Judiciales

Redujeron las condenas de los agentes condenados por el crimen del mapuche Rafael Nahuel y no irán a prisión

La Cámara Federal de Casación modificó la sentencia que había dictado el Tribunal de General Roca. Los sentenciados son cinco funcionarios de la Prefectura Naval. También les retiraron la inhabilitación para ejercer cargos públicos

Rafael Nahuel tenía 22 años y murió por un balazo en la espalda durante un desalojo en Villa Mascardi, Bariloche
Rafael Nahuel tenía 22 años y murió por un balazo en la espalda durante un desalojo en Villa Mascardi, Bariloche
Guardar

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal redujo las condenas de los cinco integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina involucrados en el operativo que terminó con la vida del joven mapuche Rafael Nahuel en noviembre de 2017. El máximo tribunal penal del país resolvió anular las penas de prisión efectiva que había impuesto el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca y, en su lugar, estableció sanciones de ejecución condicional, lo que significa que ninguno de los uniformados irá a la cárcel.

El fallo, firmado por los jueces Mariano Borinsky, Guillermo Jorge Yacobucci y Carlos Alberto Mahiques, hizo lugar a los recursos de casación presentados por las defensas de los agentes. Los magistrados determinaron que el tribunal de juicio incurrió en arbitrariedades al momento de fijar los montos punitivos, ya que repitió de manera idéntica las penas que la Casación ya había anulado en junio de 2025.

PUBLICIDAD

Según la resolución, los jueces federales de Río Negro omitieron valorar adecuadamente las circunstancias atenuantes de los acusados y realizaron una medición generalizada de las responsabilidades sin distinguir el comportamiento individual de cada uno.

Los hechos

El crimen ocurrió el 25 de noviembre de 2017 en un predio de Parques Nacionales ubicado sobre la Ruta Nacional 40, en la provincia de Río Negro. En esa oportunidad, una patrulla de reconocimiento de la fuerza federal se topó con un grupo de personas que descendía de la montaña. Tras dar la voz de alto, los uniformados recibieron agresiones con piedras y lanzas, ante lo cual respondieron inicialmente con armamento no letal y luego con sus armas reglamentarias Pietro Beretta calibre 9 milímetros y un subfusil MP5. En total, los efectivos realizaron al menos 130 disparos.

PUBLICIDAD

Todo ocurrió en un contexto donde esas tierras estaban en proceso de ser desalojadas, a partir de la toma de la comunidad Lafken Winkul Mapu.

Comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu Bariloche Rafael Nahuel
Nahuel pertenecía a la comunidad Lafken Winkul Mapu.

Durante la balacera, un proyectil disparado por la pistola del prefecto Sergio Guillermo Cavia ingresó por la cadera de Rafael Nahuel y se alojó en su axila, causándole la muerte por una hemorragia interna provocada por la perforación de diversos órganos vitales.

La justicia encuadró la conducta de los uniformados bajo la figura de homicidio agravado por el uso de armas de fuego, cometido con exceso en la legítima defensa. Bajo esta calificación, Cavia respondió en calidad de autor material del disparo mortal, mientras que Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio Damián García resultaron condenados como partícipes necesarios.

El tribunal de General Roca había impuesto una pena de cinco años de prisión para Cavia y de cuatro años y seis meses para los restantes cuatro prefectos, todas de cumplimiento efectivo, además de inhabilitaciones especiales para ejercer cargos públicos.

