Sello institucional y encubrimiento: los motivos detrás de la acusación a funcionarios de Milei en el caso $LIBRA

La visita de Hayden Davis a la Casa Rosada, un punto de inflexión en la maniobra LIBRA

El jefe de Gabinete Manuel Adorni era vocero presidencial cuando estalló el escándalo por la fallida criptomoneda $LIBRA, presentada el 14 de febrero de 2025 con un posteo en X del presidente Javier Milei. Otro funcionario, Roberto Silva, es el presidente de la Comisión Nacional de Valores, organismo al que ingresó cuatro días antes del Tech Forum 2024 Sergio Morales, actual coimputado junto a sus socios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy en la causa por el criptoescándalo. Los tres son protagonistas excluyentes de chats, grupos de WhatsApp e intercambios de todo tipo hallados en el Iphone de Novelli.

Karina Milei con Mauro Novelli

La querella de un inversor damnificado acaba de reclamar que Adorni y Silva se sumen a los reclamos de citación indagatoria que pesan sobre el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, como parte de un total de 16 apuntados. La decisión será del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien por ahora sólo respondió con un “téngase presente”.

Los delitos que se mencionan en el escrito del querellante Martín Romeo, patrocinado por el abogado Nicolás Oszust son presunta estafa, cohecho y encubrimiento en torno al token $LIBRA. Los funcionarios nacionales, según el planteo, habrían aportado distintos grados de intervención al esquema bajo investigación, con captación de fondos, legitimación institucional y vaciamiento de activos.

El vocero

Adorni habría sumado el “sello institucional” que generó confianza en el mercado, sostuvo esa parte acusadora. ¿Cómo lo hizo? Aceptando ser orador en el evento que sirvió como plataforma de lanzamiento para las actividades de Novelli y sus socios: Tech Forum en octubre de 2024.

La querella lo ubica como “instrumento de validación estatal”. Chats incorporados a la causa muestran que su figura habría sido utilizada como herramienta de marketing. “Necesitamos pagá el lunes el posteo de Manuel Adorni como key note speaker (…) vocero presidencial. Que sea súper llamativo”, señalan mensajes encontrados en el Iphone de Novelli. Para los denunciantes, la organización habría pagado por publicaciones de Adorni y utilizado su cargo para fortalecer la confianza en el proyecto. “La organización pagó por las publicaciones de Manuel Adorni y utilizó deliberadamente su cargo público para generar una confianza artificial”.

La CVN

Para entender los motivos que buscan introducir en la causa penal al presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, hay que remontarse a octubre de 2024: ese mes Sergio Morales ingresó como asesor del Directorio. Desde mucho antes, según las conversaciones y documentos hallados en el teléfono de Novelli, tenía un rol preponderante en los negocios que se tramaban en torno a la figura de Milei.

Su ingreso al organismo estatal logró un cometido muy importante para el grupo. “El infiltrado”, lo bautizó la querella: se le hizo un “puesto a medida” como “asesor experto en tecnologías emergentes, blockchain, criptoactivos y activos virtuales”. Primero hubo una búsqueda interna que fracasó y entonces se buscó a un “externo”.

“Apenas un día después de que Morales se sentara oficialmente” en su despacho de la CNV con poder para regular las criptomonedas, se firma en las sombras el “Kelsier Group LATAM Agreement” (el contrato de sobornos por USD 1.550.000 con la sociedad offshore de Islas Vírgenes Británicas) y el desarrollador técnico Julián Peh hace el check-in en el Hotel Libertador", reconstruyó.

Pero por sobre todas las cosas, Morales asumió el 15 de octubre y cuatro días más tarde, el 19, tuvo lugar Tech Forum, el evento que lo tuvo como organizador a la par de Novelli con Milei como orador principal. Pese a que como funcionario público no podía tener ese puesto, en los hechos Morales habría seguido como socio administrador de esa sociedad.

Su nombre aparecía como firmante del contrato con Kelsier Group junto a Novelli y Terrones Godoy, con comisiones del 35 % por los negocios que concretarían para Hayden Davis, el creador de $LIBRA.

En el mismo año en que Morales ocupaba su cargo en el Estado, facturaba como monotributista honorarios a entidades que la CNV debía auditar, según informes de ARCA incorporados a la causa judicial. Además según la acusación habría usado su cuenta sueldo como “pantalla” para " triangular e inyectar el dinero que ingresaba desde exchanges como Bybit y BuenBit, “en el mismo banco donde la banda luego alquiló las cajas de seguridad para guardar el efectivo físico del Rug Pull“, advirtió la querella. Se buscaba dar cobertura regulatoria al esquema $LIBRA.

Se siguen difundiendo detalles de la operatoria de la criptomoneda $LIBRA

“En conclusión, el 15 de octubre (día del ingreso de Morales a la CNV) no es solo una fecha administrativa. Es el momento exacto en que la asociación ilícita logra la captura regulatoria del Estado, garantizando que las leyes para el sector cripto (los PSAV) que iban a afectar a su estafa fueran redactadas desde adentro por uno de sus propios cabecillas”.

En todo este marco, para la querella el presidente de la CNV Roberto Silva era el jefe directo de Morales, a quien se sindica como el “cerebro financiero” de la operación. De lo poco que pudo rescatarse de su celular, surgen comunicaciones con Silva entre febrero y marzo de 2025. Según la presentación, ambos trabajaban en borradores regulatorios, en particular sobre el artículo 37 vinculado a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), es decir, el marco que regula a los exchanges. Para los denunciantes, esto implica que se habrían diseñado normas con potencial impacto directo sobre el circuito por donde se movían los fondos investigados.

Otro capítulo apunta al uso del nombre y la investidura del titular de la CNV en la plataforma “Tech Forum”. El 30 de enero de 2025, en simultáneo con la presencia del financista Hayden Davis en Casa Rosada, se habría impulsado la publicación del perfil de Silva en ese sitio con miras a un próximo evento. Esa exposición funcionó como un “escudo institucional” para generar confianza en inversores antes del lanzamiento de $LIBRA dos semanas más tarde. En un chat del 26 de febrero de 2025 Silva habría advertido a Morales sobre maniobras de lavado y escribió: “Por todo lado están lavando plata… como lo de Libra… no podés mentir ya que la blockchain es pública e inmutable”.

Silva no desplazó a Morales ni radicó denuncia penal. Por el contrario, le habría permitido seguir accediendo a información sensible y organizar su renuncia antes de ser allanado. Para la querella, hubo un acto final de encubrimiento: el cierre de un expediente administrativo en la CNV. El organismo archivó la investigación en abril de 2025 con el argumento de que Morales “no había tenido intervención” en el criptoescándalo.