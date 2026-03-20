Caso LIBRA: el Gobierno aseguró que que no hay registro de un contrato entre Milei y Hayden Davis

El presidente Javier Milei con el creador de LIBRA Hayden Davis

El Gobierno respondió a la Justicia que no tiene registros de la existencia de un acuerdo “confidencial” entre el creador de LIBRA, Hayden Davis y el presidente Javier Milei para la implementación y desarrollo de Blockchain y criptomonedas en el país.

“Cumplo en informar que, realizadas las consultas pertinentes en el ámbito de competencia de esta Secretaría General de la Presidencia de la Nación, no obran en sus registros antecedentes, constancias ni documentación vinculada con la existencia del acuerdo referido en el requerimiento judicial”, respondió el subsecretario legal de la Presidencia Juan Manuel Galli.

Lo hizo en representación de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a cargo de Karina Milei.

La respuesta a la que accedió Infobae se dio en el marco de un oficio enviado por el fiscal del caso LIBRA, Eduardo Taiano, el 24 de febrero último donde se pidieron informes vinculados a si en los registros de la Secretaría “obra un acuerdo confidencial entre el Sr. Hayden Davis y el Sr. Presidente de la Nación, Javier Milei, relativo a la implementación y desarrollo de soluciones tecnológicas e innovadoras vinculadas con Blockchain y Criptomonedas, presuntamente suscripto con anterioridad al lanzamiento del Token “$Libra”“.

La fallida criptomoneda se lanzó el 14 de febrero de 2025 y Milei lo promocionó con una publicación en su cuenta de X.

La existencia de este supuesto contrato surge de un peritaje al teléfono celular del lobista Mauricio Novelli y Taino buscaba que en caso de estar en poder de Presidencia se remitiera “el documento original”.

Dentro del teléfono de Novelli se encontró un archivo con un borrador del acuerdo confidencial sin firma alguna, fechado el 29 de enero de 2025. Había intentado borrarlo pero los expertos de la DATIP lo recuperaron.

El 30 de enero se registró un encuentro en la Casa Rosada entre el Presidente, Novelli, el estadounidense Hayden - que había viajado al país especialmente- y otros especialistas cripto. El borrador encontrado daba cuenta de una oferta que Davis hacía “ad honorem” al Gobierno argentino para asesorarlo.

En el teléfono también aparecieron borradores de otros contratos, notas sobre proyectos vinculados al sector y propuestas para organizar reuniones con empresarios del rubro. En el informe preliminar de la pericia se remarcó que ninguno de estos contratos tenía firma alguna.

Mauricio Novelli y el presidente Javier Milei

La investigación

La Justicia recibió un peritaje del celular de Novelli donde se encontró un borrador de este presunto contrato previo al lanzamiento de $LIBRA y además se determinó que el lobista mantuvo ocho contactos con el Presidente el 14 de febrero de 2025. Las primeras comunicaciones se registraron a las 18.44, 18.54, 18.56 y 18.58, mientras que el mensaje de Milei promocionando el token se publicó a las 19.01. Apenas dos minutos después volvió a registrarse otra comunicación a las 19.03. Luego hubo nuevos contactos a las 19.32, 22.00 y 22.05.

El análisis del teléfono también detectó comunicaciones entre Novelli y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien tuvo al menos siete contactos con el empresario durante esa misma jornada.

Además, la pericia registró una videollamada por WhatsApp a las 23.37 entre Novelli, Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo, que se extendió durante poco más de cuatro minutos. En los registros también aparece una llamada de Novelli con el economista y exasesor presidencial Demian Reidel alrededor de las 22.12.

Cuando se ordenó el peritaje, la fiscalía incluyó la búsqueda de mensajes y archivos vinculados al evento “Tech Forum Argentina”, encuentro tecnológico en el que el Presidente había conocido meses antes a varios de los impulsores del proyecto cripto, entre ellos Davis y el empresario Manuel Terrones Godoy.

Pidió rastrear una extensa lista de palabras clave relacionadas con el mundo de las criptomonedas, incluyendo términos como “crypto”, “token”, “memecoin”, “$libra”, “solana”, “usdt”, “usdc” y “pump and dump”, además de nombres de plataformas de intercambio como Binance, Coinbase o Kraken, y referencias políticas como “presidente”, “milei”, “karina milei”, “olivos” y “casa rosada”.

La causa judicial intenta determinar si detrás del lanzamiento del token existió una maniobra financiera para inflar artificialmente su valor y permitir que un grupo reducido de operadores obtuviera ganancias extraordinarias antes del desplome del precio.

Según la denuncia que originó el expediente, tras el posteo del Presidente el valor de la criptomoneda pasó de unos centavos a cerca de cinco dólares en pocas horas y luego se desplomó, lo que habría generado ganancias millonarias para quienes participaron en las primeras operaciones y pérdidas para inversores que ingresaron más tarde.