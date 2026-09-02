Se entregó un exfuncionario de la AFIP que fue condenado a cuatro años de prisión por pedir coimas

Rafael Resnick Brenner, exdirector regional de la AFIP en Salta, se entregó en Campana y quedó detenido luego de que la Corte Suprema dejara firme una condena a cuatro años de prisión por corrupción

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Rafael Resnick Brenner, exdirector de la Regional Salta de la AFIP y señalado como mano derecha de Ricardo Echegaray durante su gestión al frente del organismo recaudador, se entregó ante la Justicia en Campana y quedó detenido luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme una condena a cuatro años de prisión por delitos de corrupción.

La presentación se concretó ante el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. Luego, la Justicia dispuso su alojamiento en la División Unidad Operativa Federal de Campana, donde quedó a disposición del Tribunal Oral Federal N.º 2 de Salta, que había ordenado su detención.

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La situación procesal de Resnick Brenner quedó definida la semana pasada, cuando el Máximo Tribunal rechazó los recursos de queja presentados por su defensa y por la de Nicolás Antonio Fili, quien se desempeñaba como jefe del Área Jurídica de la delegación salteña de la AFIP -actual ARCA-. Con esa decisión quedaron firmes las condenas dictadas contra ambos por el delito de concusión.

Rafael Resnick Brenner fue señalado como uno de los funcionarios de mayor confianza de Ricardo Echegaray, extitular de la AFIP, durante su paso por el organismo recaudador

La resolución fue firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los jueces declararon inadmisibles los planteos contra las respectivas condenas mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

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Resnick Brenner recibió una pena de cuatro años de prisión como autor de concusión, mientras que Fili fue condenado a tres años como partícipe necesario. La figura penal sanciona al funcionario público que, aprovechándose de su cargo, exige o percibe indebidamente dinero o contribuciones.

La causa se originó en una investigación sobre pedidos de dinero a contribuyentes a cambio de beneficios frente a controles tributarios. Durante el juicio oral declaró el empresario salteño Freddy Rosario Tejerina, quien reconoció haber entregado en agosto de 2015 dos pagos de $500.000 a Resnick Brenner y Fili para que dejaran de realizar controles sobre una de sus empresas.

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Según se reconstruyó durante el proceso, Resnick Brenner le había pedido al empresario que cubriera determinados “honorarios” para resolver los problemas tributarios de la firma Wicap S.A., que tenía bloqueado su CUIT. El acuerdo contemplaba tres cuotas de $500.000, aunque una de ellas no llegó a abonarse. Fili fue presentado ante el empresario como una persona de confianza de Resnick Brenner y recibió uno de los pagos.

La condena contra Rafael Resnick Brenner quedó firme tras la intervención de la Corte Suprema de Justicia la semana pasada, cuando el máximo tribunal rechazó los recursos de su defensa (NA)

También declaró Guillermo Oro, quien sucedió a Resnick Brenner al frente de la Regional Salta de la AFIP. Durante el debate ratificó el relato de Tejerina y explicó cómo detectó el pago efectuado a los exfuncionarios. Su testimonio también hizo referencia a otras denuncias por presuntas maniobras irregulares atribuidas al entonces responsable regional.

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Resnick Brenner ya contaba con una condena previa de tres años de prisión en suspenso por el caso Ciccone. Durante aquel proceso había declarado contra Echegaray, pese a haber sido uno de sus funcionarios de mayor confianza dentro de la AFIP.

El expediente de Salta todavía mantiene otro capítulo pendiente. En el mismo juicio, el tribunal absolvió a Resnick Brenner, Fili y a los empresarios Pablo Daniel Haddad y Federico Guijarro Jiménez, vinculados a la minera Santa Rita, de una acusación por coimas.

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La fiscalía apeló esas absoluciones y la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal las anuló, con lo cual quedó habilitada la posibilidad de un nuevo juicio por esos hechos. La Corte rechazó los planteos contra esa decisión al considerar que no estaban dirigidos contra una sentencia definitiva.

Con su presentación en Campana, Resnick Brenner quedó a disposición del tribunal salteño para avanzar con la ejecución de la pena que quedó firme.