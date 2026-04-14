Con eje en las nuevas tecnologías, se realizó el primer Foro del Consejo de Seguridad y Justicia en Lomas de Zamora

El Consejo de Seguridad y Justicia de Lomas de Zamora realizó su primer foro abierto en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional local, con la presencia de autoridades provinciales, judiciales y académicas. El evento fue encabezado por el intendente Federico Otermín, quien subrayó la importancia de consolidar un espacio de encuentro y debate multisectorial sobre seguridad ciudadana en el municipio.

Durante su exposición, Otermín destacó que la creación del Consejo responde a la necesidad de “articular los distintos sectores involucrados en la seguridad ciudadana”, y puntualizó: “La seguridad es lo más importante que tenemos en términos de una sociedad, por eso nos propusimos crear el Consejo de Seguridad y Justicia de Lomas de Zamora como un ámbito de encuentro para pensar, discutir y debatir la seguridad ciudadana desde la articulación de los diferentes sectores involucrados”.

La jornada contó con la asistencia de la decana y presidenta del Consejo, María Fernanda Vázquez; el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso; el presidente de la Unión de Magistrados local, Claudio Santagati; el rector de la UNLZ, Diego Molea; y la secretaria General del Municipio, Aldana Scillama, entre otros referentes institucionales.

Por su parte, Vázquez planteó que el abordaje de la seguridad requiere “método, continuidad, capacidad de escucha y articulación real entre el Municipio, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Universidad y la Comunidad”, en línea con los objetivos del nuevo órgano.

El rol de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) fue resaltado por Molea, quien remarcó: “Nuestra misión es formar profesionales con sensibilidad social, que comprendan por qué lo colectivo es importante y cómo la posibilidad de formarse en una Universidad pública y gratuita los convoca a ayudar a los demás a que puedan vivir mejor y a hacer un aporte para construir comunidad”.

En tanto, el ministro de Seguridad provincial, propuso avanzar en la aplicación de planes integrales de seguridad con mirada local en cada municipio bonaerense. Alonso anunció el envío de un proyecto de Ley para dotar a los municipios de mayores herramientas y recursos y sostuvo: “Hay que profundizar la solidaridad y la vida colectiva, escuchando a cada vecino y transformando todo eso en un proyecto de ciudad y de comunidad”.

El encuentro también abordó la incorporación de nuevas tecnologías en las políticas públicas de seguridad. En este sentido, Otermín resaltó la puesta en marcha del eje Gobierno de la Comunidad IA, una iniciativa basada en inteligencia artificial destinada a procesar grandes volúmenes de información y generar estadísticas en tiempo real. El intendente lomense afirmó que “la inteligencia artificial resultará fundamental para robustecer la tarea del Consejo, permitiendo una capacidad de respuesta más eficaz y fundamentada en datos técnicos” y remarcó la importancia de la sectorización territorial para dar respuestas precisas.

El jefe comunal también relacionó el contexto socioeconómico nacional con el aumento de los índices delictivos: “Observamos con mucha preocupación cómo el vaciamiento de los servicios públicos esenciales a nivel nacional y el fomento de la violencia hacia el que piensa distinto fracturan el tejido social. Estas situaciones exigen, más que nunca, fortalecer los lazos comunitarios”. Además, detalló la puesta en marcha del programa Entramados, orientado a prevenir el delito y la reincidencia en jóvenes mediante formación laboral y revinculación educativa, en articulación con el Ministerio de Seguridad provincial.

“Ningún municipio puede resolver solo un problema tan complejo. La Provincia, la Justicia, la Universidad y la comunidad tienen un rol clave”, concluyó Otermín, quien agradeció el respaldo del gobernador Axel Kicillof para que el municipio y la provincia trabajen en coordinación total.

La actividad congregó a representantes de la Cámara Penal de Lomas de Zamora, autoridades del Ministerio Público, del Ministerio de la Defensa, magistrados federales y provinciales, miembros de las fuerzas de seguridad y presidentes de foros vecinales.