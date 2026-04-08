Quién es quién en la causa $LIBRA: todos los involucrados y los roles que habrían tenido en la maniobra

Las querellas pidieron indagar a funcionarios e implicados en el colapso de la criptomoneda $LIBRA

Con la investigación aún en etapa preliminar, y sin que se hayan producido llamados a indagatoria, la causa $LIBRA tiene identificadas a 16 personas que habrían tomado intervención en el lanzamiento y posterior colapso de la criptomoneda. Infobae reconstruyó la distribución de roles y qué se sabe hasta ahora de la participación de cada uno.

La individualización de estas personas se logró a partir del informe que elaboró la Comisión Libra en la Cámara de Diputados y los pedidos de indagatorias que hicieron las querellas que impulsan Juan Grabois y el inversor damnificado Martín Romeo.

El fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo del expediente, todavía no dictaminó si es momento de indagar a los sospechosos.

Quién es quién en el caso $LIBRA

Javier Milei, presidente de la Nación. Se le señaló como el instrumento central para generar confianza en el público inversor. Mantenía un vínculo con Mauricio Novelli, ignoró advertencias sobre los antecedentes de los organizadores, y habría permitido la cooptación de su figura presidencial para engañar a terceros. Se reunió con todos los empresarios involucrados. La querella sostiene que coordinó en tiempo real la publicación del tuit que sirvió como “gatillo” para el vaciamiento del token $LIBRA. También le atribuyen acciones de encubrimiento.

El presidente de Argentina, Javier Milei (a la derecha), y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sonríen durante la ceremonia de investidura del presidente José Antonio Kast, en Chile. (Foto AP/Cristóbal Basaure)

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Le atribuyeron un rol central y jerárquico en la consumación de los ilícitos. Habría recibido beneficios económicos, facilitó el acceso a la Casa Rosada y ejerció influencia sobre el Presidente. Mantuvo comunicaciones telefónicas en tiempo real con el líder del grupo durante el día del lanzamiento y, según la acusación, orquestó un operativo de control de daños y fuga de la “huella digital”, incluyendo la activación masiva de líneas telefónicas prepagas.

Mauricio Novelli, lobista, fundador de N&W Professional Traders y organizador del Tech Forum. Se le atribuye ser el principal organizador y ejecutor de un “esquema criminal transnacional”. Captó ahorristas a través de sus principales emprendimientos cripto, comercializó el acceso al gobierno argentino, habría orquestado la manipulación financiera del token $LIBRA, y liderado la destrucción de evidencia y el ocultamiento de activos.

A la izquierda, el lobista Mauricio Novelli

Sergio Morales, exasesor del Directorio de la Comisión Nacional de Valores (CNV), director financiero de Tech Forum. Lo señalaron como una pieza fundamental en la “infiltración estatal” y el aprovechamiento de su cargo público en la CNV para garantizar el éxito y la impunidad del esquema. Su nombre aparece en la negociación del pacto internacional con Kelsier Group, recibió fondos en dólares, y habría liderado “el plan de encubrimiento y obstrucción judicial” que denuncian las querellas.

Sergio Morales, ex asesor de la CNV

Manuel Terrones Godoy, organizador del Tech Forum S.R.L. y socio de Novelli. Se le acusa de ser co-arquitecto de la “pantalla corporativa” que habría sido el evento Tech Forum. La querella lo ubicó como brazo ejecutor financiero en el “ensayo general” con el token $KIP, y participante clave en la negociación transnacional con Kelsier Group en Paraguay. Tuvo control sobre los fondos sustraídos y habría ejecutado un plan de evasión y encubrimiento, incluyendo la eliminación masiva de videos de YouTube.

Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli en el estadio de los Dallas Cowboys, equipo de fútbol americano

Demian Reidel, exjefe de asesores del presidente de la Nación. Se le atribuye haber tenido conocimiento previo de la maniobra y de facilitar dolosamente el uso del aparato del Estado. Habría ignorado advertencias sobre los antecedentes de Novelli, y habría colaborado con que la investidura presidencial fuera utilizada como fachada de prestigio. Posteriormente, se ausentó deliberadamente de la citación que le había hecho el Congreso Nacional.

