicación en sus redes sociales.