Sin embargo, la Cámara de Casación consideró que estas sanciones resultaron desproporcionadas y que no se ajustaron al principio de culpabilidad. Tras analizar las condiciones particulares de cada imputado, el tribunal resolvió aplicar las siguientes penas en suspenso:

  • Sergio Guillermo Cavia: Tres años de prisión de ejecución condicional. El tribunal valoró su rol como autor del disparo, pero consideró como atenuantes su falta de antecedentes penales, su situación familiar como sostén de tres hijos menores y su inexperiencia previa en enfrentamientos armados.
  • Juan Ramón Obregón: Dos años y seis meses de prisión en suspenso. En su caso, se constató que utilizó un subfusil MP5 y que registró un faltante de 33 municiones, lo que demostró una participación intensa que justificó una pena levemente superior a la de sus compañeros de participación.
  • Francisco Javier Pintos: Dos años y tres meses de prisión en suspenso. Aunque inicialmente se le adjudicó el uso de un subfusil, se comprobó que disparó su arma de puño reglamentaria con un faltante de 22 proyectiles.
  • Carlos Valentín Sosa: Dos años y tres meses de prisión en suspenso. Su aporte consistió en la ejecución de 21 disparos con su pistola reglamentaria.
  • Sergio Damián García: Dos años de prisión en suspenso. Fue el agente que menor participación tuvo en la balacera, registrando un faltante de solo 10 proyectiles en su arma de puño.

Sin inhabilitación especial

Otro de los cambios significativos de la resolución de Casación fue la eliminación de la pena de inhabilitación especial que pesaba sobre los uniformados. El tribunal de General Roca había impuesto inhabilitaciones de entre siete y ocho años para los prefectos.

Los jueces de la Sala III señalaron que la inhabilitación especial en los casos de homicidio culposo o con exceso en la legítima defensa es una sanción facultativa y no obligatoria para los magistrados. Casación criticó que el tribunal de origen no fundamentó los motivos por los cuales consideró necesario aplicar dicha accesoria. En consecuencia, teniendo en cuenta la buena conducta de los imputados durante el proceso, la ausencia de sanciones administrativas previas en la Prefectura y la realización de cursos de capacitación, los camaristas decidieron dejar sin efecto esta penalidad para facilitar su reinserción social y laboral.

Comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu Bariloche Rafael Nahuel
Rafael Nahuel

Aunque la decisión de reducir las penas contó con la unanimidad de los tres jueces para hacer lugar a los recursos de las defensas, el magistrado Carlos Alberto Mahiques planteó una disidencia parcial respecto a la escala penal aplicable.

Para la mayoría de la Sala, integrada por Borinsky y Yacobucci, la escala penal aplicable al homicidio con exceso en la legítima defensa agravado por el uso de armas de fuego oscila entre un año y cuatro meses como mínimo y seis años y ocho meses de prisión como máximo. En cambio, Mahiques argumentó que la agravante por el uso de arma de fuego no debe trasladarse de forma automática a la escala del delito culposo. Bajo su interpretación jurídica, el marco penal aplicable debió situarse entre uno y cinco años de prisión, sin contemplar bajo ningún concepto la pena de inhabilitación, ya que el delito de homicidio simple no la prevé en su origen.

Con este pronunciamiento, la justicia federal cerró una etapa crucial en la revisión de las condenas del caso Rafael Nahuel, inclinándose por la aplicación de penas que evitan el encarcelamiento de los prefectos involucrados, al valorar que el trágico desenlace se produjo en el marco de una actuación que comenzó como una legítima defensa frente a una agresión previa. Las partes del proceso realizaron las reservas correspondientes para recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través del recurso extraordinario federal.

Temas Relacionados

Rafael NahuelBarilochePrectura Naval ArgentinaMapuchesúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las declaraciones de la abogada boliviana Nadia Beller se investigarán en la causa $LIBRA

Lo resolvió la Cámara Federal porteña, a partir de una presentación de la diputada Mónica Frade. La expareja del consultor Fernando Cerimedo declaró la semana pasada como testigo en el caso ANDIS

Las declaraciones de la abogada boliviana Nadia Beller se investigarán en la causa $LIBRA

Denunció un accidente en el gimnasio e inició un juicio millonario: perdió y deberá pagar los gastos procesales

Una mujer reclamó más de $42 millones a un establecimiento de Merlo por las lesiones que, según denunció, sufrió durante un entrenamiento. El tribunal rechazó la demanda y le impuso las costas al considerar que solo había presentado una historia clínica posterior al supuesto accidente, sin aportar testimonios, filmaciones ni peritajes que acreditaran cómo ocurrió