Demian Reidel, ex jefe de asesores de Milei. Foto: Maximiliano Luna

Manuel Adorni, jefe de Gabinete y vocero presidencial. Fue señalado por una querella como un engranaje fundamental para dotar de confianza institucional al esquema. Participó en el evento Tech Forum, permitió que su imagen y cargo público fueran utilizados por la organización para generar confianza artificial en el mercado, y su validación estatal fue “crucial para cerrar el entramado internacional”.

El presidente Javier Milei junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la quinta de Olivos

Hayden Davis, dueño de Kelsier Group, quien lanzó $LIBRA. Se lo acusó de ser el arquitecto principal, financista exclusivo y máximo beneficiario del esquema. Diseñó y financió la maniobra con antelación, estuvo en Casa Rosada con Javier y Karina Milei, financió la creación de Tech Forum, pagó supuestos sobornos para acceder al gobierno y coordinó la inyección y posterior drenaje de liquidez del token $LIBRA.

Hayden Davis

Bartosz Lipinski, CEO de CUBE Group. Se le acusa de ser el “brazo técnico” indispensable de la organización. Operó en sincronía con Hayden Davis, ingresó al Banco Central para validar el proyecto, participó en el evento “Tech Forum” y fue el responsable del diseño del código, la programación de algoritmos (bots) y la ejecución del vaciamiento del token $LIBRA desde Dallas.

Bartosz Lipinski

Chyi Haur Peh (alias Julian Peh), CEO de KIP Protocol, “cara técnica” de la organización. Es mencionado como otro arquitecto técnico y brazo ejecutor internacional de la maniobra de vaciamiento. Firmó un acuerdo de confidencialidad y exclusividad con Kelsier Group, actuando bajo sus instrucciones. Aportó la infraestructura técnica para el ensayo con el token $KIP y coordinó el drenaje técnico de liquidez durante el rug pull del token $LIBRA, además de participar en la presunta destrucción de evidencia.

Julian Peh, CEO de KIP Protocol, la plataforma donde se lanzó $LIBRA, con Milei en el Hotel Libertador

Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores. Se le acusa de instrumentalizar su posición para facilitar, tolerar y encubrir el accionar de la asociación ilícita. Habría permitido la infiltración de Sergio Morales en la CNV, redactado normativas a medida con él, y consentido el uso de su imagen institucional como ardid de confianza. Una querella le atribuyó haber archivado fraudulentamente una investigación interna de la CNV para proteger a la banda.

Roberto Silva, titular de la CNV

María Pía Novelli, hermana y principal asistente de Mauricio Novelli. Se le acusa de ejercer control absoluto sobre la tesorería, la facturación internacional, la logística física y los accesos bancarios de la organización. Gestionó la cuenta offshore en Banesco USA, emitió facturas a paraísos fiscales, coordinó la manipulación de métricas y la explotación de la figura presidencial, y participó en el vaciamiento de las cajas de seguridad del Banco Galicia y la purga digital.

María Alicia Rafaele, madre de los Novelli. La acusan de ser un engranaje logístico indispensable para el presunto circuito financiero ilícito. Prestó su domicilio como centro de acopio de efectivo, su identidad para simular la licitud de fondos, y participó en la apertura y posterior vaciamiento de cajas de seguridad en el Banco Galicia para ocultar dinero.

Favio Camilo Rodríguez Blanco, inversor. Se le acusa de ser un nodo en el entramado. Recibió fondos de Hayden Davis, ejecutó compras masivas del token $LIBRA 22 segundos antes del tuit presidencial (sería un insider trading), obteniendo ganancias supuestamente ilícitas. Transfirió fondos a bóvedas digitales para ocultar el origen del dinero.

Orlando Rodolfo Mellino, jubilado y supuesta “mula financiera”. Se le acusa de ser otro nodo indispensable para la circulación de millones de dólares. Prestó su identidad y sus cuentas en plataformas como Bitget para triangular más de 7.2 millones de dólares, recibiendo fondos de Kelsier y derivándolos a las bóvedas digitales de la banda, actuando como un “cortafuegos” funcional.

Matías Mario Mudry, monotributista y operador financiero. Fue señalado como un actor clave en la fase de ocultamiento de los fondos. Habría actuado como la “rampa de salida” (off-ramp) de la organización, recibiendo 1.200.000 dólares y liquidándolos en el mercado paralelo para transmutarlos en dinero fiduciario, facilitando el fraccionamiento y la entrega de los dólares obtenidos de la presunta estafa.