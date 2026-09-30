Judiciales

Le cancelaron el viaje a Brasil, tardaron en devolverle el dinero y denunció un trato “indigno y humillante”: deberán indemnizarlo

Un joven compró pasajes a Natal que sufrieron cambios sucesivos hasta que el viaje fue cancelado. Tras las demoras en la devolución del dinero y la falta de respuestas de la aerolínea y la agencia, la Cámara de Apelaciones confirmó la condena al considerar que el incumplimiento en la atención al cliente vulneró la Ley de Defensa del Consumidor

Un hombre adulto y un niño pequeño de espaldas, tomados de la mano, miran una pantalla de aeropuerto que muestra vuelos cancelados y aviones en pista.
La Cámara de Apelaciones de Quilmes confirmó la condena contra una agencia de viajes y una aerolínea por la demora en el reintegro de pasajes a Brasil. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Quilmes confirmó la condena contra una agencia de viajes y una aerolínea a indemnizar a un pasajero por la demora injustificada en el reintegro de pasajes. El tribunal ratificó el fallo de primera instancia que ordenó la devolución del dinero actualizado y el pago de compensaciones por los trastornos ocasionados tras reiteradas reprogramaciones de vuelos a Brasil.

El conflicto comenzó cuando el demandante, de 31 años, adquirió en octubre de 2021 pasajes aéreos a través de una plataforma digital para viajar desde Buenos Aires hacia Natal. La operación comercial se abonó de forma completa mediante tarjeta de débito, estableciendo las fechas de salida y regreso fijadas en el itinerario original.

PUBLICIDAD

Tras la compra del servicio, la empresa aérea introdujo sucesivas reprogramaciones y modificaciones en los horarios de los vuelos contratados. Frente a los constantes cambios que alteraban el plan inicial, el pasajero decidió cancelar la reserva y solicitar la restitución integral del dinero abonado.

El pasajero compró en 2021 pasajes desde Buenos Aires a Natal a través de una plataforma digital y canceló la reserva tras reiteradas reprogramaciones de vuelos. (Foto de archivo)
El pasajero compró en 2021 pasajes desde Buenos Aires a Natal a través de una plataforma digital y canceló la reserva tras reiteradas reprogramaciones de vuelos. (Foto de archivo)

Sin embargo, las empresas involucradas solo efectuaron una devolución parcial inmediata correspondiente a gastos administrativos, reteniendo el resto del importe. La falta de reintegro obligó al solicitante a encarar infructuosas gestiones extrajudiciales que no recibieron respuesta adecuada por parte de las proveedoras.

Ante la persistente negativa a devolver la totalidad del dinero, el afectado promovió una demanda de daños y perjuicios en los tribunales ordinarios denunciando haber sido sometido a un trato “indigno y humillante”. En su escrito inicial, el reclamante exigió la restitución de las sumas pagadas a valores actualizados, más intereses, el resarcimiento por daño moral y la aplicación de una multa civil.

PUBLICIDAD

El expediente se tramitó en primera instancia, donde la jueza interviniente rechazó la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por la plataforma de viajes. La sentencia de origen hizo lugar al reclamo y condenó a ambas compañías a pagar un monto total de 6.564.546 pesos.

Persona con pasaporte en mano - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La agencia de viajes y la aerolínea devolvieron solo una parte del dinero y el reclamo derivó en una demanda por daños y perjuicios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el desglose de la condena, la magistrada asignó 1.057.121 pesos en concepto de daño material por los montos no restituidos. Asimismo, el pronunciamiento fijó 1.500.000 pesos por daño moral, 4 millones de pesos como daño punitivo y cubrió los gastos del trámite de mediación previa.

En sus fundamentos jurídicos, la jueza encuadró el vínculo en las normas de la Ley de Defensa del Consumidor y del Código Civil y Comercial de la Nación. La resolución determinó la responsabilidad objetiva y solidaria de ambas firmas por integrar la misma cadena de comercialización frente al usuario.

Asimismo, el fallo de primera instancia declaró la inconstitucionalidad de la norma que prohíbe la indexación monetaria al verificar el deterioro del capital debido a la inflación. Por este motivo, la jueza ordenó la actualización de la deuda mediante el Índice de Precios al Consumidor más una tasa pura del 6% anual.

La Cámara de Apelaciones rechazó el argumento de la plataforma digital como simple intermediaria y sostuvo que integra la cadena de comercialización frente al pasajero. (Foto de archivo: Cloudbeds)
La Cámara de Apelaciones rechazó el argumento de la plataforma digital como simple intermediaria y sostuvo que integra la cadena de comercialización frente al pasajero. (Foto de archivo: Cloudbeds)

Ambas empresas interpusieron recursos de apelación para intentar revertir el fallo de grado. La línea aérea sostuvo que debían aplicarse los tratados internacionales sobre transporte aéreo, mientras que la comercializadora digital argumentó que actuó como simple intermediaria y que la demora dependía de la transportista.

Al revisar las actuaciones, la Cámara de Apelaciones ratificó el rechazo a la excepción planteada por la agencia de viajes. Los camaristas explicaron que las comercializadoras en línea revisten la condición de proveedoras dentro del sistema protectorio y no pueden desentenderse de los reclamos de los compradores.

El tribunal de apelaciones señaló que los trámites burocráticos o las demoras en las transferencias internas entre la aerolínea y la agencia resultan ajenas al pasajero. Los jueces enfatizaron que las disputas organizativas entre proveedores no se pueden oponer al cliente para postergar la restitución de su dinero.

ezeiza, aeroparque, avión, vuelo, vacaciones, impuestos, viaje, aeropuerto, visa - Imagen Ilustrativa Infobae
La jueza aplicó la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial para fijar la responsabilidad solidaria de la agencia de viajes y la aerolínea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto de las indemnizaciones, la Sala II del tribunal confirmó la procedencia del daño moral tras comprobar la perturbación anímica y el trato indigno sufrido por el reclamante. Además, los magistrados mantuvieron la multa por daño punitivo al considerar que el desinterés prolongado ante los reclamos configuró una falta grave a los deberes legales.

