Judiciales

El avance de la causa ANDIS: sumaron 29 indagatorias por posibles coimas en las licitaciones

Las autoridades judiciales notificaron a los implicados en el expediente sobre adquisiciones de la Agencia Nacional de Discapacidad, tras detectar supuestas irregularidades en contrataciones de insumos médicos y posibles pagos indebidos a funcionarios y empresarios

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El periodista Omar Lavieri reveló el nuevo impulso judicial en la investigación por supuestas maniobras con sobreprecios y coimas en las compras de insumos médicos

El avance de la investigación por irregularidades en las compras de insumos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) quedó expuesto durante Infobae al Regreso de este viernes, cuando el periodista Omar Lavieri reveló que los investigadores sostienen que todo el sistema de compras del organismo “fue un negocio” desde la llegada de Javier Milei al Gobierno Nacional.

En una entrevista exclusiva durante el debate en vivo, Lavieri explicó: “La impresión que tienen los investigadores es que todo el sistema de compras de ANDIS, desde que asumió Javier Milei en el Gobierno Nacional, fue un negocio”. Esta visión sostenida entre los equipos judiciales acompaña el pedido reciente de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, quienes solicitaron la citación a declaración indagatoria de veintinueve personas involucradas en maniobras de sobreprecios, licitaciones amañadas y pagos de coimas en el área de compras de insumos médicos.

Durante su participación junto al equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería, Lavieri puntualizó que “estos nuevos veintinueve pedidos de indagatoria son en el área de compra de insumos. Insumos tales como sillas de ruedas, camas ortopédicas, implantes auditivos, que son elementos carísimos que se compraban con licitaciones amañadas”. El periodista subrayó que la maniobra incluía “empresas del mismo dueño que se presentaban para subir los precios y otro grupo de empresas que se prestaban los nombres para que subieran los precios y se quedaban una cada una”.

AUDITORIA POR DISCAPACIDAD DIEGO SPAGNUOLO
Diego Spagnuolo, el ex titular de la ANDIS investigado por las posibles coimas en el organismo

Fiscales federales y embargos: el nuevo giro en el caso ANDIS

Lavieri precisó que el fiscal federal Franco Picardi y el fiscal de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez solicitaron medidas al juez federal Ariel Lijo, quien tiene bajo su subrogancia el juzgado que lleva la causa. “Pidieron que se embarguen los bienes de todos los llamados a indagatoria, de estos veinticuatro cuyos nombres no se pueden revelar y de dieciséis compañías”, detalló el periodista, reforzando la magnitud de la investigación.

Entre quienes deberán volver a declarar figuran Diego Spagnolo, Daniel Garbellini, Miguel ángel Calvete, Andrés Arnaudo y Federico Santich. Lavieri recordó que “hace unos meses se habló del procesamiento que hubo, firmado por Sebastián Casanello, en el caso ANDIS, procesados Diego Spagnolo, Daniel Garbellini, Miguel ángel Calvete. Los primeros dos, director y funcionario del área de ANDIS que estaba a cargo de las compras. Miguel Calvete, empresario. Andrés Arnaudo, empresario. Federico Santich, también empresario. Esos fueron procesados por el negocio obsceno de coimas sobre precios y licitaciones arregladas en el área de compras de medicamentos”.

El periodista aseguró que el dictamen fiscal consta de “doscientas treinta páginas”, donde se cruzan datos públicos y privados, y hay testigos que “fueron y declararon en alguno de los casos y contaron cómo eran las maniobras”.

Allanamiento Andis
La investigación sobre el caso ANDIS tiene prevista varias nuevas etapas. Foto: Gustavo Gavotti

Licitaciones direccionadas y el rol de las empresas familiares

“El mecanismo era claro”, sostuvo Lavieri frente a las cámaras de Infobae al Regreso. “La familia equis tenía cuatro empresas que se presentaban a la licitación amañada, de manera tal que le daban fachada de legalidad a las licitaciones. Sabían que iba a ganar la empresa A, pero la empresa B presentaba otras cuatro o cinco empresas para subir los precios”, explicó, indicando que “estamos hablando de millones de pesos. No estamos hablando de... estamos hablando de cinco mil, seis mil, siete mil millones de pesos en un año en contratos de este tipo”.

La estructura, según la investigación, permitía que diferentes empresas de los mismos dueños rotaran en la adjudicación de los contratos, “compulsas direccionadas, empresas de la misma familia”, lo que generaba un circuito donde los sobreprecios y las coimas eran la regla.

Las próximas etapas y el alcance de la causa ANDIS

Lavieri anticipó que el caso ANDIS podría tener nuevas etapas: “Esta es la segunda andanada del caso ANDIS. Hay una tercera y probablemente una cuarta. Todo el mundo pregunta por la droguería suizoargentina. Me dicen que está en la tercera o cuarta andanada”.

Las fuentes judiciales consultadas por el periodista estiman que en las próximas semanas se concretarán las medidas solicitadas por los fiscales. “Desde diciembre de 2023 hasta que echaron a Spagnolo, esto fue un negocio de estas características”, sintetizó Lavieri para describir el período investigado.

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