La victoria de Cavalieri en Comercio abrió una tanda de elecciones en sindicatos clave: fuerte disputa en la UTA y posible unidad en Metrodelegados

Armando Cavalieri, Roberto Fernández, Néstor Segovia, José Luis Lingeri y Abel Furlán

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Luego de la reelección de Armando Cavalieri en el Sindicato de Comercio de Capital, otros líderes de gremios importantes como Roberto Fernández, Néstor Segovia, José Luis Lingeri y Abel Furlán pondrán en juego su liderazgo en la segunda tanda de elecciones sindicales que se extenderá hasta diciembre próximo. Aunque se mantiene la tendencia a la continuidad de los máximos dirigentes, hay un caso en el que habrá una fuerte disputa interna y otro donde se perfilan acercamientos entre el oficialismo y la izquierda.

Este jueves, como anticipó Infobae, Cavalieri logró su undécima reelección al frente del gremio mercantil porteño, en unos comicios en los que la lista que encabezó, secundado nuevamente por Carlos Pérez,será fue la única que se presentó luego de que la Justicia dejó sin efecto la oficialización de la nómina opositora.

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Más de 16.200 afiliados participaron de la votación, según informó el sindicato, que permitirá que Cavalieri, que asumió como secretario general de Comercio Capital en 1985, permanezca otros cuatro años, hasta 2030.

Armando Cavalieri y Carlos Pérez, los reelegidos líderes del Sindicato de Comercio

El líder sindical no tuvo competencia interna tras una decisión de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que revocó la oficialización de la opositora Lista Celeste-Verde, encabezada por Sabrina Paredes, a partir de peritajes caligráficos que detectaron irregularidades en 1.238 firmas, lo que le impidió cumplir los requisitos reglamentarios de la convocatoria.

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Tras el triunfo, Cavalieri sostuvo: “La gran participación de nuestros afiliados es una clara demostración de la consolidación y unidad del Sindicato de Comercio. En una coyuntura donde las políticas del gobierno nacional plantean grandes desafíos para el mundo laboral, la fortaleza de nuestra organización es la herramienta principal para defender con firmeza la dignidad, el salario y las conquistas de cada trabajador mercantil”.

El reelegido dirigente agregó: “Frente al escenario nacional actual, un gremio unido y consolidado es indispensable para actuar con representatividad y peso estratégico. Iniciamos este nuevo período reafirmando el compromiso inquebrantable de estar al frente de las discusiones nacionales, al lado de la familia mercantil y en constante protección de sus derechos”.

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Sonia Alesso y Roberto Baradel fueron reelegidos al frente de CTERA

Aunque Paredes hubiera podido competir contra Cavalieri, se consideraba que tenía pocas chances de ganar los comicios contra la tradicional Lista Azul de Cavalieri. Esta vez no se presentaba un opositor fuerte como Ramón Muerza, quien, pese a haber sido apadrinado por Hugo Moyano, fue derrotado en las elecciones en 2022: obtuvo 6482 votos contra 14.547 de Cavalieri, que se impuso con el 70% de los sufragios en una elección con una participación récord del 45,5% del total de afiliados.

El oficialismo de Cavalieri profundizó su inserción en las bases y los cuerpos de delegados y le sacó aliados a su ex adversario: sumó en su lista a Pablo Buffone, delegado de Coto, donde Muerza tenía un importante fuerza propia, como nuevo secretario Gremial del sindicato.

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Un día antes de la votación en Comercio, Sonia Alesso y Roberto Baradel fueron reelegidos como secretaria general y secretario adjunto de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) en los comicios que se hicieron este miércoles, donde se impusieron con el 76% de los votos.

Roberto Fernández, titular de la UTA, en una asamblea de choferes

Otra elección clave, pero con probabilidades de recambio, se dará el 7 y 8 de octubre en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), donde Roberto Fernández buscará ser reelegido y, en lo que constituye un dato inédito, competirá contra 3 listas: la Marrón, que encabeza Alberto Patiño, actual secretario de Organización del gremio; la Negra, que postula a Maximiliano Escriba, apadrinado por Miguel Angel Bustinduy, ex opositor a Fernández, y la Bordó, que encabeza Claudio Gómez, auspiciada por el trotskista Rubén “Pollo” Sobrero.

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La UTA tiene el estatuto más restrictivo del sindicalismo argentino ya que sólo puede presentarse como candidato a secretario general quien logre presentar listas en todas las seccionales del gremio del país (algo casi imposible y que es una de las claves de la supervivencia de Fernández desde 2008), pero esta vez un fallo judicial derogó esa limitación y permitió que haya nóminas opositoras aunque sólo se presentarán en pocas seccionales. Por eso crece la expectativa de que Patiño, a quien le adjudican un creciente predicamento en las bases de choferes de colectivos, pueda desplazar al líder de la UTA.

