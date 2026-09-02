Liberaron a tres condenados por cazar, carnear y comer un yaguareté en Formosa

Guardar

El Tribunal Oral Federal de Formosa ordenó el cese inmediato de los arrestos domiciliarios de Claudio Hugo Cisneros, Walter Hugo Ponce de León y Viterman Ponce de León, quienes habían recibido la primera condena que se dictó en Argentina por cazar, carnear y comer un yaguareté.

En rigor, el juez de ejecución Rubén David Oscar Quiñones declaró extinguida el 2 de septiembre la pena de dos años de prisión impuesta a los cazadores porque se agotó el plazo legal para restringir su libertad ambulatoria.

PUBLICIDAD

El magistrado destacó la ausencia de informes negativos de las autoridades de control, de la fuerza de seguridad afectada y de los organismos de asistencia.

Además, ordenó retirar cualquier dispositivo de monitoreo electrónico de los tres hombres y, en el caso de Walter y Viterman Ponce de León, aclaró que la recuperación de la libertad no borra las obligaciones de reparación económica y capacitación fijadas en la sentencia.

PUBLICIDAD

En ese sentido, la Cámara Federal de Resistencia ratificó que cada uno debe pagar $5 millones en concepto de recomposición ambiental, destinados al Programa de Conservación del Yaguareté.

Por otra parte, la fiscal general subrogante Laura Carolina Wolffradt había opinado que no había objeciones para hacer lugar al levantamiento del arresto domiciliario y de las medidas de control.

PUBLICIDAD

Los tres habían sido detenidos exactamente dos años antes, el 2 de septiembre de 2024, y el 5 de noviembre del mismo año pasaron a cumplir arresto domiciliario. Durante ese período, Cisneros contó con permiso para realizar salidas laborales.

En esta causa, la Justicia Federal de Formosa condenó a un cuarto hombre, identificado como Máximo Cisneros, propietario del campo donde cometieron el delito. Recibió la misma pena que los otros tres cazadores, pero en modalidad de ejecución en suspenso.

PUBLICIDAD

El caso

Los cuatro hombres fueron llevados a juicio por matar, carnear y comer un yaguareté en julio de 2024, en un campo de Estanislao del Campo, Formosa.

El Tribunal Oral Federal de Formosa dispuso el cese de los arrestos domiciliarios de tres de los condenados por cazar, carnear y comer un yaguareté, al considerar agotado el plazo legal de la pena impuesta

Los hechos tomaron estado público luego de que ellos mismos difundieran en redes sociales fotos del animal muerto, colgado y despellejado, además de imágenes de los acusados posando sonrientes junto al cuerpo del animal.

PUBLICIDAD

Durante el proceso, los imputados declararon que no eran cazadores y que actuaron por miedo y en legítima defensa. También dijeron que se arrepentían de lo ocurrido.

Según fuentes del ámbito ambientalista, en Argentina quedan alrededor de 250 ejemplares de yaguareté y la especie está catalogada en “peligro crítico” por organismos oficiales. En Formosa, además, el animal fue declarado Monumento Natural Provincial por la Ley 1.673 en 2018.

PUBLICIDAD

El fallo condenatorio fue inédito porque no existían precedentes en el país de una causa por la caza de un yaguareté que hubiera llegado a instancia de juicio y terminado con una sanción penal, aunque no fue el primer hecho de caza furtiva de animales protegidos en riesgo de extinción.

En el proceso actuaron como querellantes el Estado nacional, a través de Parques Nacionales, la provincia de Formosa y la Fundación Red Yaguareté.

PUBLICIDAD

Un cazador fue detenido por matar a un yaguareté

Hace pocos días, otro tribunal de Formosa condenó a Carlos Chagra a tres años de prisión en suspenso por perseguir y matar a un yaguareté macho de más de 150 kilos en Clorinda, en diciembre de 2022, y jactarse del hecho en videos que subió a redes sociales. El fallo incluyó una multa obligatoria de $5 millones.