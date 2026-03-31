Judiciales

La Justicia ratificó que el Gobierno debe ejecutar de inmediato la ley de financiamiento universitario

La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar dictada en primera instancia y cuestionó la apelación del Poder Ejecutivo al calificar sus argumentos como “poco serios”. Aseguró que el impacto fiscal de la medida es bajo

Guardar
Marcha antorchas por universitarios
Foto de archivo: marcha de antorchas en reclamo por el financiamiento de la educación pública (Jaime Olivos)

La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del gobierno nacional y confirmó la medida cautelar que había ordenado al Poder Ejecutivo aplicar la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

Puntualmente, la medida cautelar exige que la administración pública cumpla de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que refieren a la actualización de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre del 2025. También peticiona la recomposición de todos los programas de becas de los estudiantes.

En sus argumentos, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán plantean que resultan poco serios los agravios presentados por el Estado relativos a que la medida cautelar constituiría una sentencia definitiva encubierta.

Además, resaltaron especialmente que el impacto fiscal de la aplicación de la cautelar es bajo y no se afecta sustancialmente el interés público; por el contrario, estaba en juego un derecho central de la Constitución como la educación superior pública.

La cautelar había sido dictada en diciembre del año pasado por el juez federal Enrique Cormick, en el marco de una acción de amparo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario. La presentación contaba con el respaldo de más de 40 universidades públicas.

En su momento, el magistrado consideró que el Decreto 759/2025 -que suspendió la ejecución de la Ley 27.795 y estableció que la norma solo podrá aplicarse cuando se determinen recursos específicos para solventarla- tenía rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.

Además, sostuvo que existía una “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico” ante la demora, por su impacto en el funcionamiento universitario.

Sin embargo, Nación calificó la decisión judicial como “arbitraria” y argumentó que la ley requiere definir previamente sus fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes en el Presupuesto. Según el Gobierno, la cuestión presupuestaria compete al Congreso de la Nación y no al Poder Judicial. También advirtió sobre sus posibles efectos en el equilibrio fiscal, algo que fue desacreditado por la Cámara en su fallo.

Marcha antorchas por universitarios

El conflicto con las universidades

El conflicto escaló notablemente entre 2024 y 2025, cuando masivas movilizaciones estudiantiles y gremiales tomaron las principales ciudades, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y réplicas en distintas provincias.

En una segunda Marcha Federal en octubre de 2024 y una nueva protesta el 17 de septiembre de 2025 bajo el lema “Si hay veto, hay marcha”, cientos de miles de personas salieron a las calles para rechazar la decisión del Gobierno de vetar la ley de financiamiento universitario, que ya había contado con la aprobación parlamentaria.

A mediados del año pasado, la oposición logró sancionar una ley de financiamiento en el Congreso y sortear los vetos del presidente Javier Milei. Pese a ello, el Ejecutivo dictó un decreto para evitar la ejecución de la norma.

Para encauzar la situación y evitar una profundización del conflicto tanto en el plano legal como en el judicial, la estrategia oficial apunta a elaborar una ley que no derogue el esquema financiero actual, sino que lo modifique, buscando el consenso político necesario para que el Congreso apruebe una nueva norma capaz de reemplazar la anterior. Desde la Secretaría de Educación, se subraya el compromiso por alcanzar una solución que otorgue no solo recursos, sino también seguridad jurídica a las universidades.

