Judiciales

Su exmarido no los veía desde hacía cinco años, se opuso a que emigraran y la Justicia autorizó a una madre a mudarse con sus hijos al exterior

Una Cámara de Apelaciones confirmó la decisión que habilitó a una madre a radicarse en el exterior junto a sus hijos de 11 y 14 años, pese a la oposición de su padre biológico. Los jueces entendieron que la medida resguardaba el interés superior de los menores y destacaron que su opinión fue escuchada y valorada con asistencia de equipos técnicos

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
La Cámara de Apelación de Lomas de Zamora confirmó la autorización judicial para que una madre traslade al extranjero el centro de vida de sus dos hijos menores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora confirmó la autorización judicial para que una madre traslade el centro de vida de sus dos hijos menores al extranjero, tras un extenso proceso iniciado en la Justicia de familia. El caso, que involucra a una mujer y a su expareja, puso en debate el derecho de los hijos a ser escuchados y el alcance del interés superior del niño en situaciones de mudanza internacional.

La disputa judicial se originó cuando la demandante solicitó la autorización para cambiar la residencia permanente de sus hijos, de 14 y 11 años, a otro país, alegando un proyecto familiar y la presencia de parientes cercanos en ese destino. El progenitor se opuso, argumentando que la medida afectaría su vínculo con los menores y que el proceso judicial no había considerado de manera adecuada sus derechos ni su rol parental.

PUBLICIDAD

Según consta en la resolución, el juez de primera instancia resolvió autorizar el traslado de los niños, supliendo la falta de consentimiento del padre mediante asentimiento judicial. El magistrado se apoyó en la opinión de los hijos, quienes expresaron su deseo de mudarse, y en informes de profesionales del equipo técnico del juzgado que avalaron el beneficio del cambio para el grupo familiar.

Joven triste sentado en un banco en un pasillo escolar con su mochila al lado. El pasillo tiene taquillas verdes y tablones de anuncios, con luz natural al fondo.
La mudanza internacional de los hijos abrió un debate judicial sobre el derecho de los niños a ser escuchados y el interés superior del niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El padre apeló la sentencia, alegando arbitrariedad y falta de análisis integral en el fallo, además de cuestionar que la decisión se fundara exclusivamente en pruebas aportadas por la madre. Sostuvo que no había comprendido la magnitud del pedido y que la sentencia no valoró su dedicación ni su capacidad parental. También expresó reservas sobre el hecho de no haberse determinado el domicilio exacto en el extranjero.

PUBLICIDAD

En el análisis de la Cámara, los jueces destacaron que, aunque la madre y los menores ya se encontraban residiendo en el extranjero al momento de la revisión del expediente, ello no constituía un obstáculo para garantizar el acceso a la segunda instancia al progenitor y al análisis integral del interés de los niños. La resolución enfatizó que el centro de vida de los menores es un elemento fundamental, pero no inamovible, y que la estabilidad familiar debe evaluarse en función de la totalidad de la realidad de los niños.

La Sala I del tribunal señaló que el artículo 645 del Código Civil y Comercial establece que el cambio de residencia permanente de menores al extranjero requiere el consentimiento de ambos padres, pero habilita la intervención judicial cuando uno de ellos no presta su conformidad. El análisis del mejor interés de los niños se apoyó en la legislación nacional y en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Vista trasera de un adolescente en un aeropuerto moderno. Viste sudadera azul, mochila negra, empuja maleta de cabina. Pantallas de vuelos visibles al fondo.
El juez de primera instancia suplió con asentimiento judicial la falta de consentimiento del padre para el cambio de residencia permanente al extranjero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el proceso, los menores fueron escuchados según lo establecido por el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ambos manifestaron su deseo de trasladarse y resaltaron la presencia de familiares y referentes afectivos en ese lugar. Los informes de la perito psicóloga corroboraron el entusiasmo de los hijos por la mudanza y la existencia de un proyecto familiar que incluía oportunidades laborales para la madre y la cercanía de la red de apoyo.

El tribunal remarcó que la opinión de los niños no fue adoptada de manera automática, sino que fue ponderada conforme a su edad y grado de madurez, tal como exige el artículo 707 del Código Civil y Comercial. Los jueces consideraron que la decisión de primera instancia reflejaba la realidad actual de la familia y respondía a las necesidades de los menores de mantener vínculos afectivos y un entorno favorable.

La sentencia citó antecedentes jurisprudenciales que reconocen que la realización personal y profesional de la madre puede impactar positivamente en el bienestar de los hijos, siempre que se resguarde el interés superior de los menores. En este caso, la presencia de familiares en el destino elegido y el emprendimiento laboral proyectado por la madre fueron valorados como elementos que contribuirían al desarrollo integral de los niños.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La Cámara recordó que el artículo 645 del Código Civil y Comercial exige el consentimiento de ambos padres para el traslado de menores al extranjero, con intervención judicial si no hay acuerdo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los argumentos presentados por el progenitor, la Cámara rechazó la supuesta falta de conocimiento del proceso, indicando que el demandado fue debidamente notificado y tuvo oportunidad de participar y aportar pruebas. La ausencia de respuesta a la demanda y la falta de involucramiento en las decisiones sobre la vida de los hijos fueron consideradas en la valoración de los agravios.

Otro punto relevante abordado por la Cámara fue la existencia de antecedentes de violencia familiar y la falta de contacto entre los menores y el progenitor. Los informes de los profesionales intervinientes y las audiencias celebradas en el marco del proceso reflejaron una ausencia de vínculo de cinco años, así como el temor de los niños ante la posibilidad de retomar la comunicación con el padre.

