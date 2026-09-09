Estados Unidos

Hallan casi 12 kilos de fentanilo, heroína y metanfetamina ocultos en una miniván: estaban valuados en más de USD 500.000

El procedimiento se realizó en uno de los cruces terrestres que conectan Texas con México y terminó con el arresto del conductor del vehículo involucrado

Unas esposas metálicas y paquetes envueltos con polvo blanco sobre una mesa ante un vehículo e inspectores en un paso fronterizo.
CBP incautó metanfetamina, heroína y fentanilo valuados en USD 557.589 en el puerto de entrada de Del Río, Texas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) informó que sus agentes incautaron metanfetamina, heroína y fentanilo valuados en USD 557.589 en el puerto de entrada de Del Río, Texas. El decomiso ocurrió el 3 de septiembre, durante una inspección a una miniván que ingresaba por el Puente Internacional de Del Río. La agencia confirmó que hubo un arresto y que la investigación quedó a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Según CBP, el cargamento sumó casi 12 kilogramos de presuntas drogas.

El procedimiento involucró a una Chrysler Town and Country modelo 2005, conducida por un ciudadano estadounidense de 28 años. De acuerdo con el comunicado de CBP, un agente derivó el vehículo a una inspección secundaria, donde se utilizaron un sistema de revisión no intrusiva y un perro detector de narcóticos. Los funcionarios localizaron paquetes ocultos con 4,45 libras de metanfetamina, 8,81 libras de heroína y 12,69 libras de fentanilo.

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La incautación se produjo en uno de los cruces terrestres entre Estados Unidos y México situados en Texas. El puerto de entrada de Del Río conecta esa ciudad estadounidense con Ciudad Acuña, en el estado mexicano de Coahuila. Según CBP, los puertos de entrada son puntos de control para vehículos, mercancías y viajeros, donde los agentes aplican inspecciones primarias y secundarias de acuerdo con los criterios de seguridad y control aduanero de la agencia.

¿Cuánto fentanilo, heroína y metanfetamina incautó CBP en Del Río?

La Oficina de Operaciones de Campo de CBP informó que el cargamento incluía 25,95 libras de narcóticos, equivalentes a aproximadamente 11,77 kilogramos. La sustancia de mayor peso fue el fentanilo, con 12,69 libras o cerca de 5,76 kilogramos. La heroína representó 8,81 libras, unos cuatro kilogramos, mientras que la metanfetamina alcanzó 4,45 libras, equivalentes a unos 2,02 kilogramos.

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Según las cifras divulgadas por CBP, el fentanilo concentró casi la mitad del peso total de las sustancias detectadas. La heroína representó alrededor de un tercio de la carga y la metanfetamina completó el resto. La agencia no difundió el peso de los paquetes por separado ni el tipo de envoltorio utilizado para ocultarlos dentro del automóvil.

El valor estimado de USD 557.589 corresponde al conjunto de narcóticos incautados, de acuerdo con la evaluación difundida por CBP. El comunicado no desglosó la valuación de cada droga ni explicó el precio de referencia aplicado para realizar el cálculo. Las autoridades federales suelen emplear estimaciones de valor en la calle en sus comunicaciones sobre decomisos, aunque esos montos no determinan por sí solos el valor que podría considerarse en un expediente judicial.

CBP identificó las sustancias como presunta metanfetamina, heroína y fentanilo. La formulación indica que los materiales decomisados pueden ser sometidos a análisis posteriores para confirmar su composición. El comunicado no precisó si las pruebas de laboratorio ya fueron solicitadas ni informó dónde permanecerán bajo custodia los paquetes durante la investigación de HSI.

Decenas de paquetes plásticos con sustancia blanca cristalina sobre una mesa metálica, junto a guantes de nitrilo azules y bolsas transparentes.
El decomiso de drogas ocurrió el 3 de septiembre durante la inspección de una miniván que ingresaba por el Puente Internacional de Del Río. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde ocurrió el decomiso de drogas en la frontera de Texas?

El hallazgo se registró en el Puente Internacional de Del Río, en la frontera sur de Estados Unidos. Según CBP, el conductor de la miniván llegó al puerto de entrada el 3 de septiembre y fue remitido a una segunda revisión por decisión de un agente. La agencia no indicó la hora del procedimiento, el carril utilizado ni el tiempo que demandó la inspección.

El cruce internacional forma parte de la infraestructura que conecta Del Río con Ciudad Acuña. CBP tiene presencia en el lugar a través de su Oficina de Operaciones de Campo, una unidad que controla el ingreso de personas, vehículos y bienes en puertos terrestres, marítimos y aéreos. La agencia no informó si el tránsito por ese punto tuvo modificaciones tras el decomiso.

