Casación revisará el rechazo de un hábeas corpus por desaparición forzada durante la dictadura

La Cámara Federal de Casación Penal habilitó el recurso presentado por familiares de víctimas de desaparición forzada

Guardar

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal habilitó el recurso de Ricardo Baravalle y Estela Gualdero contra el rechazo de un hábeas corpus por desaparición forzada, tras considerar que los agravios planteados podrían encuadrar en las causales de revisión previstas por el Código Procesal Penal.

La resolución, firmada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky, declaró “erróneamente denegado” el recurso de casación que había sido rechazado en la instancia anterior.

PUBLICIDAD

Los demandantes reclaman la búsqueda de Ana María Baravalle, Julio César Galizzi, su hijo o hija Camila o Ernesto Galizzi Baravalle, María del Carmen Gualdero y el hijo o hija nacido durante su cautiverio, identificado en el expediente como García-Gualdero.

El reclamo también incluyó un pedido de alcance general para la localización e identificación de otros niños y niñas que pudieran haber sido apropiados o sustraídos durante el terrorismo de Estado.

El fallo

La Sala IV admitió la queja presentada por Baravalle y Gualdero tras establecer que había sido interpuesta dentro del plazo y por personas legitimadas para recurrir. Los magistrados concedieron el recurso de casación y ordenaron la formación del correspondiente legajo.

PUBLICIDAD

El tribunal recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación definió a la Cámara Federal de Casación Penal como un órgano intermedio destinado a reparar perjuicios producidos en instancias previas cuando los agravios se vinculan con una cuestión federal.

La acción de hábeas corpus fue presentada en los términos del artículo 3°, inciso 1°, de la Ley 23.098, que contempla los casos de desaparición forzada de personas.

La Sala I de la Cámara Federal había homologado la decisión del Juzgado Federal 10, que en su momento rechazó inicialmente los planteos referidos a las personas buscadas y ordenó remitir testimonios a distintos tribunales federales para su incorporación a causas ya existentes.

PUBLICIDAD

En el caso de Ana María Baravalle, Julio César Galizzi y Camila o Ernesto Galizzi Baravalle, la documentación fue remitida al Juzgado Federal 2 de San Martín. El caso de María del Carmen Gualdero y el niño o niña nacido durante su cautiverio fue enviado al Juzgado Federal 7.

Una de las fundadoras de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Mirta Acuña de Baravalle, era la madre de Ana María Baravalle

Las víctimas

El hábeas corpus fue interpuesto por familiares que reclaman conocer el paradero de Ana María Baravalle, desaparecida cuando cursaba un embarazo de cinco meses, y de María del Carmen Gualdero, embarazada de ocho meses y medio. El planteo fue presentado por hermanos y tíos de las víctimas.

PUBLICIDAD

Baravalle nació el 20 de marzo de 1948 en la ciudad de Buenos Aires, estudiaba Sociología y militaba en el PRT-ERP cuando desapareció junto con su esposo, Julio César Galizzi, tras ser detenida en su casa de la localidad bonaerense de San Martín, en 1976.

Su madre fue Mirta Acuña de Baravalle, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y de Abuelas de Plaza de Mayo.

Gualdero nació el 27 de junio de 1955 en Buenos Aires, pertenecía al PRT-ERP y era conocida por sus compañeros como “Elena” o “Mari”. La policía la detuvo en la calle el 8 de junio de 1976, cuando estaba embarazada y tenía como fecha probable de parto el 25 de junio de ese año.

PUBLICIDAD

Según Abuelas, permaneció detenida en la Comisaría 11 y en la Sección de Seguridad General de la Policía Federal. Ella y su hijo o hija permanecen desaparecidos.