La resolución judicial incluyó que la modalidad de comunicación entre los niños y su progenitor podrá ser evaluada en el futuro, de acuerdo con el deseo y la opinión de los menores y en consonancia con las recomendaciones de los equipos técnicos que los asisten. El tribunal subrayó la importancia de resguardar la integridad emocional y psicológica de los hijos en situaciones de crisis familiares.

Conexión familiar en la computadora Vínculo digital entre madre e hijos Exploración digital en familia Momento tierno frente a la pantalla (Imagen ilustrativa Infobae) - visualesIA
Los hijos de 14 y 11 años expresaron su deseo de mudarse y destacaron la presencia de familiares y referentes afectivos en el país de destino. (Imagen ilustrativa Infobae)

En cuanto a las costas del proceso, la Cámara decidió que el progenitor recurrente debía asumir los gastos de la apelación, de conformidad con el criterio adoptado en la resolución.

La sentencia de la Cámara de Apelación dejó firme la decisión de primera instancia y dispuso la devolución de las actuaciones al juzgado de origen para las notificaciones correspondientes.

Temas Relacionados

Autorización judicialOpinión de los hijosDesarrollo integral del niñoCrisis familiaresConsentimientos de los padres

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fue a una farmacia, tropezó con un escalón sin señalizar y deberán indemnizarla con más de $25 millones

Una mujer de 69 años sufrió una caída al ingresar a una farmacia tras tropezar con un escalón sin señalizar, lo que le provocó la fractura de la cadera. Reclamó por la falta de advertencias y de pasamanos en el acceso. La Justicia civil de San Isidro atribuyó responsabilidad al comercio por deficiencias edilicias y ordenó una indemnización con intereses

Fue a una farmacia, tropezó con un escalón sin señalizar y deberán indemnizarla con más de $25 millones

El chofer calculó mal la altura de un puente, chocó y la Justicia ordenó a una empresa de micros indemnizar a una pasajera

Un ómnibus protagonizó en 2012 un violento choque contra un puente ferroviario en Exaltación de la Cruz. Una pasajera sufrió una fractura de húmero que le dejó secuelas físicas y psicológicas permanentes. Tras varios años de litigio, la Cámara Civil confirmó la responsabilidad de la empresa de transporte de larga distancia y del conductor, y los condenó a indemnizarla con intereses acumulados

El chofer calculó mal la altura de un puente, chocó y la Justicia ordenó a una empresa de micros indemnizar a una pasajera

Causa ANDIS: postergaron el inicio del peritaje de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo

La Gendarmería Nacional debía empezar con el estudio este miércoles, pero el juez Ariel Lijo dictó una reprogramación a partir de un pedido de la fiscalía

Causa ANDIS: postergaron el inicio del peritaje de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo

Le secuestraron la moto tras un accidente, pero cuando fue a buscarla había sido compactada: el Estado deberá indemnizarla

Una mujer sufrió un choque y su moto Yamaha quedó bajo custodia legal. A pesar de que una fiscalía ordenó la devolución, el rodado fue destruido durante un proceso de compactación. El tribunal concluyó que existió una falta de servicio y ordenó indemnizarla por el valor de la unidad

Le secuestraron la moto tras un accidente, pero cuando fue a buscarla había sido compactada: el Estado deberá indemnizarla

Una profesora intentó separar una pelea de alumnos, recibió una trompada en la cara y la Justicia fijó una indemnización de $24 millones

Durante un torneo intercolegial de handball, una profesora de educación física quedó inconsciente y debió ser operada de la órbita ocular tras recibir un golpe desde atrás. La Cámara Civil condenó en forma solidaria al agresor, al organizador del certamen y a una institución privada a indemnizarla por las secuelas sufridas

Una profesora intentó separar una pelea de alumnos, recibió una trompada en la cara y la Justicia fijó una indemnización de $24 millones

DEPORTES

Boca Juniors va por otro delantero en este mercado: los dos nombres que suenan para reforzar al equipo del Vasco Arruabarrena

Boca Juniors va por otro delantero en este mercado: los dos nombres que suenan para reforzar al equipo del Vasco Arruabarrena

El rotundo cambio físico de Gastón Edul en la previa a su pelea contra el periodista amigo de Cristiano Ronaldo en la Velada 6

Los 74 fichajes que se confirmaron durante la Copa del Mundo en la Primera División del fútbol argentino

Cómo están las clasificaciones a la Libertadores y Sudamericana 2027

Los regalos más curiosos que recibió Scaloni en Pujato tras la final del Mundial: el tributo que lo asombró

TELESHOW

Con el voto de los exjugadores, así quedó la placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada

Con el voto de los exjugadores, así quedó la placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada

Una participante de Love Is Blind reveló que está embarazada: quién es el padre

Yazmín Jaureguy, la esposa de Valentín Barco, se sometió a una cirugía estética: “Tenía terror de pasar por el quirófano”

Andrés Nara cuestionó a Mauro Icardi tras el robo en la casa de Wanda Nara: “Las nenas le están pidiendo por favor”

Franco Colapinto y Maia Reficco, en medio de rumores de separación: “Él está en otra”

INFOBAE AMÉRICA

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: El régimen de Irán lanzó ataques contra bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: El régimen de Irán lanzó ataques contra bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente

Los precios del petróleo se mantienen en su nivel más alto en más de seis semanas por la escalada de la guerra en Medio Oriente

Ministra de Educación en Honduras descarta denuncias de extorsión en escuelas y colegios públicos

Congreso Nacional de Honduras ordena investigar redes que presuntamente promueven abortos en plataformas digitales

La ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 integrará un despliegue tecnológico en Santo Domingo