Judiciales

Caso Cuadernos: el Tribunal que juzga a CFK pidió garantías de seguridad para la indagatoria presencial en Comodoro Py

El Tribunal a cargo del debate, que tiene como principal acusada a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pidió también un espacio para instalarse y otras medidas de colaboración para la presencialidad

Guardar
La sala AMIA, donde se
La sala AMIA, donde se realizarán las audiencias presenciales

El juicio Cuadernos entrará desde el próximo martes en una nueva etapa con el abandono de la virtualidad total para reemplazarla por un sistema mixto, que tendrá como primer desafío la presencia ese día de la detenida ex presidenta Cristina Kirchner en los tribunales federales de Retiro, para ser indagada.

Apenas anunciaron su decisión al final de la audiencia por Zoom del martes pasado, los jueces del Tribunal Oral Federal 7 Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero comenzaron con los preparativos. Ya hubo visitas de alguno de los magistrados a la sala Auditorium (conocida como AMIA) donde serán las audiencias.

Seguridad y traslado de detenidos

En concreto se pidió a la Cámara Federal de Casación Penal, que ejerce la superintendencia del edificio de Comodoro Py 2002, que brinde asistencia y colaboración en la coordinación de las audiencias. El Tribunal Oral mencionó de manera puntual cuestiones relacionadas al traslado de quienes están detenidos en otras causas penales y van a ser indagados en persona en el juicio Cuadernos.

La lista de indagatorias del martes 17 comienza con Cristina Kirchner, bajo arresto domiciliario con condena firme a seis años de prisión en la Causa Vialidad.

El traslado se coordinará con el Tribunal Oral Federal 2 que ejecuta esa pena y, como se trata de una prisión en su domicilio de San José 1111 con tobillera electrónica, se autorizaría la salida del lugar para ir a Comodoro Py y luego regresar.

Los jueces del Tribunal Oral
Los jueces del Tribunal Oral Federal 7 Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero Fotografía: RS Fotos

Desde el TOF7 hubo también pedidos para garantizar la seguridad de los jueces y funcionarios judiciales que tienen sus despachos en Talcahuano 550, sede del Palacio de Justicia. Desde ahora y al menos en la etapa de las declaraciones indagatorias, todos los martes y jueves desde las 9 trabajarán en el edificio de Retiro, sede de la sala de audiencias con capacidad para 200 personas.

Por ello se solicitó además que de ser posible se otorguen al Tribunal salas o recintos para los jueces y el personal de la secretaría, además de lugar para estacionar en esos días.

El sistema mixto

No todos los acusados -86 en total- ni sus defensores estarán presentes. Se prevé un sistema mixto y sólo concurrirán de manera presencial cuando sean convocados a declarar. El resto seguirá las alternativas a la distancia, como se hace desde noviembre pasado cuando comenzó el juicio.

Ante ello el Tribunal también requirió colaboración para la coordinación de las audiencias y su transmisión tanto vía Zoom como por el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación.

Tras la declaración de Cristina Kirchner, será el turno del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, detenido en la cárcel de Ezeiza por la tragedia de Once.

En su caso debería ser trasladado desde el penal. La semana pasada De Vido comenzó a ser juzgado en otra causa penal, el caso Sueños Compartidos -un debate que también es presencial- y su defensa solicitó que lo siga por videoconferencia desde el penal por razones de salud, algo que fue concedido.

La sala remodelada de Comodoro
La sala remodelada de Comodoro Py 2002 donde desde el martes se hará el juicio Cuadernos

El listado del martes 17 se completa con el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Planificación Federal en el kirchnerismo, Roberto Baratta; su ex secretario privado Nelson Lazarte; el exsubsecretario de Asuntos Jurídicos del ex Ministerio de Planificación Federal, Rafael Llorens; el ex secretario privado de De Vido José María Olazagasti y el ex chofer de Néstor Kirchner, Rudy Ulloa.

En todos los casos podrán aceptar hablar ante el Tribunal, responder o no preguntas o bien hacer uso de su derecho a no declarar con opción a hacerlo más adelante, en cualquier tramo del debate oral. Lo que no podrán evitar es la visita a tribunales para presentarse ante los jueces el día de la citación.

Finalizada esta audiencia se establecerá un cronograma para los restantes 78 acusados.

