Judiciales

Operativo de la Justicia en la TV Pública para buscar los contratos del periodista amigo de Adorni

El procedimiento, dispuesto por el juez federal Ariel Lijo, estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y además hoy declara como testigo una secretaria del broker que vendió el vuelo privado a Punta del Este en el que viajó el funcionario

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La Justicia ordenó un procedimiento en la TV Pública en la causa por el viaje privado del jefe de Gabinete Manuel Adorni a Punta del Este
La Justicia ordenó un procedimiento en la TV Pública en la causa por el viaje privado del jefe de Gabinete Manuel Adorni a Punta del Este

La Justicia ordenó hoy retirar de la TV Pública contratos y toda documentación relacionada al vínculo laboral que mantiene el periodista Marcelo Grandio, amigo del jefe de Gabinete Manuel Adorni, con el canal, que se encuentra bajo la órbita de funciones del ministro.

Grandio habría pagado los vuelos de ida y vuelta a Punta del Este que el funcionario realizó con su familia en la semana de Carnaval.

El procedimiento a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria fue ordenado por el juez federal Ariel Lijo con el fin de acceder a los contratos de la productora de Grandio con la emisora estatal, en la causa que investiga presuntas dádivas, informaron a Infobae fuentes judiciales.

De manera paralela comenzó a declarar este viernes como testigo en los tribunales federales de Retiro una secretaria del piloto y bróker de vuelos Agustín Issin, quien ayer dijo a la Justicia que esos viajes los abonó Grandio.

La empleada, Vanesa Tossi, ya llegó a tribunales y comenzó a ser interrogada bajo juramento de verdad.

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