El Gobierno prepara un proyecto para eliminar vacantes en la Justicia porteña

Ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques

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El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó que el Gobierno trabaja en un proyecto para eliminar cargos vacantes en la Justicia nacional y federal porteña y trasladar esos recursos presupuestarios al interior del país.

Según explicó durante una entrevista en A24, la iniciativa apunta a fortalecer las jurisdicciones más expuestas al narcotráfico, la trata y el crimen organizado.

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Además, remarcó que una de las prioridades de la gestión fue destrabar la cobertura de cargos vacantes en la Justicia, un problema que, según indicó, se arrastraba desde hacía años.

En ese marco, sostuvo que hubo expedientes demorados durante casi una década y planteó que esa situación afectó especialmente a fueros y jurisdicciones clave del interior del país.

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Por otro lado, el ministro señaló que el Gobierno avanza en una reforma del sistema registral automotor orientada a la digitalización total de los trámites.

Reforma judicial

Mahiques destacó que están analizando los cargos vacantes de jueces, fiscales y defensores en la Ciudad de Buenos Aires que podrían ser eliminados para trasladar esos recursos a las jurisdicciones federales de las provincias.

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Puntualizó que actualmente “hay una diferencia abismal entre las justicias federales provinciales y la Justicia federal de la Capital Federal. Hay una asimetría muy grande”.

En esa línea, el ministro de Justicia comparó la estructura disponible en la ciudad de Buenos Aires con la situación que atraviesan algunas jurisdicciones del interior.

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Describió que existen 12 juzgados penales de primera instancia, además de múltiples tribunales correspondientes a los fueros Penal Económico, Contencioso Administrativo y de la Seguridad Social.

Agregó que “la realidad es diferente en algunas provincias atravesadas por fenómenos criminales de mayor complejidad”. Puso como ejemplos a Salta, que cuenta con cuatro juzgados, o Misiones, una provincia que definió como “una zona muy caliente con la triple frontera como escenario”, donde radican dos juzgados en Posadas, además de los correspondientes a Oberá y El Dorado.

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Enfatizó que muchos de esos tribunales son además multifueros y “resuelven el doble o el triple de las causas que resuelven algunos magistrados en la Ciudad de Buenos Aires”.

Trámite automotor digital

Por otra parte, el ministro Mahiques adelantó que “va a terminar el primer mandato del Presidente con la posibilidad de que todo el trámite de registro se realice en el Registro de la Propiedad Automotor de manera virtual, todo online e incluso con menores costos”.

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Mahiques adelantó que “va a terminar el primer mandato del Presidente con la posibilidad de que todo el trámite de registro se realice en el Registro de la Propiedad Automotor de manera virtual

Asimismo, detalló que firmó una resolución en la que se suprimieron más de 380 registros, y agregó que “hoy hay aproximadamente 1.000 registros, cuando había 1.500 al momento de asumir”.

Vacantes judiciales

En cuanto a la cobertura de vacantes, Mahiques señaló que había pliegos “que llevaban ocho o diez años esperando con juzgados vacantes”, y recordó que durante años se registraron niveles de vacancia de entre el 30% y el 40%.

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Precisó que “había pliegos que yo mismo, como subsecretario y consejero de la Magistratura en la gestión 2015-2019, había enviado y que luego de ir y volver, de haber sido enviados al Senado dos veces en gobiernos distintos y retirados”.

De acuerdo con sus dichos, a partir del trabajo de la Secretaría General de la Presidencia y de la Comisión de Acuerdos del Senado, se realizaron más de 180 entrevistas personales y se otorgó acuerdo a más de 160 pliegos.

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