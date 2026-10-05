A horas de iniciar el juicio político contra el juez Salmain, cancelaron la declaración del financista que lo delató

Gastón Salmain, juez federal, ante el Consejo de la Magistratura

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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación dejó sin efecto la citación del financista arrepentido Fernando Elías Whpei para declarar en el juicio político contra el suspendido juez federal de Rosario, Gastón Salmain. La resolución desactivó una fuerte controversia que amenazaba con entorpecer el debate, que comenzará este martes.

La decisión del tribunal ocurrió luego de que el empresario presentara un escrito en el cual adelantó que podría no responder preguntas. El escenario es absolutamente atípico: si bien en el jury declararía como testigo, se estipuló que Whpei cuente con asistencia de su abogado y resguarde su derecho a no responder preguntas, lo que está previsto solamente para los imputados.

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El empresario invocó su derecho constitucional a evitar la autoincriminación, debido a la acusación que enfrenta en la causa Attila, en la que está procesado junto a Salmain. A cambio de una coima, el juez federal de Rosario le habría “vendido” resoluciones favorables al financista para destrabarle la compra de 10 millones de dólares a precio oficial cuando había cepo y brecha cambiaria.

Whpei se convirtió en arrepentido, colaboró con la investigación de los fiscales rosarinos e incriminó a Salmain.

El conflicto en torno a la testimonial comenzó cuando el Jurado de Enjuiciamiento aceptó un pedido de la defensa del juez —a cargo de los abogados Yamil Castro Bianchi y José Manuel Ubeira— para interrogar a Whpei en el juicio.

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Fernando Wphei (en el centro), detenido e imputado colaborador. Foto: Ministerio Publico Fiscal

Para viabilizar este testimonio, el tribunal diseñó un formato inédito: el financista comparecería sin la obligación de decir la verdad, asistido de forma permanente por su abogado defensor y con la potestad de elegir qué preguntas contestar para no perjudicar su situación procesal en la justicia penal.

Esta modalidad excepcional provocó el inmediato rechazo de los consejeros acusadores, el senador Luis Juez, el juez Diego Barroetaveña y la abogada Jimena De la Torre.

Los representantes del Consejo de la Magistratura interpusieron un recurso de reposición para revocar la medida. En su presentación, argumentaron que el Jurado carecía de facultades legales para eximir a un testigo del juramento de verdad y advirtieron que la creación de esta categoría intermedia de declarante representaba una indebida arrogación de competencias.

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Diego Barroetaveña y Jimena de la Torre

Los acusadores señalaron además que la intervención de Whpei bajo esas condiciones carecía de utilidad, ya que sus eventuales aportes se pueden revisar en la grabación de su declaración como imputado colaborador en el fuero penal. Ese material ya fue incorporado como prueba al debate.

Asimismo, los consejeros alertaron sobre el riesgo de que una nueva exposición interfiriera negativamente en las investigaciones judiciales en curso.

Ante la presentación del financista y el recurso de los acusadores, el Jurado de Enjuiciamiento, presidido por Marcelo Bartumeu Romero, se apoyó en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que entre otros puntos garantiza el derecho a no declarar contra sí mismo.

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El senador nacional Luis Juez

El tribunal entendió que no correspondía obligar al empresario a comparecer para pronunciarse sobre los mismos sucesos por los que se encuentra investigado en sede penal. Bajo esa premisa, concluyó que insistir con la citación carecía de sentido práctico y resolvió anular la convocatoria, lo que tornó abstracto el tratamiento del recurso de reposición de la acusación.

La decisión contó con el voto coincidente de los restantes integrantes del jurado: el juez Néstor Barral, las senadoras María Belén Monte de Oca y María Florencia López, los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli, y la abogada Ana Beatriz Fernández.

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Coimas y ocultamiento

Gastón Salmain, quien se desempeñaba al frente del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, afronta este juicio político bajo cargos de mal desempeño en sus funciones. En el ámbito penal, el magistrado fue procesado por cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La Justicia le dictó a Gastón Salmain la prisión preventiva, que recién se podrá hacer efectiva cuando sea destituido

La investigación judicial le atribuye haber pactado el cobro de una dádiva de 200.000 dólares a cambio de destrabar de manera irregular un expediente para beneficiar a un fideicomiso con la transferencia de 10 millones de dólares hacia cuentas en el exterior, maniobra ocurrida entre septiembre de 2023 y abril de 2024.

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Por este caso, la justicia le dictó prisión preventiva, medida que no se efectivizó debido a sus fueros de inmunidad de arresto, pero que fue confirmada por la Cámara Federal de Rosario y la Cámara Federal de Casación Penal. Si lo destituyen, Salmain será detenido.

De forma paralela, el Consejo de la Magistratura lo acusó de falsear su currículum durante el concurso de designación. El juez suspendido omitió declarar que en el 2002 lo echaron del Poder Judicial de la Nación, donde ejercía como empleado de la Seguridad Social, tras haber ofrecido dinero para alterar un sorteo de causas.

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En su descargo, Salmain argumentó que no mencionó dicho antecedente porque no se lo preguntaron y porque había pasado hace más de 20 años.

Con la anulación de la controvertida audiencia testimonial de Whpei, el Jurado de Enjuiciamiento despejó el camino para el inicio del debate oral, donde se determinará la responsabilidad política del magistrado y su eventual destitución.

En la primera jornada declararán tres testigos. El miércoles, en tanto, está previsto escuchar la declaración de otras seis personas.