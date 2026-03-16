Causa Sueños Compartidos: Mauricio Macri declarará como testigo el próximo miércoles

El ex presidente Mauricio Macri fue citado como testigo en el juicio por el fraude con viviendas de Sueños Compartidos

El juicio por el multimillonario fraude con fondos nacionales destinados a construir viviendas sociales durante el kirchnerismo, a través del programa “Sueños Compartidos” de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, entrará desde mañana en etapa de declaración de testigos. En el listado está programada para el miércoles 18 la presencia del ex presidente Mauricio Macri.

La convocatoria a una primera tanda de doce testigos, informada por la titular del Tribunal Oral Federal 5 Adriana Palliotti, abre mañana martes desde las 9.30 con el intendente de Tigre Julio César Zamora.

Macri fue pedido como testigo por Schoklender en 2021, cuando se requirió la prueba para el debate oral que comenzó este mes, a 15 años de los hechos investigados. Será interrogado bajo juramento de decir verdad en relación a su calidad de ex Jefe de Gobierno de CABA, para que detalle que pasó con las obras hechas en ciudad de Buenos Aires con fondos de la Fundación y del programa “Sueños Compartidos”.

El juicio

El debate se realiza de manera presencial en la sala SUM del subsuelo de Comodoro Py 2002. Además de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, son juzgados el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, su ex secretario de Obra Pública, José López, y el ex subsecretario del área Abel Fatala, entre otros acusados.

El Tribunal Oral Federal 5 a cargo del juicio a los Schoklender y De Vido por Sueños Compartidos

Todos llegaron a juicio acusados por presunta defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, con distintos grados de participación.

El Tribunal está integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg.

Se investigó el destino de 748 millones de pesos transferidos entre marzo de 2008 y junio de 2011 a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, para la construcción de viviendas sociales a través del programa Sueños Compartidos.

La hipótesis fiscal sostiene que al menos 206 millones de pesos habrían sido desviados hacia empresas, bienes y gastos personales de los Schoklender y su entorno, en lugar de emplearse en las obras previstas. Los proyectos debían ejecutarse en la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Santiago del Estero, Misiones y los municipios bonaerenses de Almirante Brown, Tigre y Ezeiza, además de Bariloche y Rosario.

La indagatoria de Schoklender

“Cuando murió Néstor se desmadró todo”, dijo en su declaración indagatoria la semana pasada el acusado Sergio Schoklender y definió como “un curro” a la obra pública, aunque rescató que Sueños Compartidos “no era solo para construir viviendas, jamás lo fue. Era construir ciudadanía”.

Schoklender cargó las tintas contra Hebe de Bonafini y su vínculo con el poder: “Estaba extremadamente cooptada por Cristina (Kirchner), Parrilli (Oscar, por entonces secretario general de la Presidencia), Zannini (Carlos, ex secretario Legal y Técnico) y toda esa runfla. Venían las demandas insólitas, delirantes”, aseguró el acusado.

Sergio Schoklender y el detenido ex secretario de Obra Pública del kirchnerismo José López en la primera audiencia de Sueños Compartidos

Según el exapoderado de la fundación, el kirchnerismo ordenaba movilizar a la gente contratada para las obras a distintos actos y eventos políticos, para que oficiaran de militantes: “Esos eran días que no se trabajaban”, recordó.

Y siguió: “Mientras hacíamos todo esto, los amigos de Planificación Federal nos ahogaban financieramente porque retrasaban los pagos. Teníamos una deuda de cargas sociales, debíamos 70 millones, que actualizados son los 200 millones de los que hablan”.

Según Sergio Schoklender, la deuda del Ministerio que conducía De Vido con la fundación ascendía a más de 140 millones de pesos. Entonces, dijo, se reunió con el entonces ministro de Economía Amado Boudou para regularizar la situación con un plan de facilidades que, posteriormente, se habría dado de baja por orden de Hebe de Bonafini.

“Cuando todavía vivía Néstor Kirchner, vaya uno a saber si por convencimiento o por qué motivo, apoyaba este programa. Entonces nadie se animaba a demorar pagos ni a pedir coimas; ya después de que él se murió, la cosa se desbandó”, siguió Schoklender.

“Él (por Néstor) tenía una lógica: todos roban, él robaba, él hacía robar, pero tenía límites, no se metía con los guardapolvos ni los comedores ni la fundación. Después de que él se murió, se desmadró todo, pero nosotros no le pagamos una coima a nadie”, remató.

Ante el TOF N° 5, Schoklender aseguró que renunció a Madres de Plaza de Mayo por “Hebe y los parásitos, por las demandas politiqueras que caían sobre la fundación”.