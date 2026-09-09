El Salvador

El Salvador consolida su modelo de desarrollo turístico e inversión integrando la costa y el Centro Histórico

La llegada de 56 delegaciones internacionales a las playas salvadoreñas dinamiza una cadena de valor que abarca desde los pequeños comercios costeros hasta la reactivación patrimonial y habitacional del Centro Histórico de San Salvador

La Biblioteca Nacional de El Salvador figura entre los espacios que atraen a visitantes vinculados al torneo juvenil de surf (Cortesía: Secretaría de Prensa).
La Biblioteca Nacional de El Salvador figura entre los espacios que atraen a visitantes vinculados al torneo juvenil de surf (Cortesía: Secretaría de Prensa).
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En el marco del quinto día de competencias del ISA World Junior Surfing Championship, en las playas La Bocana y El Sunzal en el municipio de La Libertad Costa, funcionarios gubernamentales destacaron el impacto integral que los eventos deportivos internacionales están generando en la dinamización económica, el turismo y la preservación patrimonial de El Salvador.

Durante una emisión especial del programa radial Punto de Vista de la cadena YSKL, la directora de la Autoridad del Centro Histórico, Adriana Larín, y el director de Surf City, Alejo Campos, detallaron cómo la estrategia turística nacional ha logrado conectar de manera coordinada la infraestructura costera con el corazón cultural de la capital.

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La convergencia entre los destinos de playa y el turismo urbano no es un hecho fortuito, sino el resultado de un plan gubernamental holístico. Según explicó Adriana Larín, la marca Surf City funciona como el catalizador principal para atraer a visitantes que posteriormente exploran otros atractivos del territorio nacional.

“La estrategia de Surf City nació justamente para poder comenzar a conectar también destinos con uno de nuestros grandes productos turísticos de atributo principal diferenciador. De hecho, a nivel mundial, somos reconocidos ahora no solo por la seguridad, sino también por las olas y la calidad de las olas”, expresó Larín.

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Adriana Larín, directora de la Autoridad del Centro Histórico, durante una entrevista en YSKL desde la playa El Tunco, en el marco del ISA World Junior Surfing Championship 2026 (Cortesía: Secretaría de Prensa).
Adriana Larín, directora de la Autoridad del Centro Histórico, durante una entrevista en YSKL desde la playa El Tunco, en el marco del ISA World Junior Surfing Championship 2026 (Cortesía: Secretaría de Prensa).

La funcionaria también enfatizó que el flujo de delegaciones internacionales genera un efecto multiplicador en la economía local que abarca la ocupación hotelera, la gastronomía, el transporte y el sector artesanal. Asimismo, subrayó que los atletas y sus familias aprovechan su estancia para realizar turismo interno en el Centro Histórico de San Salvador.

Entre los principales atractivos que demandan los visitantes extranjeros se encuentra la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES). De acuerdo con la funcionaria, la percepción de seguridad en los espacios públicos ha transformado la experiencia de los turistas

Alto rendimiento deportivo y proyección internacional en La Libertad Costa

Por su parte, el director de Surf City, Alejo Campos, ofreció balances sobre el desarrollo técnico de la competencia juvenil, la cual reúne a más de 420 atletas procedentes de 56 delegaciones nacionales. El torneo utiliza de forma simultánea dos escenarios con características técnicas complementarias: La Bocana y El Sunzal.

“Estamos en una competencia que tiene dos spots al mismo tiempo... La Bocana es una ola muy consistente, es una ola técnica que te permite hacer una surfeada tanto hacia la derecha como hacia la izquierda... En el Sunzal, al ser un poquito más lenta y más larga, podes demostrar mucho más lo que podes hacer”, detalló el director de Surf City.

El directivo explicó el rigor organizativo exigido para albergar una cita deportiva de esta magnitud, donde se corren hasta 54 bloques de competencia (heats) diarios de manera ininterrumpida desde tempranas horas de la mañana.

Alejo Campos, director de Surf City, durante una entrevista con YSKL en la playa El Tunco, donde se disputa el ISA World Junior Surfing Championship 2026 (Cortesía: Secretaría de Prensa).
Alejo Campos, director de Surf City, durante una entrevista con YSKL en la playa El Tunco, donde se disputa el ISA World Junior Surfing Championship 2026 (Cortesía: Secretaría de Prensa).

“Tenemos diez días de competencia continua. Es enorme el campeonato. Estamos haciendo hasta cincuenta y cuatro heats por día. Arrancamos a las siete de la mañana y terminamos a las cuatro de la tarde sin parar en los dos spots al mismo tiempo”, abogó Campos.

El director resaltó además la madurez organizativa que El Salvador ha adquirido tras casi siete años de albergar eventos internacionales del circuito mundial de surf, lo cual ha posicionado al país como un referente logístico en la región.

Finalmente, el titular de Surf City concluyó que el impacto de estas competencias transciende el ámbito deportivo, consolidando una cadena de valor que beneficia tanto a las grandes inversiones privadas como a los pequeños emprendedores, masajistas, guías locales y prestadores de servicios de la zona costera.

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