La inspección secundaria incluyó un sistema no intrusivo, de acuerdo con el comunicado oficial. Este tipo de revisión permite examinar partes de un vehículo sin desmontarlo de inmediato, mediante equipos de detección utilizados en operaciones aduaneras y fronterizas. Tras esa etapa, un perro detector examinó la Chrysler Town and Country y los agentes encontraron los paquetes ocultos.

CBP no precisó la ubicación exacta de la droga dentro de la miniván. Tampoco informó si el vehículo presentaba alteraciones estructurales, compartimentos adaptados u otros elementos que hubieran llamado la atención de los funcionarios. Esos datos podrían formar parte de la investigación penal iniciada tras la incautación, según la información institucional disponible.

¿Quién fue detenido tras la incautación en el puerto de entrada de Del Río?

Las autoridades confirmaron que un ciudadano estadounidense de 28 años conducía el vehículo sometido a inspección. CBP no divulgó su nombre, ciudad de residencia ni antecedentes judiciales. La agencia tampoco informó si el hombre viajaba solo o acompañado en el momento en que llegó al cruce fronterizo.

Después del decomiso, HSI realizó un arresto e inició una investigación penal, según CBP. La oficina de HSI integra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y participa en investigaciones vinculadas con delitos transnacionales, contrabando y tráfico de narcóticos. El comunicado no especificó qué oficina de esa dependencia tomó el caso.

No se conocieron cargos formales contra el detenido ni una fecha de presentación ante un tribunal federal. La ausencia de esos datos impide establecer si la fiscalía recibió el expediente para una acusación o si las autoridades aún analizan las pruebas reunidas en la inspección. CBP tampoco comunicó si existen otras personas bajo investigación por el traslado o el destino de la carga.

La agencia informó que confiscó los narcóticos y la miniván. No hizo referencia al secuestro de dinero, armas, teléfonos, documentos u otros elementos. Tampoco identificó una organización presuntamente relacionada con la droga ni señaló si el operativo derivó de una investigación previa o de un control rutinario en el puente internacional.

Fajos de billetes de dólares, paquetes embalados y esposas metálicas sobre una mesa, con agentes e inspección de camioneta al fondo.
CBP informó que el fentanilo concentró casi la mitad del peso total de las sustancias detectadas en la frontera de Texas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dijo CBP sobre el operativo contra el tráfico de drogas?

La directora del puerto de entrada de Del Río, Liliana Flores, vinculó la incautación con las tareas de control fronterizo de CBP. “Al detener estos narcóticos antes de que entren al país, salvamos vidas y desarticulamos las operaciones de organizaciones criminales”, afirmó la funcionaria en el comunicado difundido por la agencia.

Flores añadió que el personal del puerto mantendrá la preparación para detectar amenazas en los ingresos a Estados Unidos. La declaración no atribuyó el cargamento a un grupo criminal específico ni proporcionó detalles sobre rutas de tráfico, posibles destinatarios o el lugar de origen de la droga. Según CBP, esos aspectos permanecen bajo investigación de HSI.

La agencia federal describió el procedimiento como parte de los controles que sus funcionarios realizan en los puertos de entrada. CBP tiene atribuciones para inspeccionar vehículos y mercancías que buscan ingresar al país, además de aplicar normas de comercio y viaje. En este caso, su participación informada incluyó la selección del vehículo, la inspección, el hallazgo de los paquetes y el decomiso inicial.

¿Qué sigue en la investigación por fentanilo, heroína y metanfetamina?

El avance del caso dependerá de las diligencias de HSI y de una eventual intervención de fiscales federales. Según CBP, la investigación penal ya fue iniciada, pero no se anunciaron audiencias, imputaciones ni plazos para nuevas comunicaciones oficiales. La agencia tampoco informó si habrá análisis de laboratorio para confirmar la identidad y la pureza de las sustancias.

Para los viajeros que utilizan el Puente Internacional de Del Río, CBP no anunció cambios en los requisitos de ingreso ni en las condiciones de circulación. Los controles primarios y secundarios continúan bajo los procedimientos habituales de la agencia, de acuerdo con la información disponible en el comunicado oficial.

La investigación deberá determinar el origen de los paquetes, el destino previsto del cargamento y la posible participación de otras personas. Hasta que se conozcan cargos o documentos judiciales, la información pública sobre el caso se limita a los datos divulgados por CBP: la cantidad de droga, el vehículo inspeccionado, el arresto y la apertura de una pesquisa a cargo de HSI.

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