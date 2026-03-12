Caso Cuadernos: el Tribunal que juzga a CFK pidió garantías de seguridad para la indagatoria presencial en Comodoro Py

La sala AMIA, donde se realizarán las audiencias presenciales

El juicio Cuadernos entrará desde el próximo martes en una nueva etapa con el abandono de la virtualidad total para reemplazarla por un sistema mixto, que tendrá como primer desafío la presencia ese día de la detenida ex presidenta Cristina Kirchner en los tribunales federales de Retiro, para ser indagada.

Apenas anunciaron su decisión al final de la audiencia por Zoom del martes pasado, los jueces del Tribunal Oral Federal 7 Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero comenzaron con los preparativos. Ya hubo visitas de alguno de los magistrados a la sala Auditorium (conocida como AMIA) donde serán las audiencias.

Seguridad y traslado de detenidos

En concreto se pidió a la Cámara Federal de Casación Penal, que ejerce la superintendencia del edificio de Comodoro Py 2002, que brinde asistencia y colaboración en la coordinación de las audiencias. El Tribunal Oral mencionó de manera puntual cuestiones relacionadas al traslado de quienes están detenidos en otras causas penales y van a ser indagados en persona en el juicio Cuadernos.

La lista de indagatorias del martes 17 comienza con Cristina Kirchner, bajo arresto domiciliario con condena firme a seis años de prisión en la Causa Vialidad.

El traslado se coordinará con el Tribunal Oral Federal 2 que ejecuta esa pena y, como se trata de una prisión en su domicilio de San José 1111 con tobillera electrónica, se autorizaría la salida del lugar para ir a Comodoro Py y luego regresar.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 7 Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero Fotografía: RS Fotos

Desde el TOF7 hubo también pedidos para garantizar la seguridad de los jueces y funcionarios judiciales que tienen sus despachos en Talcahuano 550, sede del Palacio de Justicia. Desde ahora y al menos en la etapa de las declaraciones indagatorias, todos los martes y jueves desde las 9 trabajarán en el edificio de Retiro, sede de la sala de audiencias con capacidad para 200 personas.

Por ello se solicitó además que de ser posible se otorguen al Tribunal salas o recintos para los jueces y el personal de la secretaría, además de lugar para estacionar en esos días.

El sistema mixto

No todos los acusados -86 en total- ni sus defensores estarán presentes. Se prevé un sistema mixto y sólo concurrirán de manera presencial cuando sean convocados a declarar. El resto seguirá las alternativas a la distancia, como se hace desde noviembre pasado cuando comenzó el juicio.

Ante ello el Tribunal también requirió colaboración para la coordinación de las audiencias y su transmisión tanto vía Zoom como por el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación.

Tras la declaración de Cristina Kirchner, será el turno del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, detenido en la cárcel de Ezeiza por la tragedia de Once.

En su caso debería ser trasladado desde el penal. La semana pasada De Vido comenzó a ser juzgado en otra causa penal, el caso Sueños Compartidos -un debate que también es presencial- y su defensa solicitó que lo siga por videoconferencia desde el penal por razones de salud, algo que fue concedido.

La sala remodelada de Comodoro Py 2002 donde desde el martes se hará el juicio Cuadernos

El listado del martes 17 se completa con el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Planificación Federal en el kirchnerismo, Roberto Baratta; su ex secretario privado Nelson Lazarte; el exsubsecretario de Asuntos Jurídicos del ex Ministerio de Planificación Federal, Rafael Llorens; el ex secretario privado de De Vido José María Olazagasti y el ex chofer de Néstor Kirchner, Rudy Ulloa.

En todos los casos podrán aceptar hablar ante el Tribunal, responder o no preguntas o bien hacer uso de su derecho a no declarar con opción a hacerlo más adelante, en cualquier tramo del debate oral. Lo que no podrán evitar es la visita a tribunales para presentarse ante los jueces el día de la citación.

Finalizada esta audiencia se establecerá un cronograma para los restantes 78 acusados.

Una sala remodelada

La sala donde desde el martes se hará el juicio fue totalmente remodelada durante 2025 con reparación de cielorrasos, el reemplazo de alfombrado con materiales de alto tránsito para garantizar condiciones acústicas adecuadas, la adecuación del tendido eléctrico y el relevamiento y reposición de luminarias. Ya está inaugurada y se usó en los últimos meses para actos protocolares, videoconferencias, capacitaciones y audiencias en general.

El debate oral comenzó el 6 de noviembre del año pasado. La ex presidenta es juzgada como supuesta jefa de una asociación ilícita que habría funcionado en el seno del Poder Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2015. También por 205 hechos de presunto cohecho pasivo, es decir, recibir sobornos que en este caso habrían pagado empresarios para adjudicarse obra pública.