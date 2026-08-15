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Estancias, millones y aviones: la lista bienes del decomiso de Lázaro Báez por sus condenas en Ruta del dinero y Vialidad

La Justicia continúa revisando propiedades y activos para remitirlos a la Corte Suprema, tras quedar firmes las sentencias por lavado y defraudación al Estado

bóveda secreta en una chacra de Lázaro Báez en Santa Cruz
Lázaro Báez en la bóveda de su casa, convertida en bodega de vinos (Opi Santa Cruz)
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El decomiso de Lázaro Báez abarca una variedad de bienes cuyo destino quedó sellado tras la confirmación de las condenas en las causas Ruta del dinero K, por lavado de activos, y Vialidad, por defraudación al Estado.

Los tribunales orales a cargo de ambos procesos trabajan en la certificación de las propiedades para enviarlas al control de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entre las posesiones más notorias figuran estancias, departamentos, aviones y sumas millonarias.

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En el caso Ruta del dinero K, el TOF 4 dispuso el recupero de al menos USD 61 millones, mientras que en Vialidad el TOF 2 aprobó la ejecución de 84 inmuebles y, en la última semana, sumó nuevos embargos preventivos para cubrir los $685.000 millones, una cifra que, actualizada por inflación, podría superar los $900.000 millones.

En este último expediente, la reparación del daño recae sobre todos los condenados de modo solidario, es decir, sin que el monto se haya dividido en partes iguales ni proporcionales. Así, Lázaro Báez, junto con Cristina Fernández, termina siendo uno de los mayores aportantes.

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Cristina Kirchner y Lázaro Báez en el Mausoleo de Néstor Kirchner
Cristina Kirchner y Lázaro Báez en el Mausoleo de Néstor Kirchner

Por su parte, la defensa presentó un recurso para reclamar que se excluyan algunos bienes que aseguran el empresario poseía antes del periodo investigado, porque sostienen que no pueden ser considerados provecho del delito. Como ejemplo, citaron una propiedad en Río Gallegos que habría sido herencia de sus padres.

Por el caso Vialidad, el empresario recibió una condena de 6 años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Luego, la Justicia la unificó con los 10 años que arrastraba por la causa Ruta del dinero K y fijó una pena única de 15 años de cárcel.

Ruta del dinero K

En el listado de los bienes que ingresaron al decomiso por la condena de Ruta del dinero K se destacan activos financieros internacionales.

Se trata de USD 907.202 en una cuenta de la sociedad Tyndall Inc. Ltd. en el banco Lombard Odier (Suiza), más las ganancias generadas desde 2011. También 2.981.646,12 euros y 1.009.391,16 euros en cuentas de Eastern Shoreline Limited en el banco CBH de las Bahamas.

A su vez, hay inmuebles inscriptos originalmente a nombre de Lázaro Antonio Báez y Martín Antonio Báez, que ya fueron transferidos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Estas posesiones abarcan propiedades urbanas y rurales en diversas provincias del país, administradas judicialmente para evitar su deterioro y garantizar la continuidad de contratos de locación hasta su subasta.

Por otro lado, figuran participaciones en sociedades como Badial S.A. (95%), Servicio Integral Alem S.R.L. (95%), Diagonal Sur Comunicaciones S.A. (90%), Don Francisco S.A. (50%), La Estación S.A. (50%), Austral Agro S.A. (70%), Alternativa S.A. (60%), Austral Atlántica S.A. (60%) y Austral Desarrollos Inmobiliarios S.A. (70%).

A todo esto, la Cámara de Casación Penal ordenó transferir a la Corte Suprema USD 238.720 desde una cuenta judicial abierta en el Banco de la Nación Argentina, y los montos obtenidos por las subastas de dos aeronaves: $2.570.077,13 por un avión Rockwell Commander, matrícula LV-MBY, y $1.757.906,12 por un Learjet, matrícula LV-BPL.

el avión de Lázaro Báez (@panchorgl)
el avión de Lázaro Báez (@panchorgl)

En paralelo, el juez de ejecución Néstor Costabel ordenó designar un administrador para los inmuebles decomisados de Lázaro y Martín Báez, que gestione los alquileres, cobre los pagos en la cuenta del expediente, intervenga en las locaciones y prevenga deudas hasta la subasta pública.

Vialidad

En cuanto al decomiso de los bienes de Lázaro Báez como parte de la sentencia en Vialidad, alcanza al menos 84 inmuebles y fracciones rurales ubicados sobre todo en Santa Cruz, además de propiedades en Chubut y la provincia de Buenos Aires.

En la nómina aparecen un campo en Alto Río Senguer, provincia de Chubut, con una superficie de 5.633 hectáreas, adquirido en 2007. También aparece la estancia Los Gurises, en la zona noroeste de Bajo Caracoles, Santa Cruz, con 10.000 hectáreas.

En Río Gallegos se consignan lotes de más de 3.000 metros cuadrados, mientras que en El Calafate figuran superficies de casi 60.000 metros cuadrados.

En Río Turbio, por ejemplo, la resolución judicial abarca inmuebles en Paraje Julia Dufour, Juana Dufour y otros sectores, con extensiones que van desde 54 hectáreas hasta 350 hectáreas, 38 áreas y 47 centiáreas.

La semana pasada, el TOF 2 ordenó embargos e inmovilización de bienes vinculados a Lázaro Báez y también a Cristina Kirchner. Las medidas cautelares recayeron sobre inmuebles, vehículos, participaciones societarias y activos bancarios.

Tomaron en cuenta activos donde la titularidad corresponde a sociedades vinculadas como Kank y Costilla S.A. y Loscalzo y Del Curto S.R.L., junto con participaciones en empresas como Badial S.A., Servicio Integral Alem S.R.L., Diagonal Sur Comunicaciones S.A., Don Francisco S.A., La Estación S.A., Austral Agro S.A., Alternativa S.A., Austral Atlántica S.A. y Austral Desarrollos Inmobiliarios S.A.

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