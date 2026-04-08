“Fernández quería ir abajo y Bergallo no”: el relato que generó división en el juicio por el ARA San Juan

El suboficial Luis Nicolás Cruz declaró este martes ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz que, según un comentario entre compañeros, el comandante del ARA San Juan y su segundo habrían discrepado sobre si volver a sumergirse tras el principio de incendio eléctrico del 14 de noviembre de 2017, un día antes de la pérdida de contacto con los 44 tripulantes (Foto de Archivo: Alejandro Moritz/AFP via Getty)

Un suboficial declaró este martes ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz que, según un comentario que circulaba entre compañeros, el comandante del ARA San Juan y su segundo habrían tenido posiciones encontradas sobre si volver a sumergirse tras el ingreso de agua de mar al balcón de barras del tanque de baterías número 3 de proa, que había generado un cortocircuito y un principio de incendio eléctrico a bordo. El relato desató un contrapunto entre las partes que finalmente no prosperó: la defensa que había impulsado la citación del testigo que habría originado ese comentario terminó desistiendo de su propio pedido. El debate, que comenzó el martes 3 de marzo en Río Gallegos y tiene a cuatro exoficiales de la Armada Argentina en el banquillo, procura determinar si el submarino estaba en condiciones de navegar al momento de su última misión y si en la cadena de conducción hubo incumplimientos con relevancia penal. El veredicto está previsto para mediados de julio de 2026.

Los cuatro imputados son el capitán de navío destituido Claudio Villamide, ex comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS); el contraalmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, entonces titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento (COAA); el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso, ex jefe del Estado Mayor del COFS; y el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa, responsable del área de operaciones y comunicaciones submarinas. Los cuatro comparecieron ante el estrado y rechazaron todos los cargos en su contra. La acusación es sostenida por un cuerpo de fiscales encabezado por Gastón Franco Pruzán. Participan además querellas que representan a familiares de los 44 tripulantes: la querella mayoritaria, encabezada por la abogada Valeria Carreras; la conducida por el abogado Luis Tagliapietra, padre de uno de los oficiales que perecieron en el hundimiento; y la de la abogada Lorena Arias.

El episodio Debrina

El episodio tuvo como disparador la declaración del suboficial principal maquinista Luis Nicolás Cruz, quien relató ante los magistrados lo que un suboficial identificado como Debrina -descripto como camarero del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos, con acceso directo a sus oficiales- le habría comentado sobre los momentos previos a la última inmersión del submarino. Fue la querellante Lorena Arias quien, durante el interrogatorio, le leyó al testigo el fragmento de su declaración prestada ante el juzgado federal de Caleta Olivia, a cargo de la jueza de primera instancia Marta Yáñez, el 28 de junio de 2018, al cierre de aquella testimonial. El texto decía: “A mí me hicieron un comentario, el suboficial Debrina, que es camarero, que Villarreal lo llamó a Correa y el capitán se asombró porque lo llamó él y no el Comandante y el Segundo, y que le dice que fue porque ni el Comandante ni el Segundo estaban en condiciones de tomar una decisión porque no estaban de acuerdo, porque Fernández quería ir abajo y Bergallo no. Después sé que se fueron abajo y anteriormente, por desesperación de Villarreal, llamó a Correa: iban a estar mejor en superficie”.

El testigo Cruz se refirió a un comentario que escuchó en el Comando de la Fuerza de Submarinos mientras todavía seguía la búsqueda del ARA San Juan

Este martes, ante el tribunal, Cruz amplió y matizó aquel relato. Explicó que se trataba de algo que había escuchado en la sede del COFS en Mar del Plata: “Se decía que aparentemente hubo un llamado del tercer oficial hacia el jefe de Operaciones, que era Correa. Que había como una discusión del comandante, que quería ir a inmersión para recuperar a la gente después del episodio que tuvieron y, el segundo comandante, que no quería ir a inmersión, estaba en desacuerdo, porque no sabían lo que tenían adentro del tanque de baterías. Eso es lo que se dice. El tercer oficial lo llama al jefe Correa, y lo que sé es que el jefe le dice que por ningún motivo se vayan a inmersión y que continuaran en superficie y se dirijan a Puerto Belgrano, que es el recorrido más corto, antes que ir a Mar del Plata. Eso es todo. Después, cuando ya se dieron cuenta que no había comunicación, se supone que se fueron a inmersión por orden del Comandante“.

