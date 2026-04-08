Judiciales

La escribana de Manuel Adorni declarará hoy en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

Se trata de Mónica Nechevenko. Su testimonio es clave para explicar cómo el jefe de Gabinete financió la compra de su departamento en Caballito

Guardar
El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el acto por el aniversario de Malvinas
El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el acto por el aniversario de Malvinas

La escribana Adriana Mónica Nechevenko deberá presentarse hoy a las 10 de la mañana en la fiscalía de Gerardo Pollicita para declarar como testigo en el expediente que evalúa el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El propósito de la convocatoria es que, bajo juramento de decir verdad, la escribana ofrezca detalles sobre su intervención tanto en la compra de la casa en el club de campo Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, como en la del departamento de la calle Miró al 500, en Capital Federal.

La operación del departamento de Caballito fue certificada el 18 de noviembre de 2025, por un valor de 230.000 dólares. Adorni pagó solo un adelanto y se endeudó con un crédito hipotecario por 200.000 dólares con las dos mujeres que aparecen como vendedoras, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo.

En relación a la escritura de la casa del country en Exaltación de la Cruz, fue firmada en noviembre de 2025 a nombre de la esposa del jefe de Gabinete, Julieta Bettina Angeletti.

Según figura en el registro de visitas de la Casa Rosada, la escribana Nechevenko se entrevistó con Manuel Adorni al menos siete veces entre julio de 2024 y septiembre de 2025, un período simultáneo al que se realizaron las rúbricas.

Manuel Adorni en el Country Indio Cuá Golf Club Exaltación de la Cruz
La casa de Adorni en el Country Indio Cuá Golf Club

La fiscalía requirió a la escribana que presente la documentación vinculada con las operaciones inmobiliarias en las que intervino para preparar el cuestionario que presentará en la audiencia testimonial.

Por otro lado, en el avance de la investigación surgió una nueva hipoteca por 100.000 dólares que Adorni había tomado para adquirir su antigua vivienda familiar en la calle Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

En esta ocasión, fueron señaladas como las prestamistas la excomisaria de la Policía Federal Graciela Isabel Molina de Cancio y su hija Victoria Cancio, también integrante de la fuerza.

Citaron a las supuestas financistas

El fiscal Gerardo Pollicita convocó a prestar declaración testimonial a las mujeres que le prestaron dinero a Manuel Adorni para comprar propiedades.

Para mañana jueves fueron convocadas las acreedoras de la hipoteca del departamento de Miró, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas.

En tanto, para el lunes 13 deberán presentarse a declarar Graciela y Victoria Cancio, por el inmueble de Asamblea.

Primer plano de Hugo Morales, hombre, sudoroso y con la lengua ligeramente fuera, vistiendo camiseta deportiva clara con detalles oscuros. Apunta con el dedo índice derecho. Fondo borroso
El ex futbolista Hugo Morales declaró como testigo

En la jornada de ayer, el exfutbolista Hugo Morales aportó nuevos datos sobre los antecedentes del departamento de Miró, donde actualmente vive Manuel Adorni.

Morales dijo que llevaba tiempo queriendo vender esa propiedad con la intención de obtener 250.000 dólares, pero después de dos años aceptó la oferta por 200.000. A su vez, confirmó que el departamento estaba deteriorado y necesitaba varios arreglos.

Conectado vía telemática desde Corrientes, el ex jugador aclaró que se lo vendió a Sbabo ya Viegas, las dos jubiladas que seis meses más tarde se lo cedieron a Adorni a través de un préstamo hipotecario privado.

Pollicita ya ordenó medidas de prueba y envió oficios a registros de la propiedad inmueble, automotor y entidades bancarias.

La fiscalía fundamentó la solicitud en la existencia de “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del funcionario, según el expediente que tramita el juez federal Ariel Lijo.

El mismo magistrado investiga de manera paralela a Adorni por los vuelos privados a Punta del Este que habría pagado el periodista y contratista de la TV Pública Marcelo Grandío.