Una sala remodelada

La sala donde desde el martes se hará el juicio fue totalmente remodelada durante 2025 con reparación de cielorrasos, el reemplazo de alfombrado con materiales de alto tránsito para garantizar condiciones acústicas adecuadas, la adecuación del tendido eléctrico y el relevamiento y reposición de luminarias. Ya está inaugurada y se usó en los últimos meses para actos protocolares, videoconferencias, capacitaciones y audiencias en general.

El debate oral comenzó el 6 de noviembre del año pasado. La ex presidenta es juzgada como supuesta jefa de una asociación ilícita que habría funcionado en el seno del Poder Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2015. También por 205 hechos de presunto cohecho pasivo, es decir, recibir sobornos que en este caso habrían pagado empresarios para adjudicarse obra pública.

Temas Relacionados

juicio cuadernosCristina KirchnerComodoro Pyúltimas noticias

Últimas Noticias

Claudio “Chiqui” Tapia es indagado por presunta retención indebida de aportes en la AFA

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino ingresó esta mañana al edificio de Avenida de los Inmigrantes 1950, en Retiro, para declarar como acusado por primera vez en una causa penal

Claudio “Chiqui” Tapia es indagado

En un acto conmemorativo, la AMIA y la Embajada de Francia recordaron a las víctimas del terrorismo internacional

La ceremonia tuvo como oradores al embajador francés, Romain Nadal; al presidente de la mutual judía, Osvaldo Armoza; y a Mariana Degtiar, hermana de Cristian, una de las víctimas del atentado de 1994

En un acto conmemorativo, la

Una maniobra brusca del chofer, la caída de una mujer y una indemnización por más de 15 millones de pesos

Un fallo judicial obliga a la compañía a compensar económicamente a la pasajera, que sufrió graves lesiones. Los testimonios de los vecinos y las pruebas médicas se impusieron sobre la versión de la empresa

Una maniobra brusca del chofer,

Dos abogados perdieron un juicio por negligencia y ahora deberán indemnizar a su propia clienta

La Justicia reconoció que la víctima se quedó sin la posibilidad de ser resarcida en un proceso judicial previo debido a la mala praxis de quienes debían defenderla

Dos abogados perdieron un juicio

La Justicia desestimó un planteo e irá a juicio un presunto fraude con el ATP durante la pandemia

El Tribunal Oral Federal Nº 4 de San Martín rechazó la nulidad pedida por dos empresarios y habilitó que continúe el proceso penal por la presunta obtención irregular de subsidios estatales creados para sostener salarios durante la emergencia sanitaria del Covid-19

La Justicia desestimó un planteo
DEPORTES
La reflexión de Pierre Gasly

La reflexión de Pierre Gasly sobre el “aterrador” accidente que evitó Colapinto en Australia: “Le di las gracias muchas veces”

En el debut del Chacho Coudet, River Plate visitará a Huracán por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

La postura de Argentina ante la chance de jugar la Finalíssima frente a España en el Estadio Santiago Bernabéu

El show de teorías en las redes por la misteriosa “desaparición” de Doku durante una jugada de Manchester City-Real Madrid por Champions League

Max Verstappen volvió a criticar a los nuevos autos de la F1: la particular comparación con un videojuego

TELESHOW
De Stranger Things a la

De Stranger Things a la Bombonera: Joe Keery revolucionó Buenos Aires antes su show en Lollapalooza

La China Suárez festejó en Milán con Mauro Icardi y su círculo íntimo: regalos de lujo y una cena inolvidable

Bautista Vicuña mostró su duro entrenamiento de boxeo para poder cumplir un sueño: “¡Voy por vos!”

La palabra de la familia de Carmiña Masi luego de su expulsión de Gran Hermano: “Es intensa, picante y sin filtro”

Agresiones, insultos racistas y participantes en riesgo: así fueron todas las expulsiones en Gran Hermano Argentina

INFOBAE AMÉRICA

El nuevo líder supremo de

El nuevo líder supremo de Irán sigue sin aparecer en público, pero el régimen difundió su primer mensaje

Conexión intestino-cerebro: un estudio reveló cómo el microbioma está asociado al deterioro de la memoria

Cómo es el nuevo atlas digital interactivo que muestra los órganos humanos con ultra precisión

Cuba alcanzó un récord de 1.214 presos políticos: “La represión es una constante frente a cualquier expresión de descontento”

Trump remarcó el objetivo de la ofensiva de EEUU en Medio Oriente: “Impedir que el imperio malvado de Irán posea armas nucleares”