Consultado por el juez Mario Reynaldi sobre dónde había escuchado esa versión, Cruz respondió: “Ahí en el COFS, pero no me pregunté qué ni quién porque no lo recuerdo, fue un comentario entre compañeros que hubo”. Cuando el defensor de Villamide, Juan Pablo Vigliero, le preguntó si recordaba que había sido Debrina quien se lo hizo, el suboficial fue directo: “No, hoy no lo recuerdo si fue él; si lo dije ahí es porque seguramente…”.

A la izquierda de la imagen, el abogado Juan Pablo Vigliero junto a su defendido Claudio Villamide. A su lado, la defensora de Correa y Alonso y el defensor de López Mazzeo

El relato alude a lo ocurrido el 14 de noviembre de 2017, un día antes de la pérdida de contacto con el submarino. A las 23:42 de esa jornada, el Teniente de Navío Fernando Vicente Villarreal, jefe de operaciones del ARA San Juan, se comunicó por teléfono satelital IRIDIUM con el Capitán de Fragata Hugo Correa, jefe de operaciones en tierra del COFS, y reportó que la nave estaba en superficie, ventilando, tras registrarse el ingreso de agua de mar a través del sistema de ventilación -el snorkel-, que había alcanzado el compartimento de baterías de proa y desencadenado un cortocircuito seguido de un principio de incendio eléctrico. Fue en ese marco que, según la versión transmitida por Debrina a Cruz, se habría producido una discrepancia entre el Capitán de Fragata Pedro Martín Fernández, comandante del submarino -quien habría querido continuar la inmersión- y su segundo, el Capitán de Corbeta Jorge Ignacio Bergallo -quien habría preferido permanecer en superficie-. Al día siguiente, el 15 de noviembre de 2017, se perdió todo contacto con la nave y sus 44 tripulantes.

El abogado de Villamide solicitó de inmediato que Debrina fuera convocado a declarar en persona: “Quiero que quede asentado por secretaría que esta defensa va a pedir que se localice, se identifique y se lo convoque de modo presencial a declarar bajo juramento en este tribunal”. Y respaldó el pedido con énfasis: “Vamos a insistir con la citación a Debrina porque nos parece que si esto es cierto, que haya habido una discusión entre el comandante y su segundo comandante, o simplemente fue un comentario de terceros, o una habladuría o lo que fuera, nos parece que es esencial, y hace a la posición de Villamide como imputado y fundamentalmente hace también al buen nombre del capitán Fernández y del capitán Bergallo. Por eso estoy sorprendido con la oposición de la fiscalía y de las querellas”.

Fue el fiscal Gastón Pruzán y la querellante Valeria Carreras quienes advirtieron en primer término que la declaración del suboficial Cruz ya había sido “incorporada por lectura” al debate oral y que, por ese motivo, no era necesario convocar a Debrina.

A la derecha de la imagen, la querellante Valeria Carreras; al lado están los fiscales María Garmendia, Gastón Pruzan y Lucás Colla

Al respecto, el representante del Ministerio Público Fiscl argumentó: “La declaración del señor Cruz es del día 28 de junio de 2018. No hay un hecho nuevo, lo que está diciendo el testigo es exactamente lo mismo que dijo en su declaración testimonial. Hemos tenido un sinnúmero de reuniones para determinar qué testigos venían, qué testigos incorporábamos por lectura, nos hemos puesto de acuerdo aquí en este tribunal. Ahora la defensa quiere traer un testigo por el simple hecho de estar en este momento leyendo una testimonial. Este testigo ya fue incorporado por lectura y no hay un hecho nuevo por el cual tenga que venir a declarar”.

Luego la querellante Lorena Arias adhirió a esa postura: “Esto no es un hecho nuevo, doctor. Esta es una testimonial que ya estaba en el momento en que se ofrecieron los testigos, no estamos incorporando ningún hecho nuevo”. La defensa de Correa, a su turno, también consideró que la prueba estaba incorporada y no requirió la presencia del suboficial camarero para aclarar sus presuntos dichos.

