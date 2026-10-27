Judiciales

La Justicia ordenó medidas urgentes para controlar un basural a cielo abierto de 20 hectáreas en San Pedro

Un juez federal exigió al municipio bonaerense implementar un plan de contingencia ante posibles daños ambientales. Las inspecciones detectaron quemas de residuos, falta de controles y presencia de menores en el predio

La Justicia federal ordenó medidas urgentes para controlar un basural a cielo abierto de 20 hectáreas en San Pedro, provincia de Buenos Aires, ante posibles riesgos de contaminación ambiental y sanitaria (Gentileza: Ministerio Público Fiscal - Policía Federal)
La Justicia federal ordenó medidas urgentes para controlar un basural a cielo abierto de 20 hectáreas en San Pedro, provincia de Buenos Aires, ante posibles riesgos de contaminación ambiental y sanitaria (Gentileza: Ministerio Público Fiscal - Policía Federal)
Guardar

En el marco de una investigación penal por posible contaminación ambiental, la Justicia federal ordenó a la Municipalidad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, adoptar medidas urgentes para controlar un basural a cielo abierto de aproximadamente 20 hectáreas. La decisión busca prevenir daños al ambiente y a la salud de la población, luego de que distintas inspecciones detectaran irregularidades en el tratamiento de los residuos y condiciones que podrían representar un riesgo para los habitantes de la zona.

El juez federal de Garantías de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, hizo lugar a un pedido del fiscal Matías Di Lello y ordenó implementar medidas preventivas respecto al terreno. Además, fijó un plazo de 90 días para ejecutar un plan de contingencia y de 60 días para que el municipio presente un programa integral de gestión de residuos.

PUBLICIDAD

Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) en su portal institucional, el requerimiento se sustentó en inspecciones del Ministerio de Ambiente bonaerense, informes de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), a cargo del fiscal federal Ramiro González, y análisis realizados por el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina.

El fiscal federal Ramiro González, titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), advirtió sobre la contaminación asociada a las quemas sistemáticas de residuos en el basural de San Pedro y solicitó medidas preventivas para proteger a la población (Adrián Escandar)
El fiscal federal Ramiro González, titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), advirtió sobre la contaminación asociada a las quemas sistemáticas de residuos en el basural de San Pedro y solicitó medidas preventivas para proteger a la población (Adrián Escandar)

El basural se encuentra en el barrio La Tosquera, en San Pedro, una localidad del norte bonaerense situada a orillas del río Paraná. El predio funciona desde hace más de dos décadas y, de acuerdo con los relevamientos, carece de sistemas adecuados para el tratamiento de la basura y la protección del suelo.

PUBLICIDAD

Durante las inspecciones se constató que los residuos se depositaban directamente sobre la tierra, sin cobertura ni compactación. Entre los materiales acumulados había neumáticos, electrodomésticos, escombros, vidrios y restos domiciliarios. También se registraron focos de incendio, acumulaciones de agua y ausencia de cerramiento perimetral y vigilancia.

Los investigadores observaron, además, personas adultas y menores que recuperaban materiales entre los desperdicios, mientras vehículos particulares y municipales ingresaban para descargar basura sin controles adecuados. La presencia de viviendas y cursos de agua en las inmediaciones motivó nuevas medidas para evaluar las posibles consecuencias ambientales.

El basural a cielo abierto de San Pedro ocupa unas 20 hectáreas en el barrio La Tosquera. Durante las inspecciones se encontraron residuos domiciliarios, neumáticos, electrodomésticos y escombros acumulados directamente sobre el suelo, además de focos de incendio, agua estancada y personas adultas y niños que recuperaban materiales entre los desechos (Gentileza: Ministerio Público Fiscal - Policía Federal)
El basural a cielo abierto de San Pedro ocupa unas 20 hectáreas en el barrio La Tosquera. Durante las inspecciones se encontraron residuos domiciliarios, neumáticos, electrodomésticos y escombros acumulados directamente sobre el suelo, además de focos de incendio, agua estancada y personas adultas y niños que recuperaban materiales entre los desechos (Gentileza: Ministerio Público Fiscal - Policía Federal)

Las advertencias sobre contaminación

La investigación comenzó a partir de información conocida por la UFIMA en noviembre de 2025 sobre quemas de residuos y emanaciones de humo. Durante las primeras inspecciones, vecinos del barrio relataron problemas respiratorios, irritación ocular y dolores de cabeza que atribuyeron a esas emisiones.

Un informe técnico de la fiscalía especializada consideró que existían elementos para tener por acreditada contaminación en los términos de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, al menos como consecuencia de las quemas sistemáticas. También advirtió sobre la proliferación de insectos, roedores y otros animales capaces de transmitir enfermedades.

Otro elemento incorporado al expediente fue el análisis del agua utilizada en el Centro Infantil de Recreación y Aprendizaje La Colmenita, al que concurren niños del barrio. Una muestra presentó niveles de coliformes totales -bacterias utilizadas como indicadores de la calidad sanitaria del agua- superiores a los límites establecidos por el Código Alimentario Argentino. Ante ese resultado, el laboratorio recomendó limpiar y desinfectar el sistema de almacenamiento, aunque no se determinó que la alteración estuviera relacionada con el basural.

El principio precautorio y las medidas ordenadas

Al resolver el planteo, Villafuerte Ruzo consideró que los conflictos ambientales requieren una intervención judicial preventiva y aplicó el principio precautorio, establecido en el artículo 4 de la Ley 25.675, conocida como Ley General del Ambiente.

La norma establece que, ante el peligro de un daño grave o irreversible, “la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces”. Este criterio permite adoptar acciones de protección sin esperar a que todas las consecuencias de una actividad potencialmente contaminante estén científicamente demostradas.

