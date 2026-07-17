Judiciales

AMIA: tras las críticas en el aniversario, Casación llamó a una audiencia para resolver el juicio en ausencia

Convocó para el 10 de septiembre e integró la sala que decidirá sobre el planteo de inconstitucionalidad de la ley

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Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
El acto por el 32 aniversario del atentado a la AMIA (foto Adrián Escandar)

La Cámara Federal de Casación convocó a una audiencia para el próximo 10 de septiembre, donde escuchará argumentos antes de resolver si confirma la validez del juicio en ausencia para diez ciudadanos iraníes y libaneses acusados por el atentado a la AMIA.

La decisión fue del juez Diego Barroetaveña, de la sala II del máximo tribunal penal federal del país, y se fijó el 10 de septiembre a las 10. Se trata de la apelación que presentó la defensa oficial contra el juicio en ausencia resuelto para los acusados Alí Fallhijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Ahmad Reza Asghari, Mohsen Rabbani, Salman Rauf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.

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Por otro lado, se sorteó al juez que intervendrá en la decisión en reemplazo del camarista Alejandro Slokar, excusado en el caso AMIA desde 2011. Quedó designado el juez Carlos Mahiques, quien resolverá junto a la jueza Angela Ledesma y Barroetaveña.

Las críticas de la AMIA

La fecha para la audiencia se fijó este viernes, el mismo día en que desde la AMIA se dirigieron duras críticas hacia la Justicia, durante el acto por el 32 aniversario del atentado del 18 de julio de 1994 que dejó 85 muertos y centenares de heridos en la sede de la mutual judía de Pasteur 633.

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Por la mañana, el titular de la mutual judía, Osvaldo Armoza, reclamó que la Cámara Federal de Casación Penal resuelva de manera urgente la validez del juicio en ausencia, un mecanismo previsto por la Ley 27.784 que permitiría juzgar a los diez exfuncionarios iraníes y miembros de Hezbollah acusados del ataque y que nunca pudieron ser indagados.

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La causa por el atentado a la AMIA se investiga en los tribunales federales de Retiro (RS Fotos)

En febrero pasado, el defensor oficial ante Casación Enrique María Comellas mantuvo el recurso de inconstitucionalidad contra la ley. Argumentó que la norma vulnera garantías porque “impediría a los acusados solicitar un nuevo juicio si en el futuro decidieran presentarse o fueran detenidos.” Además, sostuvo que la implementación del juicio en ausencia podría afectar la investigación y limitar la exploración de otras hipótesis no suficientemente analizadas.

El tema está en debate desde mediados de 2025: el 26 de junio del año pasado, el juez federal Daniel Rafecas aceptó los pedidos de familiares y fiscalía y ordenó el juicio en ausencia contra diez acusados. Pero la defensa oficial a cargo de Hernán Silva apeló. La Cámara Federal porteña confirmó en octubre la decisión del juez de primera instancia y entonces la defensa presentó el recurso que ahora está en Casación.

La Cámara Federal porteña ordenó el mes pasado al juez Rafecas avanzar con los pasos necesarios para concretar la elevación del caso a juicio, pese a la falta de resolución en el máximo tribunal penal federal del país. El magistrado ya había conformado un equipo especial en el juzgado federal 6 que tiene el caso y que él subroga este año porque está vacante desde la jubilación de su titular, Rodolfo Canicoba Corral.

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