EL ARA San Juan reportó un ingreso de agua de mar al balcón de baterías de proa a través del sistema de ventilación el 14 de noviembre de 2017

Sin embargo, la posición fue cediendo. El querellante Luis Tagliapietra -quien aclaró que aún no se había expedido sobre el tema- terminó adhiriendo al pedido de la defensa con un fundamento que fue más allá de lo normativo: “Si vamos a lo estrictamente jurídico procesal, es correcto lo que han dicho mis colegas respecto de que no es novedoso y que es prueba que se incorporó por lectura sin oposición. Ahora, adhiero a lo que dice el doctor Vigliero: a mí particularmente, y a quienes represento, nos importa la verdad, y todo lo que sea en pos de ello, nosotros vamos a adherir. Además, entiendo que tiene que ver con el derecho de defensa en juicio y queremos evitar todo tipo de posibilidad de nulidades”. La abogada Carreras, por su parte, terminó sumando su respaldo con reservas explícitas: “Hay algo que para mí es clave y es el respeto del proceso. En el respeto del proceso hemos tenido distintas instancias y por la causa, por la entidad que tiene, se han hecho concesiones. De hecho, mi participación acá fue objeto de la impugnación por parte de la defensa de Villamide, y sin embargo estoy acá. En virtud de algunas excepciones que se han realizado y del espíritu y el objetivo que planteaba mi colega Tagliapietra, a modo excepcional, voy a apoyar que se lo cite a Debrina, pero no sin decir que no corresponde porque esto era harto conocido por todos, y su validez es absolutamente cuestionable”.

Fue entonces cuando el propio Vigliero decidió dar un giro a su pedidio inicial. “Voy a retirar mi moción para que venga el testigo personalmente, porque al final del día, como lo dije antes, no es un problema de la defensa de Claudio Villamide... Estoy sorprendido, diría sorprendidísimo, porque más allá de la obviedad del respeto por el proceso, entiendo lo que nos ha dicho el siempre muy amable doctor Gastón Pruzán, el cambio de parecer de la doctora Carreras para apoyar la citación y el doctor Tagliapietra que desde el día uno se ha mostrado siempre interesado en descubrir la verdad, más allá de que podríamos discutir si ese es el objeto de un juicio oral. Pero nos sorprende que, más allá de que uno lo vea y lo escuche recién ahora -que para eso está el debate-, haya habido un contrapunto entre el comandante y su segundo, que insisto, es ajeno a Villamide y es ajeno a esta defensa, y se inscribe en esta línea que va emergiendo una y otra vez a partir de los interrogatorios de la fiscalía y de la querella, que mira hacia la tripulación. No es el caso nuestro, así que retiro la moción, y que sea un tema a resolver por los fiscales, por los querellantes y el tribunal. No es de nuestro interés".

Al término de la exposición del defensor del excapitán de navío, destituido en 2021 por un Consejo de Guerra, Carreras acompañó el desistimiento.

El vocal suplente Guillermo Quadrini, el presidente del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz Mario Reynaldi y el juez Enrique Baronetto, tres de los cuatro miembros que integran el tribunal que analiza el hundimiento del submarino ARA San Juan. El cuarto integrante del cuerpo es el vocal Luis Giménez

Los jueces del tribunal oral, integrado por su titular Mario Reynaldi, el vocal Enrique Baronetto, el vocal suplente Guillermo Quadrini y el vocal Luis Giménez-, pasó a deliberar y, al cabo de diez minutos, declaró abstracta la citación y la dejó sin efecto.

La décima audiencia incluyó en total cinco declaraciones testimoniales y se extendió por algo más de cinco horas. Este miércoles el debate continuará con el testimonio de tres familiares de tripulantes del ARA San Juan, tras el cual el imputado Villamide ampliará su indagatoria para responder a una serie de presuntas “inexactitudes” que, según su abogado, fueron ventiladas por un testigo durante una de las últimas jornadas del juicio.