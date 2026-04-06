Judiciales

El juez Sebastián Ramos quedó a cargo de la denuncia por las operaciones de desinformación financiadas por Rusia

El caso se abrió por una presentación del abogado Jorge Monastersky, quien pidió que se investigue la existencia de estructuras extranjeras que buscan infiltrarse en medios para incidir en la opinión pública

Guardar
Tres individuos operan computadoras con mensajes como "Fake News" y "Disinformation". Al fondo, la bandera de Rusia y un retrato de Vladimir Putin.
La Justicia argentina investiga una supuesta campaña de desinformación pagada por Rusia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La denuncia del abogado Jorge Monastersky por la posible existencia de estructuras extranjeras de injerencia informativa en el país, presuntamente asociadas a la Federación de Rusia y con potencial impacto en el debate público y el funcionamiento institucional, quedó a cargo este lunes del juez federal porteño Sebastián Ramos.

La presentación se concretó el viernes último por mail ante la Justicia Federal y se sorteó a primera hora: quedó a cargo del magistrado Ramos y del fiscal federal Ramiro González, informaron fuentes judiciales a Infobae.

El denunciante reclamó que se evalúe si estas operaciones, que habrían involucrado la organización de una red con financiación externa y actividades orientadas a influir en la opinión de la ciudadanía, configuran delitos bajo la Ley de Inteligencia Nacional.

El impulso a la causa se fundamenta especialmente en un comunicado reciente de la Secretaría de Inteligencia de Estado, lo que desplaza el caso del plano periodístico al institucional.

Juez federal Sebastián Ramos
El juez federal Sebastián Ramos investigará la denuncia por supuesta campaña de desinformación financiada por Rusia

Según el comunicado oficial de la Secretaría de Inteligencia de Estado, fechado el 2 de abril pasado y citado por Monastersky, ya se había informado a la Justicia Federal y al Ministerio Público Fiscal sobre las actividades de una organización apodada “La Compañía”, integrada por ciudadanos rusos, con recursos internacionales y nexos en Argentina.

Esta documentación fue explicitada en la denuncia para subrayar, según Monastersky, que la gravedad y verosimilitud institucional de los hechos “impone una investigación judicial inmediata”.

Para la presentación, el letrado recopiló información e investigaciones publicadas por Infobae (ver aquí), openDemocracy y otros medios.

La “Compañía”

Uno de los puntos destacados es la identificación de una estructura con financiamiento externo que, en territorio argentino, habría producido alrededor de 250 artículos periodísticos dirigidos a modular el debate social a través del presunto pago a medios, editores y/o periodistas que individualmente lograron filtrar publicaciones sin conocimiento de las compañías para las cuales trabajan.

La denuncia resalta que este despliegue explícitamente anticipado en los medios incluye estrategias, actores y canales de circulación que merecen un relevamiento judicial.

El escrito solicita que la Justicia esclarezca si existió entrega de pagos o contraprestaciones a quienes canalizaron la difusión de los contenidos, para lo cual propone identificar medios de pago, intermediarios y beneficiarios, así como solicitar informes a la entidad ARCA por movimientos financieros relevantes.

También exige determinar el grado de conocimiento o participación consciente de los eventuales involucrados, diferenciando entre inducidos y partícipes plenamente informados.

Riesgo institucional y urgencia judicial

La denuncia señala que la eventual inserción de operaciones de desinformación coordinada y con financiamiento extranjero puede incidir directamente en la “formación de la voluntad del electorado”, en especial durante períodos electorales, afectando “la transparencia del debate público y la integridad del sistema democrático”, según consta en el texto entregado al juzgado. Monastersky advierte que el fenómeno no puede tratarse como una simple dinámica comunicacional sino que representa una amenaza directa al sistema democrático argentino.

La preocupación abarca además la posibilidad de que periodistas y medios hayan sido engañados sobre la fuente u objetivos de los materiales difundidos, hecho que el abogado considera debe ser dilucidado para evitar generalizaciones y establecer responsabilidades individuales. El documento solicita que la Justicia individualice las conductas y determine si reúnen los elementos propios de delitos previstos en la normativa vigente, en particular la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional.

Medidas de prueba

El abogado pidió una batería de medidas de prueba, incluyendo el análisis técnico de patrones de difusión digital por parte de la DATIP. Propone la consulta e intercambio de información con plataformas digitales y organismos estatales nacionales, e incluso –si surgiera la necesidad– iniciar procesos de cooperación internacional. Monastersky exige, además, la intervención inmediata del Ministerio Público Fiscal, para que impulse la investigación penal y propicie el esclarecimiento de los hechos, con miras a preservar los “intereses estratégicos” del país.

La denuncia enumera como urgente que el Poder Judicial “intervenga de manera oportuna a fin de esclarecer los hechos”, debido a la gravedad institucional que implica la probable injerencia de una estructura operativa internacional en el entorno mediático argentino.

