Juicio por el ARA San Juan: el ex jefe de la Fuerza de Submarinos dijo que las acusaciones son “injustas” y se declaró inocente

El ex jefe de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide declaró en la segunda audiencia del juicio por el hundimiento del ARA San Juan, que provocó la muerte de 44 tripulantes (Créditos: Netflix)

El capitán de navío destituido Claudio Villamide, ex comandante de la Fuerza de Submarinos de la Armada Argentina, declaró ante el Tribunal Oral Federal con asiento en Río Gallegos durante la segunda audiencia del juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur y que provocó la muerte de sus 44 tripulantes. En su declaración indagatoria, el ex oficial sostuvo que las acusaciones en su contra son “injustas”, afirmó ser inocente y defendió el estado operativo del buque y las decisiones adoptadas por la conducción naval antes de la última misión de la nave.

El debate oral comenzó el martes ante el tribunal federal santacruceño y tiene como objetivo determinar eventuales responsabilidades penales dentro de la cadena de mando militar por el naufragio.

“Soy el ex capitán Claudio Javier Villamide, que durante el año 2017 me desempeñé como comandante de la Fuerza de Submarinos al momento de naufragar el submarino San Juan. Los cargos que se me hacen son injustos, son falsos y yo soy inocente. Cumplí con mi deber, cumplí con la doctrina de submarinos, con los reglamentos y con los procedimientos”, aseveró el ex oficial al inicio de su declaración ante los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Giménez.

En ese marco, el imputado insistió varias veces que la embarcación se encontraba en condiciones de navegar cuando comenzó su última navegación. “El submarino San Juan cumplió las normas y los requisitos reglamentarios establecidos para hacerse a la mar. Es falso que no estaba en condiciones de navegar”, expresó al empezar su exposición, tras convertirse en el primero de los acusados en prestar declaración durante el debate.

El debate oral se desarrolla en el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, tiene cuatro imputados y busca determinar responsabilidades penales por la tragedia ocurrida en noviembre de 2017

Villamide compareció como uno de los cuatro imputados en el proceso. Junto a él son juzgados Luis Enrique López Mazzeo, ex comandante del Comando de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada; Héctor Aníbal Alonso, ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; y Hugo Miguel Correa, responsable del área de operaciones de comunicaciones submarinas. Los tres primeros llevaron a cabo sus exposiciones frente al estrado durante las dos últimas jornadas.

La acusación, en efecto, es sostenida por el fiscal federal de Caleta Olivia Lucas Alberto Colla y por la fiscal María Garmendia Orueta, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), quienes atribuyen a los imputados los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

Los familiares de las víctimas participan del proceso a través de dos querellas: una representada por la abogada Valeria Carreras y otra encabezada por el abogado Luis Alberto Tagliapietra, quien además es padre de Alejandro Tagliapietra, uno de los tripulantes fallecidos.

La declaración del ex jefe de la Fuerza de Submarinos

Durante su extensa indagatoria, realizada este miércoles, Villamide defendió las decisiones adoptadas por la conducción naval antes de la última misión del ARA San Juan e insistió que el submarino había cumplido con los procedimientos reglamentarios exigidos por la Armada antes de iniciar su travesía.

“Sí sabemos que el buque cumplió sus requerimientos reglamentarios establecidos para hacerse a la mar, desde el mantenimiento planificado, las pruebas de 48 horas (...), la preparación de mecanismos, el cumplimiento de roles”, enumeró el ex capitán de navío, quien aseveró que la información disponible en aquel momento no indicaba que la nave debiera quedar fuera de servicio.

“Ni la tripulación ni nadie en el Estado Mayor, ni nadie en la Armada consideraba que el San Juan no podía navegar. No había papeles que dijeran que no podía navegar”, dijo ante la mirada de todas las partes.

Durante su declaración indagatoria, el ex capitán de navío afirmó que las acusaciones en su contra son “injustas” y que actuó conforme a los reglamentos de la Armada (Captura de pantalla)

En su relato también reconstruyó las comunicaciones mantenidas con el submarino durante las horas previas a la pérdida de contacto con la embarcación. De acuerdo con su versión, el 14 de noviembre de 2017 se reportó un ingreso de agua de mar que provocó un cortocircuito en el sistema de baterías de proa que, según manifestó, la tripulación consiguió controlar en un primer momento.

“Sabemos que el buque resolvió inicialmente la contingencia, la emergencia que se le planteó y salió a superficie; pudo resolver sin inconvenientes ese tema, porque subió a superficie, normalizó la maniobra, cargó aire, ventiló el buque y nuevamente volvió a inmersión”, explicó.

El último reporte indicaba que la nave continuaba navegando hacia Mar del Plata. Sin embargo, luego se produjo un período sin comunicaciones.

