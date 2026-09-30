Un nuevo juez de un tribunal oral federal será el magistrado suplente en el juicio Hotesur - Los Sauces

Santiago Schiopetto, flamante juez del TOF N° 6, viene de trabajar como auxiliar fiscal

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La Cámara Federal de Casación Penal designó por sorteo a Santiago Juan Schiopetto como juez sustituto para el debate oral y público de las causas Hotesur - Los Sauces, que sentará en el banquillo de los acusados a la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y su hijo y diputado nacional, Máximo Kirchner.

En estos casos se investigaron las presuntas maniobras de lavado de activos, asociación ilícita y dádivas que habría desplegado la familia Kirchner para canalizar y blanquear dinero proveniente de la corrupción a través de sus empresas hoteleras e inmobiliarias.

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Schiopetto juró el 10 de septiembre como titular del TOF N° 6 junto a Ramiro Velasco. Cubrieron dos de las tres vacantes que tenía ese tribunal oral.

Aunque apenas estrena su propio despacho, el flamante magistrado no es un recién llegado a Comodoro Py. Viene de desempeñarse como auxiliar del fiscal Ramiro González en la Fiscalía Federal N° 7. Comenzó su carrera en el Ministerio Público en 1998, siempre en los tribunales de Retiro. Tuvo también un paso por el Gobierno porteño, como subsecretario de Seguridad Operativa, entre 2016 y 2018.

El juicio de Hotesur - Los Sauces estará a cargo del Tribunal Oral Federal N° 5, integrado por José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni. Schiopetto será el “cuarto juez”, un recurso habitual que tiene el Poder Judicial cuando afronta debates extensos y complejos.

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El magistrado sustituto debe asistir o revisar todas las audiencias, aunque solo puede intervenir en caso de que uno de los titulares se ausente.

Santiago Juan Schiopetto

Esta definición sobre la integración del TOF N° 5 se da en medio de una controversia respecto de la división de las causas. El Tribunal resolvió que, por un lado, el juicio oral de Los Sauces comience el próximo 23 de octubre; y que Hotesur se juzgue en otro proceso separado, desde el 19 de marzo de 2027.

La Cámara Federal de Casación Penal celebrará una audiencia el 15 de octubre para definir si mantiene ese criterio.

Cabe recordar que el máximo tribunal penal unificó en mayo de 2019 las causas Hotesur y Los Sauces, al considerar que una única tramitación era la alternativa más adecuada para acelerar las actuaciones.

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En noviembre de 2021, sin iniciar el juicio, el TOF N° 5 -con los votos de los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg- cerró el caso y sobreseyó a todos los acusados. Dos años más tarde, la Casación Federal revocó esa decisión y ordenó avanzar con el juicio.

El hotel Alto Calafate, de la firma Hotesur (NA)

Ahora el fiscal Diego Velasco puja para que las causas no se separen y los hechos se ventilen en un único debate, ante el temor de que la división debilite la prueba de la acusación.

En un recurso de apelación, Velasco sostuvo que en los casos de presunto lavado de activos, las operaciones deben analizarse en conjunto y no como “hechos aislados”. Refirió que los dos requerimientos de elevación a juicio describen maniobras como “delitos continuados”, cometidos durante períodos superpuestos entre 2009 y 2015.

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Con ese fundamento, señaló que una sentencia dictada primero podría ser invocada en el segundo juicio como una decisión definitiva, lo que llevaría a las defensas a reclamar no ser juzgadas dos veces por los mismos sucesos.

La Fiscalía señaló que 12 de los 19 acusados en Hotesur también están implicados en Los Sauces. Además, reclamó que la celebración de dos juicios “genera mayores dilaciones en lugar de la celeridad prometida” por el Tribunal.