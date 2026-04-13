Tips Jurídicos: apuestas “sale o sale”, ¿son legales?

Un apostador demandó y ganó un juicio al Hipódromo de Palermo

La expresión “sale o sale” en las promociones de lotería tiene algo de hechizo de marquesina: promete que esta vez no hay escapatoria, que el premio no se guarda, no se acumula, no se evapora y, aún más, que puede ser tuyo.

Mientras más abultado sea el pozo, más resuena la aclaración “sale o sale”. En el universo del Derecho, frases seductoras como esta no se toman a la ligera. No valen por su brillo, sino por lo que efectivamente significan dentro de las reglas del juego y, sobre todo, por cómo fueron informadas al público. En este sentido, ¿puede ser solo un truco publicitario? ¿Qué significa esto de “sale o sale” en una apuesta o promoción?

Sobre esto tuvo que resolver la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala K, en un juicio reciente, con sentencia en febrero de 2026. El demandante, un hombre llamado Roberto, había apostado en una jugada “pick 4 sale o sale” en el Hipódromo de Palermo. No hubo ganadores con cuatro aciertos, pero él obtuvo tres. El hipódromo consideró el pozo vacante.

El apostador sostuvo lo contrario: que, tratándose de una modalidad “sale o sale”, el pozo debía repartirse entre quienes hubieran logrado la mayor cantidad de aciertos (en este caso, frente a la ausencia de 4 aciertos, tres sería lo máximo). El juez de Primera Instancia le dio la razón al afortunado apostador, pero el Hipódromo apeló esta decisión.

¿Cuál fue la defensa del hipódromo? Entre otras cuestiones, que el artículo 45 del Reglamento General de Carreras -sí, porque las carreras también tienen sus propias pautas- establece que la apuesta “pick 4” consiste en acertar los cuatro primeros puestos en cuatro carreras previamente señaladas y que, de no haber aciertos en los cuatro puestos, el pozo queda vacante, sin posibilidad de adjudicación parcial. A su vez, también dijeron que solo Roberto reprochó la decisión del Hipódromo, puesto que el resto de los apostadores en su misma condición no habían demandado.

A todo esto, el reglamento del Hipódromo distingue entre “Pick-4” -donde, si no hay cuatro aciertos, el pozo queda vacante- y “Pick-4 Especial”, donde, si no hay cuatro aciertos, el pozo se distribuye entre quienes acierten la mayor cantidad de carreras; recién queda vacante si no hay aciertos en ninguna.

La Cámara le dio la razón a Roberto, confirmando la condena al hipódromo por $2.241.043,66 más intereses. Pero, ¿por qué? La Justicia entendió que la obligación de informar es dable comprenderla dentro del principio de transparencia, y -tomando las palabras de la Suprema Corte bonaerense- que la información, brindada con buena fe, debe incluir la prestación de servicios informativos permanentes y actualizados.

El hipódromo ofreció una apuesta "sale o sale", pero el pozo quedó vacante

Además, debe estar relacionada con la complejidad del negocio y la educación del receptor, en cuanto a su extensión y exhaustividad. En definitiva, “que quienes apuestan estén al tanto de las características de la oferta y, de tal manera, obren en consecuencia”. El Derecho del Consumidor y la Constitución Nacional amparan esta lectura y la interpretación en favor de Roberto, puesto que la promoción del hipódromo no habría sido del todo clara a la luz de testimonios y otras pruebas.

Ahora: como el resto de los apostadores con tres aciertos no reclamaron por su parte, ¿no podría Roberto haber sido acreedor de la totalidad del pozo? Para ponerlo con números: Roberto logró la condena al hipódromo por $2.241.043,66, pero la bolsa total acumulada -y por la que Roberto hizo las apuestas- ascendía a $20.169.393, es decir, casi diez veces más.

La Cámara también analizó este punto pero descartó que el afortunado apostador demandante tuviera derecho a cobrar el total: “Lo que el actor pretende es quedarse con un premio mayor al que le hubiera correspondido porque los restantes potenciales beneficiarios no habrían accionado. Reflexionar de la manera en la que se pretende sería consentir un enriquecimiento sin causa”, concluyeron, y reforzaron que la posibilidad que tiene Roberto “de demandar se limita a sus propios derechos sin poder avanzar con medidas que excedan a los de su titularidad, atento al principio dispositivo del proceso y a la naturaleza patrimonial de la acción ejercida”.

Lo curioso de este último punto -parte de la magia del Derecho y la retórica- es que para el hipódromo, el hecho de que no reclamara más de un apostador era un argumento para rechazar el reclamo, mientras que para Roberto -el único demandante en esta historia-, transitar el camino de la Justicia en soledad era un elemento importante para pedir que se le entregue la totalidad del premio. La Cámara Civil justificó por qué no era ni lo uno ni lo otro, pero lo más importante: por qué la interpretación de algunas consignas -como lo es el “sale o sale” en un premio- no queda librada al azar.