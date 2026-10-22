El Ministerio Público bonaerense realizó su primer encuentro interinstitucional en La Plata

Autoridades de los tres poderes del Estado, junto con representantes de universidades, empresas, organizaciones sociales y colegios profesionales, participaron del primer Encuentro Interinstitucional del Ministerio Público bonaerense, realizado en La Plata

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El Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires realizó este jueves el primer Encuentro Interinstitucional, bajo el lema “Experiencias diversas: Una conversación común para el fortalecimiento institucional”. La actividad tuvo lugar en La Plata Rugby Club y convocó a funcionarios de los tres poderes del Estado y representantes de distintos sectores institucionales, en cinco paneles dedicados a la institucionalidad, la comunidad, la prevención del delito, la investigación científica y los aportes de los colegios profesionales.

El cronograma comenzó a las 8.30 con la acreditación de los participantes. A las 9, el procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand, encabezó la apertura y la presentación de los ejes del encuentro. Quince minutos después comenzó el primer conversatorio, titulado “El Estado en sus tres poderes: institucionalidad y cohesión social”, que reunió a autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

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En ese panel participaron la vicegobernadora Verónica Magario; el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara; el presidente de la Suprema Corte de Justicia provincial, Sergio Torres; el ministro de Seguridad, Javier Alonso; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; y el propio Conte-Grand.

El procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand, la vicegobernadora Verónica Magario y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, participaron del primer Encuentro Interinstitucional del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, realizado en La Plata

A las 10.15 se proyectaron videos y, cinco minutos después, comenzó el segundo conversatorio: “Comunidad, valores y construcción del bien común”. El panel reunió a representantes de organizaciones religiosas, sociales, deportivas y cooperativas. Participaron el obispo de San Justo, Eduardo Horacio García; Belén Domke, coordinadora de la Casa Social Padre Bachi; Cecilia Lee, del Centro Barrial Villa Itatí, de Quilmes; Horacio Taccone, presidente del club Once Unidos de Mar del Plata; e Ignacio Funes Peralta, representante legal de la Cooperativa de Trabajo Vientos de Libertad.

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Tras un intervalo previsto para las 11.20, la actividad se reanudó con una proyección audiovisual a las 11.40. Cinco minutos después comenzó el tercer panel, centrado en el ecosistema digital y financiero y la cooperación frente al delito. La mesa contó con representantes de Telecom, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara Argentina Fintech, Cellebrite Latinoamérica y Mercado Libre.

Entre los participantes estuvieron Sergio Piris, gerente de Asuntos Penales, Delitos Tecnológicos y Antipiratería de Telecom; Marcelo Casanovas, subgerente general del Área de Asuntos Legales y Cumplimiento del Banco Provincia; Marcos Salt, asesor de Prevención de Fraude de la Cámara Argentina Fintech; Antonio Maza, director de Cuentas Estratégicas de Cellebrite Latinoamérica; y Juan Pablo Paredes, gerente de Inteligencia sobre Fraude y Regulaciones de Mercado Libre.

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A las 12.45 se realizó una nueva proyección audiovisual y, a las 12.50, comenzó el cuarto conversatorio, dedicado a universidades, ciencia y prueba pericial aplicadas a la investigación. Participaron Agustín Ponzinibbio, de la Universidad Nacional de La Plata; Mauricio Caballero, investigador de la Fundación Infant; Carlos Navari, director de la carrera de Medicina Legal de la Universidad Católica Argentina; Nora Lía Padola, investigadora de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires; y Adriana López, rectora de la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz.

El procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand, encabezó la apertura del primer Encuentro Interinstitucional del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, realizado en La Plata. (Fotos: gentileza Asesoría General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires)

Luego del almuerzo, el programa retomó las actividades a las 14.20 con otra proyección de videos. A las 14.25 comenzó el quinto y último conversatorio, dedicado a los colegios profesionales y sus aportes institucionales al desarrollo colectivo.

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La mesa reunió a Rafael Gentili, presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires; Emilio Ballina Benites, consejero del Colegio de Escribanos; Diego Biscioni, presidente del Colegio de Odontólogos; Marcela Jara, secretaria de la Comisión de Peritos de la Regional La Plata del Colegio de Traductores e Intérpretes; y Luis Colao, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos bonaerense.

El cronograma estableció para las 15.25 las reflexiones finales, nuevamente a cargo de Julio Conte-Grand. El cierre estaba previsto para las 16, con un café de cortesía y un espacio de intercambio entre los asistentes.

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