Judiciales

Choque múltiple de 29 autos: una de las damnificadas le ganó un juicio a la concesionaria de la autopista

Una mujer herida en el accidente logró que la Justicia responsabilizara a la empresa concesionaria. La sentencia subraya su obligación de mantener la circulación libre de riesgos y señala la omisión de medidas preventivas y la falta de señalización adecuada

Guardar
Una mujer resultó gravemente herida
Una mujer resultó gravemente herida tras una colisión múltiple de 29 vehículos en una ruta provncial por humo de incendio en banquina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mujer, que viajaba diariamente desde Chascomús hasta su lugar de trabajo en Lezama, resultó víctima de un grave accidente en una ruta provincial cuando una densa cortina de humo redujo la visibilidad y desencadenó una colisión en la que se vieron involucrados 29 automóviles. El episodio, ocurrido en agosto de 2013, derivó en una demanda civil.

La protagonista se desplazaba en su vehículo particular, un Peugeot 207, entre las ciudades de Chascomús y Lezama. La mujer denunció que, en el trayecto habitual hacia su empleo fue embestida de manera abrupta en el marco de una colisión masiva atribuida a la presencia de humo originado por un incendio en la banquina.

De acuerdo con la demanda, la demandante describió que el siniestro ocurrió cerca del mediodía, cuando una nube espesa de humo bloqueó completamente la visibilidad sobre el asfalto. En ese contexto, varios vehículos impactaron entre sí, lo que provocó múltiples lesionados y daños materiales de consideración. La demandante sufrió lesiones físicas, traumatismos en las piernas y cuello, además de importantes daños en su automóvil.

La sentencia judicial determinó que
La sentencia judicial determinó que la concesionaria de la ruta incumplió el deber de seguridad al no prevenir riesgos por baja visibilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La víctima, al no obtener respuestas satisfactorias en la instancia extrajudicial, recurrió a la Justicia civil reclamando una indemnización actualizada por daños físicos, daño psicológico, gastos médicos y de traslado, y daño moral. El monto solicitado se fundamentó en los perjuicios materiales y personales sufridos como consecuencia directa del accidente.

Durante el proceso, la compañía concesionaria de la ruta reconoció la existencia del siniestro, aunque rechazó cualquier tipo de responsabilidad. La defensa señaló que el incendio que originó la cortina de humo se habría producido en terrenos ferroviarios aledaños, y atribuyó la causa del accidente a una cadena de malas maniobras por parte de los conductores ante la situación imprevista. También apuntó a la supuesta imprudencia de la víctima, quien, según la demandada, ingresó a una zona sin visibilidad sin detenerse.

La concesionaria argumentó que el peaje tiene naturaleza tributaria y que la relación con los usuarios no se enmarca en la Ley de Defensa del Consumidor. Además, incorporó como terceros al proceso a la empresa ferroviaria propietaria de los terrenos donde se habría iniciado el fuego y a la aseguradora del trabajo.

El fallo obligó a la
El fallo obligó a la concesionaria a indemnizar con 7.600.000 pesos a la mujer accidentada por daños físicos, materiales y daño moral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las otras partes citadas, incluyendo la aseguradora y el órgano ferroviario provincial, también rechazaron su responsabilidad y plantearon distintas defensas técnicas, como la falta de legitimación pasiva y la prescripción. El expediente, que pasó por diversas instancias y planteos de competencia, quedó finalmente bajo jurisdicción del Juzgado en lo Civil y Comercial n.º 3 de Dolores.

El fallo judicial determinó que la concesionaria incumplió con el deber de seguridad que le corresponde como responsable del corredor vial. El juez sostuvo que la existencia de humo en rutas rurales es un fenómeno previsible y que la empresa debía implementar medidas para proteger a los usuarios, monitorear la visibilidad y, en su caso, interrumpir el tránsito hasta restablecer condiciones seguras.

Según la resolución, el humo causado por la quema de pastizales no constituye, por sí mismo, un caso fortuito que exima de responsabilidad a la concesionaria. El juez descartó tanto la culpa de la víctima como la de terceros y consideró que la empresa no adoptó las acciones necesarias frente a un peligro conocido en la actividad vial.

Las pericias confirmaron que la
Las pericias confirmaron que la víctima sufrió secuelas físicas y psicológicas, incluyendo estrés postraumático con impacto en su vida laboral y social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El expediente incluyó abundante prueba documental y pericial: informes accidentológicos, fotografías, reportes de bomberos y pericias psicológicas. Los documentos judiciales confirmaron que la mujer padeció secuelas físicas y psicológicas, con impacto en su vida laboral y social. Las pericias determinaron desde el daño material en el rodado hasta las consecuencias emocionales del hecho, como el estrés postraumático y la necesidad de tratamiento prolongado.

La sentencia estableció que la concesionaria debe abonar a la actora una indemnización de 7.600.000 pesos, que incluye los valores actualizados de los daños materiales, la desvalorización del vehículo, gastos médicos y de traslado, tratamiento psicológico futuro y daño moral. El juez fijó los intereses correspondientes y ordenó que la empresa asuma la totalidad de las costas del proceso.

