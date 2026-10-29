Judiciales

La Justicia pidió preservar imágenes de cámaras de seguridad e información sobre la salida de Flávio Bolsonaro desde Argentina

La jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso medidas preliminares pedidas por la fiscalía en una de las denuncias presentadas, antes de que se resuelva si se impulsa la investigación

Flavio Bolsonaro a su llegada a Miami REUTERS/Eva Marie Uzcategui
Flavio Bolsonaro a su llegada a Miami REUTERS/Eva Marie Uzcategui
Guardar

La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó medidas de prueba preliminares en una de las denuncias presentadas en Comodoro Py 2002 contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios, por la presunta colaboración en el operativo que permitió la salida del senador brasileño Flávio Bolsonaro desde Puerto Iguazú hacia Estados Unidos.

Entre las medidas que pidió la fiscal del caso Paloma Ochoa y ordenó la magistrada figura un pedido para preservar filmaciones de cámaras de seguridad del 27 al 28 de octubre, en el aeropuerto de Puerto Iguazú.

PUBLICIDAD

Además se libraron oficios para preguntar si se recibió notificación oficial de alertas o avisos desde Brasil sobre la situación judicial de Bolsonaro, quien partió desde ese aeropuerto rumbo a Miami junto a su esposa y sus dos hijas.

También se pidió un detalle a la Dirección Nacional de Migraciones sobre los controles que hubo sobre el avión y sus pasajeros, según supo Infobae en fuentes judiciales.

Se trata de algunas de las medidas preliminares que pidió la fiscalía antes de resolver si dictamina a favor de impulsar la investigación de la denuncia que presentó el dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, por supuesto encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales. Se pide determinar si existió alguna intervención ilegal de funcionarios argentinos en el ingreso y posterior salida del dirigente brasileño tras perder las elecciones de su país frente a Lula Da Silva.

PUBLICIDAD

La denuncia

Según la presentación de Solano, Bolsonaro ingresó a la Argentina por Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, y luego salió del país a las 23.30 del 27 de octubre a bordo de un vuelo privado de la empresa Baires Fly.

El denunciante sostuvo que el presidente Milei no podía desconocer la restricción para salir de Brasil que, según indicó, había dispuesto el juez del Supremo Tribunal Federal brasileño, Alexandre de Moraes.

Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro

Solano planteó que la eventual salida del territorio argentino exigía controles vinculados con la cooperación internacional y la situación judicial del dirigente brasileño. En ese sentido, solicitó investigar si los organismos estatales contaban con alertas, requerimientos o información previa sobre Bolsonaro.

La denuncia señala que Migraciones reconoció el ingreso del dirigente brasileño por Puerto Iguazú y su salida posterior en un vuelo privado. Solano cuestionó que no se hubieran aplicado restricciones y pidió determinar si existieron omisiones en los mecanismos de cooperación internacional.

De manera paralela la fiscalía de Puerto Iguazú también pidió medidas de prueba al recibir una denuncia similar por parte de la diputada Marcela Pagano.

Temas Relacionados

Flavio BolsonarodenunciaMigracionesArgentinaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rechazaron otorgarle la libertad condicional al exfuncionario kirchnerista José López

El detenido exsecretario de Obras Públicas pidió el beneficio en la condena unificada por la causa Vialidad y por enriquecimiento ilícito. Fue a raíz de los bolsos con U$S 9 millones que intentó esconder en un convento en 2016

Rechazaron otorgarle la libertad condicional al exfuncionario kirchnerista José López

Ordenaron la detención inmediata de Gastón Salmain, ex juez federal de Rosario

Quedará detenido con prisión domiciliaria, en el marco de la causa “Attila”, por la que está procesado y acusado de pactar una coima de 200.000 dólares a cambio de dictar fallos favorables para un fideicomiso. Esta mañana fue removido de su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento

Ordenaron la detención inmediata de Gastón Salmain, ex juez federal de Rosario

La Corte Suprema revocó la absolución de una pareja acusada de trata laboral de una adolescente

La víctima tenía 15 años cuando un hombre la contactó en Bolivia con una falsa oferta de trabajo como niñera en Argentina. Al llegar, le confiscaron su cédula y su partida de nacimiento. El fiscal del caso reunió pruebas que, según la Corte, no habían sido valoradas en conjunto

La Corte Suprema revocó la absolución de una pareja acusada de trata laboral de una adolescente

Destituyeron al juez federal de Rosario Gastón Salmain y quedó en condiciones de ser detenido

El ahora extitular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario fue removido por ocultar que había sido echado del Poder Judicial en 2002, cuando era empleado del fuero de la Seguridad Social. Desestimaron la acusación de “vender” fallos a cambio de coimas

Destituyeron al juez federal de Rosario Gastón Salmain y quedó en condiciones de ser detenido

Juicio de los cuadernos: declaró la exsecretaria del acusado Roberto Baratta

El juicio a la expresidenta Cristina Kirchner y otros 85 procesados está en etapa de declaraciones testimoniales solicitadas por las defensas

Juicio de los cuadernos: declaró la exsecretaria del acusado Roberto Baratta

DEPORTES

Se aprobó el nuevo formato del torneo argentino desde el 2027: los detalles

Se aprobó el nuevo formato del torneo argentino desde el 2027: los detalles

“Donnarumma y 10 más”: la tajante respuesta del DT del Manchester City sobre Gerónimo Rulli tras ser figura en los penales

Un ex capitán de River Plate y Vélez reveló que le prendieron fuego una colección de más de 100 camisetas

Con Colapinto como protagonista, los 10 cambios de pilotos que marcarán un récord en la práctica del GP de México de Fórmula 1

Viaje al interior de la pasión en las tribunas durante un partido de la Copa de Alemania: el show de los fanáticos en Bayern Múnich-Magdeburgo

TELESHOW

Wanda Nara sorprendió al hablar de la posibilidad de casarse con Martín Migueles

Wanda Nara sorprendió al hablar de la posibilidad de casarse con Martín Migueles

Sabrina Rojas explicó el particular acuerdo que tenía con Flor Vigna y Luciano Castro: “Se quedaba a dormir en mi cama”

“Me sentaste arriba tuyo y se volvió una obsesión”: verso por verso, qué dice la provocadora canción de La Joaqui y Tiago PZK

Yeyo De Gregorio habló de su distanciamiento de Lali Espósito y reveló que no fue invitado a su casamiento: “Me dolió”

“Mi casita cerquita del mar”: Patricio Giménez Aubert celebró sus 51 y estrenó su hogar soñado

INFOBAE AMÉRICA

Policía de Costa Rica captura a nicaragüense buscado internacionalmente por asesinato agravado y crimen organizado

Policía de Costa Rica captura a nicaragüense buscado internacionalmente por asesinato agravado y crimen organizado

Magistrado Jorge Araya García es reelegido por ocho años más en Costa Rica pese al rechazo de 29 diputados oficialistas

El Congreso de Guatemala abre hasta el 3 de noviembre las tachas contra 31 aspirantes a relatores

Los mercados de barrio de Sancti Spíritus operan sin colas por los precios fuera del alcance vecinal

¿Es posible denunciar y ganar un caso de acoso callejero sin testigos y pruebas en El Salvador?