Temas Relacionados

Financiamiento Universitarioúltimas noticias

Últimas Noticias

ARA San Juan: cómo fueron las últimas horas del submarino

El requerimiento fiscal que sostiene las imputaciones reconstruye minuto a minuto las comunicaciones, órdenes y fallas técnicas registradas antes del evento hidroacústico detectado en noviembre de 2017. Cómo seguirá el debate oral en Río Gallegos

ARA San Juan: cómo fueron las últimas horas del submarino

Juicio de los Cuadernos: la fiscalía pidió igualdad de acceso a la prueba

Ángelo Calcaterra y Aldo Roggio son dos de los citados que ya están en la sala de audiencias de Comodoro Py 2002 para ser indagados en esta jornada

Juicio de los Cuadernos: la fiscalía pidió igualdad de acceso a la prueba

Una familia demandó a una agencia por dejar a su hija sin viaje de egresados: la empresa deberá pagar por daño moral

Una adolescente soñaba con su crucero de graduación a Uruguay y Brasil, pero la firma canceló el viaje y lo atribuyó a la pandemia. Tras años de respuestas evasivas, un fallo ordenó reintegrar lo abonado con intereses y pagar una indemnización extra por el daño emocional causado al dejarla sin su despedida escolar

Una familia demandó a una agencia por dejar a su hija sin viaje de egresados: la empresa deberá pagar por daño moral

Insólito choque de una máquina vial contra un auto: el municipio deberá pagar el arreglo a precios actualizados

Un empleado municipal embistió el vehículo de un vecino mientras realizaba maniobras en la calle. Tras una batalla judicial que llegó a la Cámara de Apelaciones, un fallo clave ordenó que la indemnización no se licue: se fijará una nueva pericia para ajustar los costos de reparación

Insólito choque de una máquina vial contra un auto: el municipio deberá pagar el arreglo a precios actualizados

“No era mi papá”: la Justicia ordenó indemnizar a cinco hijas que velaron y enterraron a un desconocido

Un error en un hospital municipal durante la pandemia llevó a una familia a inhumar a un extraño. Tras años de litigio, un fallo determinó la responsabilidad solidaria de la comuna y de la empresa fúnebre, y ordenó una indemnización por los daños causados

“No era mi papá”: la Justicia ordenó indemnizar a cinco hijas que velaron y enterraron a un desconocido
DEPORTES
River Plate presentó a Tobías Ramírez como nuevo refuerzo: el primer entrenamiento bajo las órdenes del Chacho Coudet

River Plate presentó a Tobías Ramírez como nuevo refuerzo: el primer entrenamiento bajo las órdenes del Chacho Coudet

Italia buscará volver a una Copa del Mundo tras 12 años en el Repechaje ante Bosnia: hora, TV y formaciones

Con Messi de titular, Argentina jugará ante Zambia el último amistoso en el país antes del Mundial 2026: hora, TV y formaciones

Un arquero uruguayo saltó a la tribuna para pelearse tras ser expulsado y desató una polémica que recorre el mundo: el descargo del futbolista

El sorprendente gesto de De Paul con un repartidor que se volvió viral: de la generosa propina a una historia de lucha y superación

TELESHOW
Se separaron Chechu Bonelli y Facundo Pieres: el mensaje de Zaira Nara que habría motivado la ruptura

Se separaron Chechu Bonelli y Facundo Pieres: el mensaje de Zaira Nara que habría motivado la ruptura

Maxi López y su hijo Valentino contaron de qué no hablan con Wanda Nara: “Eso queda entre hombres”

La confesión de Luisana Lopilato a Mario Pergolini: “Mi hermano me salvó la vida”

Así fue el regreso de Mario Pergolini a la televisión: renovó su apuesta nocturna y conquistó a la audiencia

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada: el festejo de su rival en el mano a mano

INFOBAE AMÉRICA

Israel dijo que al menos 850 miembros de Hezbollah fueron abatidos en el Líbano

Israel dijo que al menos 850 miembros de Hezbollah fueron abatidos en el Líbano

Una editorial multinacional demandó a OpenAI en Alemania por el uso de sus obras

El derecho internacional ha muerto. Pero volverá

El precio de la gasolina en Estados Unidos superó los USD 4 por galón por primera vez desde el inicio de la invasión a Ucrania

Un misil iraní con cabeza de racimo cayó en el centro de Israel e hirió a ocho personas