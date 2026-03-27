Judiciales

El fiscal de la causa por el supuesto enriquecimiento ilícito de Adorni pidió nuevas medidas de prueba

La solicitud de Gerardo Pollicita al juez Ariel Lijo incluye oficios y requerimientos a registros de propiedades, vehículos y movimientos financieros, con el objetivo de identificar posibles activos no declarados del jefe de Gabinete y su esposa

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Manuel Adorni, mantuvo hoy un encuentro en la sede del Bank of America en Nueva York
Manue Adorni durante un encuentro en la sede del Bank Of América, en Nueva York

El fiscal Gerardo Pollicita requirió al juez federal Ariel Lijo la adopción de siete medidas de prueba en la investigación por enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni, tras la denuncia originada por el vuelo realizado a Punta del Este junto a su familia y al periodista Marcelo Grandio de la TV Pública, según informaron fuentes judiciales.

El requerimiento a cargo de Pollicita se fundamenta en la existencia de motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial de Adorni, de acuerdo al expediente que tramita el juez Lijo. La primera etapa del pedido, confirmada por funcionarios judiciales, incluye oficios a los registros de la propiedad bonaerense y porteños para identificar bienes que puedan estar registrados a nombre de Adorni o de su esposa Julieta Bettina Angeletti.

En la lista de requerimientos, el fiscal también solicitó información a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios sobre la titularidad de vehículos. Entre otras medidas, los investigadores buscan establecer la identidad registrada para el pago de expensas de la vivienda en el Country Indio Cuá Golf, partido de Exaltación de la Cruz, y verificar eventuales cuotas sociales, pagos extraordinarios o permisos de obra atribuidos a los imputados en ese distrito. Hasta el momento, indicaron las fuentes, Ariel Lijo no dictó ninguna resolución sobre las medidas propuestas.

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