Temas Relacionados

Rusiadenunciadesinformación

Últimas Noticias

Reclamó a su expareja una compensación por “postergar su vida”, perdió el juicio y quedó con una deuda judicial

Una mujer alegó que la relación le generó un desequilibrio patrimonial y que debió posponer sus proyectos para cuidar al hijo de ambos. Sin embargo, el tribunal concluyó que no existió un perjuicio económico comprobable y le impuso las costas procesales

Reclamó a su expareja una compensación por “postergar su vida”, perdió el juicio y quedó con una deuda judicial

Esperaba que el semáforo cambiara a verde y un árbol aplastó su auto: la Justicia condenó al municipio por la falta de mantenimiento

El conductor estaba detenido en una esquina cuando el ejemplar se desplomó sobre el techo y el baúl de su vehículo. Tras comprobar las lesiones físicas y materiales, un fallo ordenó una indemnización de más de siete millones de pesos por fallas en el control y mantenimiento de la arboleda pública

Esperaba que el semáforo cambiara a verde y un árbol aplastó su auto: la Justicia condenó al municipio por la falta de mantenimiento

Pagaron un crucero a Buzios, el barco chocó y terminaron en otro destino: la Justicia condenó a la empresa

El viaje que partió de Buenos Aires derivó en un conflicto judicial tras una colisión con otra embarcación. La Justicia rechazó la “fuerza mayor” alegada por la naviera y concluyó que el cambio de itinerario frustró el servicio contratado, por lo que ordenó indemnizar a los pasajeros

Pagaron un crucero a Buzios, el barco chocó y terminaron en otro destino: la Justicia condenó a la empresa

$LIBRA: la querella pidió la indagatoria de Javier Milei, Adorni y otros 14 involucrados en el caso

Así lo reclamó el damnificado Martín Romeo ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi. El planteo incluye a nuevos actores involucrados en la investigación a partir de las revelaciones que surgieron del celular del cripto empresario Mauricio Novelli

$LIBRA: la querella pidió la indagatoria de Javier Milei, Adorni y otros 14 involucrados en el caso

Denuncian amenazas de nuevos tiroteos escolares en Santa Fe: una directora se presentó ante la Justicia

La titular de la escuela “Malvinas Argentinas”, ubicada en Rafaela, advirtió sobre publicaciones en redes sociales que hacen referencia a nuevos ataques armados. Activaron los protocolos y una fiscal ya investiga el origen de los posteos

Denuncian amenazas de nuevos tiroteos escolares en Santa Fe: una directora se presentó ante la Justicia
DEPORTES
La impactante presentación con la que el hijo de Arnold Schwarzenegger logró un nuevo título en una competencia de fisicoculturismo

La impactante presentación con la que el hijo de Arnold Schwarzenegger logró un nuevo título en una competencia de fisicoculturismo

La historia de Tomás Galván: de ser cedido a préstamo cuatro veces a ganarse un lugar en River

La divertida secuencia entre Coudet y una figura de River para que se haga amonestar: “Lo voy a matar”

Escándalo en Brasil con una estrella del Flamengo que jugará el Mundial: salidas nocturnas y actos de indisciplina en la concentración

El día que los jugadores de Zaire protagonizaron una de las jugadas más insólitas en la historia de los Mundiales

TELESHOW
El inesperado reencuentro entre Solcito y Piñón Fijo: sellaron su reconciliación con un tema juntos

El inesperado reencuentro entre Solcito y Piñón Fijo: sellaron su reconciliación con un tema juntos

Coca Calabró compartió un domingo especial con sus hijas Iliana y Marina a un mes de su internación: las imágenes

Andrea del Boca y Brian Sarmiento protagonizaron una cena romántica que terminó en una fuerte discusión y llanto

Ian Lucas y Sofía Gonet cada vez más cerca después de MasterChef: la foto que encendió rumores de romance

Inés Estévez habló sobre la crianza de sus hijas: “Hay momentos en los que no das más”

INFOBAE AMÉRICA

Irvine Welsh: “Sin rebeldes que critiquen a la sociedad, no hay historias que escribir”

Irvine Welsh: “Sin rebeldes que critiquen a la sociedad, no hay historias que escribir”

Mediadores impulsan un alto el fuego de 45 días mientras Trump afina el plan de bombardeos para el martes

Panamá libera más de 340 mil tortugas marinas en 2025 y activa plan nacional para reforzar su conservación en ambos océanos

Yuval Noah Harari, filósofo israelí: “En el futuro cercano, la mayor parte de la población no tendrá lugar en el mercado laboral: podrían quedar obsoletos”

Tragedia en Uruguay: una familia entera murió tras ser embestida por una camioneta a alta velocidad