Temas Relacionados

Manuel AdorniGerardo PollicitaMónica NechevenkoEnriquecimiento ilícitoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Compró un auto usado por internet, pero el tablero estaba manipulado: la Justicia condenó al vendedor

Una mujer descubrió que el vehículo que acababa de comprar tenía graves fallas. Un cable adulterado impedía que se encendieran las luces de alerta y simulaba un estado óptimo. Cómo se detectó el engaño y qué sanción impuso el tribunal

Compró un auto usado por internet, pero el tablero estaba manipulado: la Justicia condenó al vendedor

Estaba en la sala de espera, el asiento cedió y se fracturó: condenan a la clínica a pagar más de $46 millones

Una mujer acompañaba a su madre cuando el banco donde esperaba sentada colapsó. Aunque se lesionó dentro del establecimiento, la institución rechazó asumir la atención a su cargo y la damnificada debió concurrir a otro centro según su obra social

Estaba en la sala de espera, el asiento cedió y se fracturó: condenan a la clínica a pagar más de $46 millones

“Fernández quería ir abajo y Bergallo no”: el relato que generó división en el juicio por el ARA San Juan

Un suboficial declaró este martes ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz que, según un comentario que circulaba entre compañeros, el comandante del submarino y su segundo habrían tenido posiciones encontradas momentos antes de la última inmersión, tras el principio de incendio eléctrico del 14 de noviembre de 2017. La defensa de Villamide pidió citar al testigo para esclarecer el episodio, pero luego desistió y el tribunal declaró abstracta la citación

“Fernández quería ir abajo y Bergallo no”: el relato que generó división en el juicio por el ARA San Juan

Guerra en el “chat de papis”: una mujer le dijo “estafador” a otro padre y el caso terminó en la Justicia

Una discusión por la organización del viaje de los alumnos terminó en una demanda por afectación a la dignidad. Mensajes cruzados, imputaciones y un fallo que resolvió el reclamo de una compensación económica tras la denuncia por ofensas

Guerra en el “chat de papis”: una mujer le dijo “estafador” a otro padre y el caso terminó en la Justicia

Quién es quién en la causa $LIBRA: todos los involucrados y los roles que habrían tenido en la maniobra

En el expediente aparecen mencionados desde el presidente Javier Milei hasta titulares de billeteras virtuales que habrían ayudado a mover dinero. Las querellas reclaman avanzar hacia la etapa de indagatorias

Quién es quién en la causa $LIBRA: todos los involucrados y los roles que habrían tenido en la maniobra
DEPORTES
La historia del presidente de Recoleta, rival de San Lorenzo en la Sudamericana: jugó en Primera con 51 años y va por “otro sueño”

La historia del presidente de Recoleta, rival de San Lorenzo en la Sudamericana: jugó en Primera con 51 años y va por “otro sueño”

La película que anticipó ocho años el título de la Argentina de Messi en el Mundial: el famoso técnico que presagió el éxito

5 frases de Úbeda tras la victoria de Boca en Chile por la Libertadores: elogios a Paredes, Aranda y la mayor virtud del equipo

Los memes del triunfo de Boca en Chile por la Libertadores: Úbeda en modo Bianchi, un medio de ensueño y el efecto Aranda-Bareiro

Boca Juniors venció 2-1 a la Universidad Católica en Chile en su estreno por el Grupo D de la Copa Libertadores

TELESHOW
La Mona Jiménez en “Lo de Pampita”: “¡Odiaba que me dijeran ‘La Mona’, yo quería ser Tarzán!”

La Mona Jiménez en “Lo de Pampita”: “¡Odiaba que me dijeran ‘La Mona’, yo quería ser Tarzán!”

El cachetazo que la madre de Andrea del Boca le habría dado a Gloria Carrá: “Le dejó los dedos marcados”

Emilia Mernes le cumplió el sueño a una fanática: “Contratada”

La Mona Jiménez contó cómo es la estricta dieta que sigue para cuidar su salud a los 75 años: “Ese era el secreto”

Luisana Lopilato debuta como productora de La caja azul y contó si volvería con Casados con hijos

INFOBAE AMÉRICA

Alertan que Sudamérica es la región con más especies en riesgo por el cambio climático y los incendios forestales

Alertan que Sudamérica es la región con más especies en riesgo por el cambio climático y los incendios forestales

Rubio celebró la liberación de la periodista estadounidense Shelly Kittleson, secuestrada por la milicia Kataib Hezbollah en Bagdad

Israel respaldó el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán

Hace más de 100 años, Duchamp convirtió un mingitorio en una obra de arte y todavía estamos hablando de eso

Adolescencia arrebatada: llega ‘Los testamentos’, el esperado spin off de ‘El cuento de la criada’