Con ese fundamento, el magistrado dispuso el cerramiento perimetral del basural, el control de sus accesos y la vigilancia permanente durante las 24 horas. También ordenó registrar a las personas autorizadas a recuperar materiales, organizar la clasificación de los residuos e identificar a quienes ingresan para descargarlos.

Las inspecciones detectaron quemas de residuos, falta de controles y presencia de menores en el área (Gentileza: Ministerio Público Fiscal - Policía Federal)
Las inspecciones detectaron quemas de residuos, falta de controles y presencia de menores en el área (Gentileza: Ministerio Público Fiscal - Policía Federal)

Estas medidas deberán comenzar a cumplirse de inmediato, mientras que el plan de contingencia deberá ejecutarse dentro de los 90 días establecidos.

A su vez, la Municipalidad tendrá 60 días para presentar un Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, conforme a la legislación nacional y provincial sobre tratamiento de residuos domiciliarios.

La resolución alcanza al intendente Cecilio Salazar y a los responsables municipales de Ambiente, Obras y Servicios Públicos y de la operación del basural. Su implementación deberá coordinarse con el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires.

En paralelo, la causa penal continuará para determinar el alcance de la eventual contaminación y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder por el funcionamiento del predio.

Temas Relacionados

Provincia de Buenos AiresSan PedroContaminación AmbientalBasural a cielo abiertoResiduos PeligrososJusticia FederalMinisterio Público FiscalLey General del AmbienteÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un experto en anticorrupción explicó qué cambios necesita el Estado para combatir la corrupción

Roberto de Michele, exdirector de la Oficina Anticorrupción, analizó las fallas institucionales que favorecen estas prácticas y propuso reformas en los organismos de control, los trámites municipales y la obra pública

Un experto en anticorrupción explicó qué cambios necesita el Estado para combatir la corrupción

Este jueves se definirá el futuro del suspendido juez Gastón Salmain: si lo destituyen, podría ir preso

El Jurado de Enjuiciamiento dará a conocer esta semana el veredicto del juicio político. Está acusado de pedir coimas y de ocultar en su currículum que había sido echado del Poder Judicial en 2002 por otro episodio de sobornos

Este jueves se definirá el futuro del suspendido juez Gastón Salmain: si lo destituyen, podría ir preso

José Luis Espert apeló su procesamiento por lavado de dinero y pidió su sobreseimiento

La causa investiga una transferencia de USD 200.000, justificada mediante un contrato de consultoría con una minera guatemalteca vinculada a Federico “Fred” Machado

José Luis Espert apeló su procesamiento por lavado de dinero y pidió su sobreseimiento

Agravaron las penas por un caso de corrupción en Corrientes, pero un exjuez condenado aspira a ser absuelto por incapacidad

El exmagistrado Carlos Soto Dávila argumenta que no está en condiciones de salud para afrontar los procesos judiciales en su contra. Exfuncionarios de su Juzgado y abogados recibieron condenas más severas por facilitarle fallos favorables a narcotraficantes

Agravaron las penas por un caso de corrupción en Corrientes, pero un exjuez condenado aspira a ser absuelto por incapacidad

Los inversores de $LIBRA apelaron en la justicia federal el sobreseimiento de Javier Milei y del resto de los implicados

Uno de los querellantes apartados de la causa se presentó para pedir la revisión del fallo que cerró la causa. La Cámara de Casación Penal tiene bajo revisión la exclusión de los damnificados

Los inversores de $LIBRA apelaron en la justicia federal el sobreseimiento de Javier Milei y del resto de los implicados

DEPORTES

Franco Colapinto contó su plan para cortar la racha negativa en la Fórmula 1 y volver a sumar puntos en el GP de México

Franco Colapinto contó su plan para cortar la racha negativa en la Fórmula 1 y volver a sumar puntos en el GP de México

La “irrisoria” multa al Barcelona por el escándalo con Julián Álvarez y Atlético de Madrid: por qué no la quiere pagar

Franco Colapinto no correrá la primera práctica libre del Gran Premio de México de la Fórmula 1: los motivos

Mbappé, el perdón y la hipocresía en el fútbol: cuando a un genocida no se le puede decir “dictador”

El conflicto entre una escudería y su piloto estrella por la renovación del contrato que da de qué hablar en la Fórmula 1

TELESHOW

Vanina Escudero celebró su cumpleaños rodeada de amigas y familia: “Agradezco mi vida”

Vanina Escudero celebró su cumpleaños rodeada de amigas y familia: “Agradezco mi vida”

Florencia Raggi homenajeó a su hija Renata por su cumpleaños y mostró fotos de la intimidad familiar: “La vida con vos es mucho mucho mejor”

Andrés Nara presentó a su nueva novia en el cumpleaños de su nieta Isabella: quién es y a qué se dedica

Con delantales personalizados y temática de MasterChef: así fue el increíble festejo de cumpleaños de Isabella Icardi, la hija de Wanda Nara

Nancy Pazos chocó en la avenida General Paz: “Fui la primera que atendió al motoquero”

INFOBAE AMÉRICA

La activista Berta Valle denuncia desapariciones forzadas de detenidos políticos en Nicaragua

La activista Berta Valle denuncia desapariciones forzadas de detenidos políticos en Nicaragua

Colsubsidio, entre las marcas más queridas de Colombia: “la confianza se construye día a día”

El Ministerio de Obras Públicas presenta el mayor presupuesto de su historia para invertir en infraestructura en El Salvador

Aumentan hospitalizaciones de niños por infecciones respiratorias en Costa Rica y Salud pide reforzar medidas de prevención

La Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal en Guatemala solicita USD 13.3 millones para mantener en 2027 las sedes abiertas este año