Para colmo, Fernández tendrá varias pérdidas de dirigentes afines: además de la ruptura de Patiño, Mario Calegari, histórico secretario de Prensa del gremio y decisivo en la estructura del oficialismo, decidió retirarse del sindicalismo luego de 45 años de actividad.

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Alberto Patiño y Sergio Barboza encabezan una de las listas que competirá en la UTA

Una elección también decisiva se dará el 26 de noviembre en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), conocida como Metrodelegados, que será la primera en realizarse tras el fallecimiento de Roberto “Beto” Pianelli, el líder del gremio que fue creado a partir de una ruptura de trabajadores del subte con la UTA y que desde 2011 conducía en sociedad con Néstor Segovia como secretario adjunto.

No era un secreto que Pianelli y Segovia tenían diferencias políticas, pero nunca afectaron de manera significativa su gestión sindical. Pero la ausencia del primero dejó a sus dirigentes más fieles en un estado de debate interno sobre si presentarse en las elecciones con un candidato propio o seguir aliados con Segovia.

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Si finalmente se divide el oficialismo de los Metrodelegados sería un escenario beneficioso para la izquierda, que en las elecciones de 2022, en una lista que unificó al Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y al Partido Obrero (PO), llegó al 40,9% de los votos contra el 59,1% de la dupla Pianelli-Segovia. Se trata de un sector fuerte en las bases de los subtes, con dirigentes como Claudio Dellecarbonara, del PTS y fuerte inserción en la Línea B, o David Carballo, de la Agrupación Trabajadores de Metrovías (ATM), alineada con el PO.

Beto Pianelli y Néstor Segovia, la dupla que lideró los Metrodelegados desde 2011

Una fuente del pianellismo, sin embargo, afirmó a Infobae: “Recién se conoció el cronograma electoral y aún no mantuvimos todas las conversaciones entre los distintos espacios. Pero frente a la ofensiva del Gobierno, la reforma laboral y la persecución judicial que pretende criminalizar a las organizaciones gremiales, la respuesta debe ser construir la mayor unidad posible”.

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Desde el sector de Segovia también advirtieron que sería “un error que se rompa un sector que está desde hace tanto tiempo y con tantos resultados al frente del gremio”, mientras en estos días hubo dirigentes de izquierda que plantearon al oficialismo la posibilidad de compartir una lista de unidad en los comicios.

Algunos referentes del trotskismo en los subtes creen que hay una situación política “muy complicada”, con ”persecución contra las organizaciones sindicales, sobre todo las combativas”, por parte del gobierno de Javier Milei que pone “en riesgo el sindicato”.

Claudio Dellecarbonara, referente del PTS en los Metrodelegados(Foto: NA)

Por eso un sector de izquierda de los Metrodelegados, vinculado con el PTS, propone acordar un programa con el oficialismo como condición para ir juntos a las elecciones del 26 de noviembre en el que se replantee “cómo viene funcionando el sindicato y cómo se toman las decisiones”, además de incluir la derogación de la reelección indefinida de sus líderes.

Todas las charlas al respecto están en estado embrionario, pero se estima que no será fácil llegar a un acuerdo integral: de por sí, el PO advirtió que no apoyará una nómina con Segovia y el pianellismo.

Mientras, antes de fines de año también habrá elecciones en otros dos importantes sindicatos. En diciembre se votará en el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), donde José Luis Lingeri, referente del sector dialoguista de la CGT, conseguirá una nueva reelección al frente de una única lista en medio de los avances del gobierno de Javier Milei para privatizar la empresa estatal AYSA.

José Luis Lingeri buscará otra reelección en el Sindicato de Obras Sanitarias

Además, en estos días deberán ponerle fecha a los comicios en la Seccional Zárate-Campana de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), intervenida por la Justicia luego de comprobarse irregularidades en la votación que se hizo en marzo y en la que se proclamó ganador a Abel Furlán. Ahora, en un proceso controlado por la ONG Transparencia Electoral, el desplazado líder metalúrgico volverá a enfrentarse al opositor Angel Derosso.

Una elección que también definirá al jefe de la UOM a nivel nacional y que se dará en coincidencia con la investigación judicial del polémico acuerdo del sindicato con la empresa USEM, donde figura como una de sus dueñas la militante camporista María Soledad Calle, quien compró el departamento de abajo del de Cristina Kirchner.