Judiciales

CFK aprobó la revisión de su prisión domiciliaria: no registró salidas sin autorización ni fallas en la tobillera

El juez Rodrigo Gimenez Uriburu sostuvo que la condena se está ejecutando según lo dispuesto, tras revisar el período del 16 de junio al 15 de septiembre sin incumplimientos ni incidentes relevantes

Elecciones legislativas de Argentina de 2025 - Cristina Fernandez de Kirchner - San Jose 1111
Cristina Kirchner en San José 1111 (AFP)
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El Tribunal Oral Federal 2 confirmó que Cristina Fernández de Kirchner seguirá con prisión domiciliaria para cumplir su condena en la causa Vialidad. El juez que controla cómo cumple la pena, Rodrigo Gimenez Uriburu, concluyó que la ex mandataria respetó las reglas fijadas durante el último trimestre. No hubo salidas sin autorización ni problemas con el control electrónico.

La decisión confirmó que la ex presidenta seguirá en su vivienda de la calle San José 1111 con las condiciones que ya están vigentes y bajo supervisión de los organismos encargados de hacer cumplir la pena.

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Sostuvo que durante el período evaluado, Cristina Kirchner salió una sola vez de su domicilio con autorización judicial para asistir a la Clínica Cecchi y continuar un tratamiento odontológico. El traslado de ida y vuelta se hizo sin inconvenientes.

Los controles también incluyeron su tratamiento dermatológico, los análisis de laboratorio hechos en la vivienda, la actividad física indicada por una profesional autorizada y la medicación diaria vinculada con la falta de glándula tiroides.

La vigilancia

Los reportes de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica no detectaron alertas entre el 16 de junio y el 31 de julio. En tanto, en agosto el sistema registró únicamente los movimientos vinculados con una salida autorizada al odontólogo y el posterior regreso al domicilio.

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Los informes también dejaron constancia de que no hubo quejas de vecinos ni episodios que alteraran la tranquilidad en los alrededores de la vivienda. Durante el trimestre analizado, Fernández de Kirchner tampoco utilizó la terraza del edificio.

Subidas fotos de agencia Elecciones legislativas de Argentina de 2025 - Cristina Fernandez de Kirchner - San Jose 1111
San José 1111 (EFE)

Según destaca el fallo, la ex presidenta “ha mantenido, durante el trimestre examinado, una conducta de sujeción al control judicial y de observancia de las condiciones establecidas”. Además remarcó que el sistema electrónico no detectó salidas sin permiso ni otras incidencias relevantes.

La Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal realizó entrevistas sin previo aviso los días 27 de julio, 13 de agosto y 9 de septiembre. Según el informe incorporado al expediente, la ex presidenta respondió a los requerimientos con buena predisposición y mantuvo un trato cordial y respetuoso con los profesionales.

En cuanto al régimen de visitas, fue controlado mediante inspecciones periódicas y la revisión del libro de ingresos y salidas que llevaba la custodia. La única observación fue una demora de diez minutos en la salida de una visitante. Quedó registrada, fue comunicada al juzgado y la explicó el referente de Fernández de Kirchner.

El tribunal evaluó ese episodio dentro del conjunto de los controles y concluyó que no modificaba el cuadro general de cumplimiento. Las personas que ingresaron fuera del régimen ordinario de visitas, incluidos profesionales autorizados, lo hicieron con los permisos correspondientes.

Por otro lado, el Tribunal Oral Federal 2 describió que Cristina Kirchner continuó con actividades dentro de la vivienda, entre ellas lectura, ejercicio y clases de inglés y chino mandarín, previamente autorizadas.

Finalmente, dispuso que la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica mantengan la supervisión en los términos establecidos.

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