Denunció un accidente en el gimnasio e inició un juicio millonario: perdió y deberá pagar los gastos procesales

Un error de la agencia los dejó varados en España: la Justicia confirmó la indemnización a una familia argentina

La Justicia civil platense responsabilizó a la agencia por deficiencias informativas vinculadas con el viaje contratado y desestimó los argumentos de la empresa. Además, mantuvo la multa por daño punitivo y ordenó reintegrar el costo de los pasajes aéreos que la familia tuvo que pagar de su propio bolsillo

Un error de la agencia los dejó varados en España: la Justicia confirmó la indemnización a una familia argentina

Dejó de trabajar en los ’90 para dedicarse a su familia, se divorció y reclamó una compensación económica: por qué rechazaron su demanda

La mujer sostuvo que había postergado su carrera profesional para dedicarse al hogar y a la crianza de sus hijos. Sin embargo, la Cámara Civil confirmó el fallo de primera instancia y rechazó la compensación al considerar que la liquidación de los bienes gananciales le aseguraba una importante solvencia patrimonial y recursos mensuales suficientes

Dejó de trabajar en los ’90 para dedicarse a su familia, se divorció y reclamó una compensación económica: por qué rechazaron su demanda

Vialidad II: Casación mantuvo la probation de una ex directiva de una constructora del grupo Báez

La Sala IV declaró inadmisible el recurso extraordinario contra el beneficio concedido a Myriam Elizabeth Costilla, acusada de haber intervenido desde Kank y Costilla S.A. en licitaciones y contrataciones investigadas entre 2007 y 2013

Vialidad II: Casación mantuvo la probation de una ex directiva de una constructora del grupo Báez

DEPORTES

Los tres goles de Enner Valencia en 23 minutos que le dieron la clasificación a Boca ante Racing: “Es inolvidable”

Los tres goles de Enner Valencia en 23 minutos que le dieron la clasificación a Boca ante Racing: “Es inolvidable”

Los mejores memes del triunfo agónico de Boca por la Copa Argentina: de Valencia en modo Palermo a la “Racingueada”

Tras la increíble remontada de Boca Juniors ante Racing, así quedó el cuadro de la Copa Argentina: su rival en las semifinales

Parecía que iba a marcar un récord mundial, pero se lesionó y ganó rengueando la Maratón de Berlín: la revelación que conmovió a todos

Boca logró una épica remontada, venció 3-2 a Racing y avanzó a las semifinales de la Copa Argentina

TELESHOW

Carolina Kopelioff, la protagonista de Cautiva, recordó la escena de sexo que grabó con L-Gante: “Un gran actor”

Carolina Kopelioff, la protagonista de Cautiva, recordó la escena de sexo que grabó con L-Gante: “Un gran actor”

Melody Luz volvió a apuntar contra Fio Giménez por un rumor sobre Alex Caniggia: “Capaz algún día vos superes a tu ex”

El conmovedor mensaje que Pedro Rosemblat le dedicó a Lali Espósito: “Te amo y te admiro, enana faquera”

Danelik confirmó su separación de Brian Sarmiento y bailó al ritmo de La Joaqui: “No me jodan con el duelo”

Coco Sily sorprendió a Juana Viale y a Jimena Monteverde con el particular sueño que tuvo: “¿Desnudas?”

INFOBAE AMÉRICA

En Panamá preocupa la perforación indiscriminada de pozos

En Panamá preocupa la perforación indiscriminada de pozos

Embajador de UE destaca respaldo de Honduras a Ucrania

Alcalde de un municipio de Guatemala pide al Gobierno resarcir daños por inundaciones del río Pinula

Guatemala vigila el avance de la depresión tropical Dieciocho-E

Taller creaba compartimientos secretos para drogas en República Dominicana hasta ser desmantelado