La escribana de Manuel Adorni declarará hoy en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el acto por el aniversario de Malvinas

La escribana Adriana Mónica Nechevenko deberá presentarse hoy a las 10 de la mañana en la fiscalía de Gerardo Pollicita para declarar como testigo en el expediente que evalúa el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El propósito de la convocatoria es que, bajo juramento de decir verdad, la escribana ofrezca detalles sobre su intervención tanto en la compra de la casa en el club de campo Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, como en la del departamento de la calle Miró al 500, en Capital Federal.

La operación del departamento de Caballito fue certificada el 18 de noviembre de 2025, por un valor de 230.000 dólares. Adorni pagó solo un adelanto y se endeudó con un crédito hipotecario por 200.000 dólares con las dos mujeres que aparecen como vendedoras, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo.

En relación a la escritura de la casa del country en Exaltación de la Cruz, fue firmada en noviembre de 2025 a nombre de la esposa del jefe de Gabinete, Julieta Bettina Angeletti.

Según figura en el registro de visitas de la Casa Rosada, la escribana Nechevenko se entrevistó con Manuel Adorni al menos siete veces entre julio de 2024 y septiembre de 2025, un período simultáneo al que se realizaron las rúbricas.

La casa de Adorni en el Country Indio Cuá Golf Club

La fiscalía requirió a la escribana que presente la documentación vinculada con las operaciones inmobiliarias en las que intervino para preparar el cuestionario que presentará en la audiencia testimonial.

Por otro lado, en el avance de la investigación surgió una nueva hipoteca por 100.000 dólares que Adorni había tomado para adquirir su antigua vivienda familiar en la calle Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

En esta ocasión, fueron señaladas como las prestamistas la excomisaria de la Policía Federal Graciela Isabel Molina de Cancio y su hija Victoria Cancio, también integrante de la fuerza.

Citaron a las supuestas financistas

El fiscal Gerardo Pollicita convocó a prestar declaración testimonial a las mujeres que le prestaron dinero a Manuel Adorni para comprar propiedades.

Para mañana jueves fueron convocadas las acreedoras de la hipoteca del departamento de Miró, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas.

En tanto, para el lunes 13 deberán presentarse a declarar Graciela y Victoria Cancio, por el inmueble de Asamblea.

El ex futbolista Hugo Morales declaró como testigo

En la jornada de ayer, el exfutbolista Hugo Morales aportó nuevos datos sobre los antecedentes del departamento de Miró, donde actualmente vive Manuel Adorni.

Morales dijo que llevaba tiempo queriendo vender esa propiedad con la intención de obtener 250.000 dólares, pero después de dos años aceptó la oferta por 200.000. A su vez, confirmó que el departamento estaba deteriorado y necesitaba varios arreglos.

Conectado vía telemática desde Corrientes, el ex jugador aclaró que se lo vendió a Sbabo ya Viegas, las dos jubiladas que seis meses más tarde se lo cedieron a Adorni a través de un préstamo hipotecario privado.

Pollicita ya ordenó medidas de prueba y envió oficios a registros de la propiedad inmueble, automotor y entidades bancarias.

La fiscalía fundamentó la solicitud en la existencia de “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del funcionario, según el expediente que tramita el juez federal Ariel Lijo.

El mismo magistrado investiga de manera paralela a Adorni por los vuelos privados a Punta del Este que habría pagado el periodista y contratista de la TV Pública Marcelo Grandío.