En relación con el esquema financiero, el tribunal respaldó la declaración de inconstitucionalidad de la pauta no indexatoria para resguardar la reparación plena. Sin embargo, los jueces introdujeron una modificación al disponer que los intereses de la multa punitiva solo se devengarán a partir del incumplimiento de la condena firme.

Con esta única modificación, la Cámara de Apelaciones confirmó en todo lo demás la sentencia que condenó solidariamente a ambas compañías. Finalmente, el tribunal dispuso imponer las costas de la segunda instancia a las empresas demandadas, lo que dio por concluida la revisión del fallo judicial.

Temas Relacionados

Cancelaciones de vuelosAerolíneaDaños y perjuiciosIndemnización judicialDaño punitivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cayó de la bicicleta y demandó por el mal estado de la calle: la Justicia ordenó pagarle más de $22 millones de indemnización

Una mujer sufrió graves lesiones en noviembre de 2021 tras patinar sobre un acumulado de agua y verdín en una esquina de zona oeste. La Cámara de Apelaciones ratificó la condena contra la empresa de agua potable y el municipio al comprobar la falta de mantenimiento de la red hídrica y de señalización del lugar. Además, descartó los planteos que buscaban atribuirle responsabilidad a la víctima

Cayó de la bicicleta y demandó por el mal estado de la calle: la Justicia ordenó pagarle más de $22 millones de indemnización

Un nuevo juez de un tribunal oral federal será el magistrado suplente en el juicio Hotesur - Los Sauces

Se trata de Santiago Schiopetto, quien juró a principios de septiembre tras concursar para el cargo y recibir acuerdo del Senado. La Cámara Federal de Casación Penal define si mantiene las causas separadas

Un nuevo juez de un tribunal oral federal será el magistrado suplente en el juicio Hotesur - Los Sauces

Lilia Lemoine seguirá como querellante en la causa contra el hombre acusado de apedrear su casa

La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso de la diputada y ordenó al Juzgado Federal N° 7 dictar una nueva resolución sobre su intervención en el expediente

Lilia Lemoine seguirá como querellante en la causa contra el hombre acusado de apedrear su casa

“Se abre una esperanza de justicia”: la hermana de Alberto Ledo, tras el fallo que ordenó revisar la absolución de Milani

La hermana del soldado desaparecido en Tucumán en 1976 habló con Infobae al Regreso sobre la resolución del máximo tribunal y la búsqueda de justicia que su familia sostiene desde hace cinco décadas

“Se abre una esperanza de justicia”: la hermana de Alberto Ledo, tras el fallo que ordenó revisar la absolución de Milani

Condenaron a una mujer que ejerció como docente con títulos falsos y luego intentó hacerse pasar por abogada

La Justicia Federal de Santa Fe consideró probado que accedió a cargos y percibió remuneraciones durante casi seis años. El fallo también la responsabilizó por un segundo intento de defraudación mediante documentación falsa vinculada a la UBA

Condenaron a una mujer que ejerció como docente con títulos falsos y luego intentó hacerse pasar por abogada

DEPORTES

La negociación que mantiene en vilo el futuro de Alpine: cómo puede afectar a Franco Colapinto en la Fórmula 1

La negociación que mantiene en vilo el futuro de Alpine: cómo puede afectar a Franco Colapinto en la Fórmula 1

El gesto del Dibu Martínez y el plantel de la selección argentina al arribar a Córdoba: la multitudinaria bienvenida

Los festejos de Rosario Central con Estudiantes como principal blanco de burlas tras la polémica

La decisión de Ferrari sobre su jefe de equipo en medio de la crisis y los rumores del posible desembarco de Christian Horner

La revelación de Santiago Sosa sobre Facundo Colidio y Boca Juniors en la previa del cruce ante Vasco Da Gama por la Sudamericana

TELESHOW

El piropo de Hernán de Malafama a Lizy Tagliani en MasterChef: “No se puede tener frío al lado de esta salamandra”

El piropo de Hernán de Malafama a Lizy Tagliani en MasterChef: “No se puede tener frío al lado de esta salamandra”

Habló Emiliano Tarragona, el denunciante de Maxi Ghione: “No me dejaba salir y sacó dos armas de fuego”

Juana Viale contó por qué volvería a ser madre a los 44 años: "Me encanta, me siento vital"

Juli Poggio fue la primera accidentada de MasterChef Celebrity: “Nunca me voy a olvidar que Wanda me secó las lágrimas”

Robbie Williams sorprendió a sus fans en Buenos Aires con un show acústico en la puerta de su hotel

INFOBAE AMÉRICA

¿Un geoglifo ancestral en Mendoza? Qué dicen los arqueólogos sobre el misterioso hallazgo que podría estar vinculado a rituales prehispánicos

¿Un geoglifo ancestral en Mendoza? Qué dicen los arqueólogos sobre el misterioso hallazgo que podría estar vinculado a rituales prehispánicos

Régimen de Cuba señala que Estados Unidos obstaculiza con sanciones las reformas que pretenden salvar una isla en agonía

Marco Rubio: “Nunca permitiremos que Cuba se convierta en una base de operaciones contra Estados Unidos”

Diputados de Costa Rica aplazan elección de magistrados suplentes y devuelven la lista a comisión parlamentaria

El presidente del Banco de Guatemala presenta informe de gestión previo a dejar el cargo y asegura un crecimiento de 4,3% para 2026