El fallo rechazó la demanda en relación a los terceros, tanto la empresa ferroviaria como la aseguradora, al no haberse probado su responsabilidad en la causa del accidente ni en la propagación del incendio. La decisión se fundamentó en la jurisprudencia vigente, el análisis de las obligaciones contractuales de las concesionarias y la protección de los derechos de los usuarios de servicios públicos.

La resolución destacó que el
La resolución destacó que el humo por quema de pastizales es previsible y no exime a la concesionaria de implementar medidas de protección en rutas bonaerenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juez remarcó que la Ley de Defensa del Consumidor resulta aplicable en este tipo de vínculo y que las concesionarias viales deben garantizar la circulación segura, sin obstáculos ni riesgos, durante las 24 horas. El texto del fallo citó antecedentes judiciales y normas específicas de tránsito y consumo, subrayando la responsabilidad objetiva por el uso de cosas riesgosas en la vía pública.

La resolución judicial pone de relieve el criterio de que el pago del peaje no solo habilita a transitar, sino que implica un deber de seguridad reforzado por parte de las empresas concesionarias. El caso, que involucró a casi treinta automovilistas y causó dos víctimas fatales, vuelve a poner en debate el alcance de las obligaciones de quienes gestionan rutas y autopistas en la provincia de Buenos Aires.

Temas Relacionados

Accidente múltipleDaños y perjuiciosIndemnizaciónHumo en la rutaQuema de pastizalesConcesionaria vialResponsabilidad civilÚltimas noticias

Últimas Noticias

Condenaron a un hombre por abusar sexualmente de su nieta cuando tenía 6 años

El fallo fue firmado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25 porteño. Los abusos ocurrieron entre 2016 y 2017, cuando el agresor estaba a cargo del cuidado de la menor

Condenaron a un hombre por

La Cámara de Mar del Plata confirmó el rechazo de un amparo laboral de un empleado público que invocó protección gremial

El tribunal de alzada entendió que no estaba acreditada la cobertura sindical al momento del despido y señaló que el caso contra el Estado Nacional debe resolverse por otra vía judicial

La Cámara de Mar del

Caso $LIBRA: quién es Mauricio Novelli, el trader y lobbista vinculado a Javier Milei

El empresario quedó en el centro de la investigación por la criptomoneda tras la pericia a su celular, que reveló chats, pagos y su vínculo con el Presidente y su entorno

Caso $LIBRA: quién es Mauricio

Quinta de Pilar vinculada a la AFA: Casación resolverá si el caso sigue en Campana o vuelve a CABA

El máximo tribunal penal federal aceptó la queja de la fiscalía y revisará la decisión que sacó la investigación por la quinta de Pilar de la órbita del juez Marcelo Aguinsky

Quinta de Pilar vinculada a

El falso abogado Marcelo D’Alessio fue sobreseído en un juicio por evasión

Tras ser condenado por asociación ilícita y extorsión, enfrentaba un nuevo debate oral desde el mes pasado. Como entró en vigencia la Ley de Inocencia Fiscal, la Justicia retiró los cargos en su contra al igual que había ocurrido con Lázaro Báez

El falso abogado Marcelo D’Alessio
DEPORTES
Cuándo se espera que Edinson

Cuándo se espera que Edinson Cavani vuelva a jugar en Boca Juniors: lleva a cabo un tratamiento para el dolor

La lluvia frenó el inicio del Masters 1000 de Miami Open: los 50 partidos que se jugarán hoy, con cuatro argentinos en cancha

“Soy el máximo responsable”: la fuerte autocrítica de Javier Mascherano tras la eliminación del Inter Miami de la Concachampions

A pesar del gol N° 900 de Messi, Inter Miami empató 1-1 con Nashville y quedó eliminado de la Concachampions

Miami Open: el día que Gabriela Sabatini conoció la gloria en el torneo que fue la pesadilla de Rafael Nadal

TELESHOW
Cristina Alberó habla de Doradas,

Cristina Alberó habla de Doradas, la obra de Muscari escrita con IA: “Cuando escucho la risa del público, grito gol”

Complot en Gran Hermano: la dura sanción que recibieron los participantes tras ser descubiertos

Por qué Antonela Roccuzzo y las esposas de la Selección dejaron de seguir a Emilia Mernes: “La detestan”

La operación del periodista del tránsito Ernesto Arriaga para cumplir un gran sueño: “Lo llevo en el alma”

Ca7riel y Paco Amoroso sorprendieron en Gran Hermano: show, fiesta y una indirecta a Emilia Mernes y Tini Stoessel

INFOBAE AMÉRICA

El avance del “Súper El

El avance del “Súper El Niño”: científicos alertan sobre un fenómeno que podría transformar el clima global y el régimen de lluvias en Argentina y la región

Macron pidió una “moratoria” sobre los ataques contra instalaciones de suministro de energía y agua en Medio Oriente

La Policía de Bolivia detuvo al hijo mayor del ex presidente Luis Arce, investigado por presunto lavado de activos

Arabia Saudita anunció que se reserva el “derecho de emprender acciones militares” contra el régimen de Irán

La mirada íntima y sin límites de Sofia Coppola al proceso creativo de Marc Jacobs