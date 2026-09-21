Judiciales

Hotesur y Los Sauces: la fiscalía recurrió a Casación para que los juicios se realicen de manera conjunta

El fiscal general Diego Velasco cuestionó la decisión del TOF 5 de separar los debates y pidió que ambos comiencen el 23 de octubre. Sostuvo que existen hechos, pruebas y acusados en común entre las dos causas

El fiscal general Diego Velasco apeló ante Casación la separación de los juicios de Hotesur y Los Sauces dispuesta por el TOF 5
El fiscal general Diego Velasco apeló ante Casación la separación de los juicios de Hotesur y Los Sauces dispuesta por el TOF 5
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El fiscal general Diego Velasco presentó un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal contra la resolución del Tribunal Oral Federal N° 5 que decidió separar los juicios de Hotesur y Los Sauces. Reclamó que ambos procesos se realicen de manera conjunta desde el 23 de octubre, la fecha que los jueces habían fijado para iniciar el debate oral por Los Sauces.

Además, solicitó que su planteo suspenda la separación de los debates mientras Casación lo analiza. Indicó que, si ese tribunal no resolviera antes de octubre, el juicio debería comenzar de todos modos en esa fecha con ambas causas reunidas. Como segunda alternativa, pidió que se retrase el inicio de Los Sauces hasta que se pronuncie el tribunal revisor.

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Si no prosperara ninguna de esas posibilidades, requirió que se anule la resolución del TOF 5 y se dicte una nueva decisión después de escuchar a todas las partes y examinar en conjunto los hechos y las pruebas.

La Fiscalía General explicó que la Cámara Federal de Casación Penal decidió unir los casos en 2019. En ese momento, el tribunal reconoció que existían vínculos entre las personas investigadas y los hechos, por lo que consideró conveniente tratarlos en un mismo proceso.

La semana pasada, los jueces del TOF 5, José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni, resolvieron que el juicio de Los Sauces comenzará el 23 de octubre de 2026, a las 10, con audiencias los lunes, viernes y sábados. El de Hotesur empezará el 19 de marzo de 2027.

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El tribunal oral entendió que la separación no modifica las acusaciones ni las pruebas ya admitidas. También señaló que permitirá organizar mejor los testimonios y acelerar el proceso.

Además, indicó que Los Sauces se encuentra más avanzado y que en Hotesur todavía resta un informe de expertos contables sobre la documentación financiera. Ese análisis debe determinar si hubo alquileres simulados entre las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López y las sociedades administradas por los Kirchner, como un presunto mecanismo para recibir ingresos de origen ilegal.

Los argumentos del recurso

La Fiscalía General advirtió que los dos requerimientos de elevación a juicio describen maniobras como delitos continuados, cometidos durante períodos superpuestos entre 2009 y 2015.

Con ese fundamento, señaló que una sentencia dictada primero podría ser invocada en el segundo proceso como una decisión definitiva, lo que llevaría a las defensas a reclamar no ser juzgadas dos veces por los mismos sucesos.

Velasco rechazó el argumento de que cada causa trata asuntos independientes, que las pruebas en común son solo parciales y que las medidas adicionales de investigación tienen distinto grado de avance.

El hotel Alto Calafate (NA)
El hotel Alto Calafate (NA)

También precisó que la decisión del TOF 5, en lugar de acelerar el proceso, demora casi cinco meses el juicio de Hotesur. Remarcó que la prueba fue ofrecida hace más de seis años y que, según su criterio, las dos causas están en condiciones de iniciar el debate oral.

Los dos expedientes

En la causa Hotesur, la acusación atribuye una maniobra destinada a ocultar o incorporar al circuito legal dinero de origen ilícito. Esos fondos habrían provenido de la adjudicación irregular de obras viales en Santa Cruz a empresas del Grupo Báez.

La hipótesis sostiene que parte de ese dinero habría ingresado al patrimonio de la familia Kirchner a través de la actividad hotelera y de contratos con Valle Mitre, una firma vinculada con Lázaro Báez.

Diego Velasco
El fiscal Diego Velasco

El escrito de la fiscalía indicó que Valle Mitre pagó a Hotesur más de $28 millones durante su relación comercial. Respecto del hotel Las Dunas, se investigó la presunta transferencia de cerca de $6.900.000 entre marzo de 2010 y mayo de 2013.

Por su parte, Los Sauces, constituida el 7 de noviembre de 2006, es investigada por presuntas operaciones inmobiliarias y hoteleras que habrían canalizado fondos de empresas de los grupos Báez e Indalo.

Entre 2009 y 2016, la sociedad habría facturado $25.968.042,30 por alquileres a firmas de ambos grupos. Según la acusación, esa suma equivalía al 88% de su facturación.

La Fiscalía señaló que 12 de los 19 acusados en Hotesur también están acusados en Los Sauces. Entre ellos figuran Cristina Elisabet Fernández, Máximo Carlos Kirchner, Florencia Kirchner, Lázaro Antonio Báez, Martín Antonio Báez, Osvaldo José Sanfelice, Víctor Alejandro Manzanares, Ricardo Leandro Albornoz, Romina de los Ángeles Mercado, Emilio Carlos Martín, Martín Samuel Jacobs y Leiva.

La conexión central expuesta por la Fiscalía se concentra en Valle Mitre. La firma, señalada como administradora y gestora de establecimientos hoteleros en Hotesur, también alquiló inmuebles de Los Sauces. Habría aportado $2.836.724 a esa sociedad entre junio de 2009 y mayo de 2013 a través del hotel La Aldea.

Tres empresas que, según la acusación de Hotesur, habrían financiado a Valle Mitre para la explotación hotelera -Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto y Austral Construcciones- también aparecen vinculadas al tramo de Los Sauces. Para el fiscal, esa coincidencia muestra que la misma estructura empresarial, los fondos y las operaciones forman parte de ambas acusaciones.

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