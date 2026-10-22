Judiciales

El Ministerio Público bonaerense realizó su primer encuentro interinstitucional en La Plata

La jornada reunió a autoridades de los tres poderes del Estado, universidades, empresas, organizaciones sociales y colegios profesionales. El cronograma incluyó cinco conversatorios sobre institucionalidad, seguridad, investigación y cooperación entre sectores

Autoridades de los tres poderes del Estado, junto con representantes de universidades, empresas, organizaciones sociales y colegios profesionales, participaron del primer Encuentro Interinstitucional del Ministerio Público bonaerense, realizado en La Plata
Autoridades de los tres poderes del Estado, junto con representantes de universidades, empresas, organizaciones sociales y colegios profesionales, participaron del primer Encuentro Interinstitucional del Ministerio Público bonaerense, realizado en La Plata
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El Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires realizó este jueves el primer Encuentro Interinstitucional, bajo el lema “Experiencias diversas: Una conversación común para el fortalecimiento institucional”. La actividad tuvo lugar en La Plata Rugby Club y convocó a funcionarios de los tres poderes del Estado y representantes de distintos sectores institucionales, en cinco paneles dedicados a la institucionalidad, la comunidad, la prevención del delito, la investigación científica y los aportes de los colegios profesionales.

El cronograma comenzó a las 8.30 con la acreditación de los participantes. A las 9, el procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand, encabezó la apertura y la presentación de los ejes del encuentro. Quince minutos después comenzó el primer conversatorio, titulado “El Estado en sus tres poderes: institucionalidad y cohesión social”, que reunió a autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

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En ese panel participaron la vicegobernadora Verónica Magario; el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara; el presidente de la Suprema Corte de Justicia provincial, Sergio Torres; el ministro de Seguridad, Javier Alonso; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; y el propio Conte-Grand.

El procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand, la vicegobernadora Verónica Magario y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, participaron del primer Encuentro Interinstitucional del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, realizado en La Plata
El procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand, la vicegobernadora Verónica Magario y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, participaron del primer Encuentro Interinstitucional del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, realizado en La Plata

A las 10.15 se proyectaron videos y, cinco minutos después, comenzó el segundo conversatorio: “Comunidad, valores y construcción del bien común”. El panel reunió a representantes de organizaciones religiosas, sociales, deportivas y cooperativas. Participaron el obispo de San Justo, Eduardo Horacio García; Belén Domke, coordinadora de la Casa Social Padre Bachi; Cecilia Lee, del Centro Barrial Villa Itatí, de Quilmes; Horacio Taccone, presidente del club Once Unidos de Mar del Plata; e Ignacio Funes Peralta, representante legal de la Cooperativa de Trabajo Vientos de Libertad.

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Tras un intervalo previsto para las 11.20, la actividad se reanudó con una proyección audiovisual a las 11.40. Cinco minutos después comenzó el tercer panel, centrado en el ecosistema digital y financiero y la cooperación frente al delito. La mesa contó con representantes de Telecom, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara Argentina Fintech, Cellebrite Latinoamérica y Mercado Libre.

Entre los participantes estuvieron Sergio Piris, gerente de Asuntos Penales, Delitos Tecnológicos y Antipiratería de Telecom; Marcelo Casanovas, subgerente general del Área de Asuntos Legales y Cumplimiento del Banco Provincia; Marcos Salt, asesor de Prevención de Fraude de la Cámara Argentina Fintech; Antonio Maza, director de Cuentas Estratégicas de Cellebrite Latinoamérica; y Juan Pablo Paredes, gerente de Inteligencia sobre Fraude y Regulaciones de Mercado Libre.

A las 12.45 se realizó una nueva proyección audiovisual y, a las 12.50, comenzó el cuarto conversatorio, dedicado a universidades, ciencia y prueba pericial aplicadas a la investigación. Participaron Agustín Ponzinibbio, de la Universidad Nacional de La Plata; Mauricio Caballero, investigador de la Fundación Infant; Carlos Navari, director de la carrera de Medicina Legal de la Universidad Católica Argentina; Nora Lía Padola, investigadora de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires; y Adriana López, rectora de la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz.

El procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand, encabezó la apertura del primer Encuentro Interinstitucional del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, realizado en La Plata. (Fotos: gentileza Asesoría General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires)
El procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand, encabezó la apertura del primer Encuentro Interinstitucional del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, realizado en La Plata. (Fotos: gentileza Asesoría General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires)

Luego del almuerzo, el programa retomó las actividades a las 14.20 con otra proyección de videos. A las 14.25 comenzó el quinto y último conversatorio, dedicado a los colegios profesionales y sus aportes institucionales al desarrollo colectivo.

La mesa reunió a Rafael Gentili, presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires; Emilio Ballina Benites, consejero del Colegio de Escribanos; Diego Biscioni, presidente del Colegio de Odontólogos; Marcela Jara, secretaria de la Comisión de Peritos de la Regional La Plata del Colegio de Traductores e Intérpretes; y Luis Colao, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos bonaerense.

El cronograma estableció para las 15.25 las reflexiones finales, nuevamente a cargo de Julio Conte-Grand. El cierre estaba previsto para las 16, con un café de cortesía y un espacio de intercambio entre los asistentes.

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