“Tenemos un vacío de información alrededor de las 8:45 hasta 10:51, donde se desencadenó algo que provocó la incapacitación parcial o total de la tripulación y la pérdida de control del submarino”, precisó el acusado.

Las hipótesis sobre el naufragio

Villamide sostuvo ante los magistrados que, hasta el momento, no existe una explicación concluyente sobre el evento que desencadenó la tragedia. Y aseguró: “No aconteció que el buque se inundará; no se rompió ninguna tubería de refrigeración ni falló ninguna válvula en casco, porque no fue encontrado así. Pero sí pasó lo siguiente: por alguna causa que desconocemos -hasta ahora sólo se han formulado hipótesis-, la tripulación perdió el control de la profundidad del submarino y el submarino se fue a pique. En algún momento, al alcanzar su profundidad de colapso, el buque implotó y naufragó a 907 metros de profundidad”.

Según su exposición, distintos especialistas elaboraron múltiples hipótesis técnicas sobre lo ocurrido, aunque ninguna logró determinar con certeza la causa final del siniestro.

En sus palabras, el oficial destituido dijo: “La realidad es que no sabemos qué pasó. Ninguno de los autores -de las distintas hipótesis- tampoco vinculó las novedades existentes al causal que provocó el naufragio del submarino. A fin de cuentas, no sabemos lo que ha ocurrido hasta ahora”.

Villamide se convirtió en el primer imputado en declarar frente al tribunal de juicio, con sede en Rio Gallegos (Captura de pantalla)

A su vez, manifestó: “No sabemos qué es lo que originó esto. Tampoco sabemos, porque no hemos podido determinarlo, porqué ingreso el agua, pero sí sabemos el circuito que recorrió. No sabemos a qué profundidad ocurrió el hecho desencadenante que originó la ida a pique del submarino. Tampoco sabemos si se ingresó o no al tanque de baterías. La realidad es que nadie puede asegurar con certeza lo que le ocurrió al submarino. Solo manejamos hipótesis, con distintas probabilidades de ocurrencia".

Las preguntas de la querella

Tras su exposición, la fiscalía decidió no formular preguntas, al igual que la querella representada por la abogada Carreras. En cambio, el querellante Luis Tagliapietra intervino para realizar, vía Zoom, una serie de consultas vinculadas con incidentes ocurridos durante navegaciones previas.

“Si el capitán quiere responderme, tengo algunas preguntas para hacerle”, introdujo el abogado.

Tagliapietra recordó que durante una navegación realizada en julio de 2017 se produjo un ingreso de agua por el esnórquel, incidente que el entonces comandante Pedro Martín Fernández había atribuido a una supuesta falta de “estanqueidad” de la válvula E-19.

“En esa misma navegación de julio se produjo el ingreso de agua por el esnórquel, que no llegó al balcón de baterías, como pasó en la última navegación (…). Mi pregunta es si se tomó algún otro temperamento o medida a los efectos de verificar cuál fue finalmente el motivo de esa entrada de agua”, planteó.

Villamide respondió que ese episodio se atribuyó a un error operativo, ya que “la entrada de agua del 6 de julio se produjo porque la válvula E-19 estaba incorrectamente cerrada, y así lo declaró un tripulante”.

Ante la observación del querellante -“Lo dieron por cierto”-, el imputado sostuvo que la situación ya había quedado aclarada en su momento.

“Naturalmente, si la válvula estaba incorrectamente cerrada, se procedió a cerrarla. El buque volvió a navegar, realizó esnórqueles a lo largo de la navegación de agosto, del 6 al 19, todos esos días, con condiciones distintas metereológicas, y después fue hasta Ushuaia, también con condiciones meteorológicas adversas, y nunca ingresó agua. Sabemos que debe haber realizado alrededor de 30 esnórqueles, y la válvula había sido encontrada mal cerrada: no había ninguna medida que tomar“, afirmó Villamide.

Tagliapietra también lo interrogó sobre la reacción de la conducción naval tras el reporte de ingreso de agua y el principio de incendio eléctrico durante la última navegación de noviembre.

El submarino ARA San Juan naufragó el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur; sus 44 tripulantes murieron tras la implosión de la nave, cuyo hundimiento es objeto del juicio que se desarrolla en Río Gallegos (Créditos: Netflix)

“¿Conformó un comité de crisis o convocó especialistas en electricidad o máquinas (…) para asesorarlo a usted y al capitán Fernández?”, indagó el abogado querellante.

Villamide respondió que no tomó esa decisión en esa oportunidad.

“No convoqué en ese momento. A mí me informó el parte mi jefe de Estado Mayor (…) Hablé con el capitán Fernández -el comandante del submarino-, que disponía, si no recuerdo mal, de nueve electricistas a bordo”, explicó. Ante esa novedad, continuó el acusado, resolvió cancelar la misión de patrullaje y ordenar el regreso a base del submarino.

“En ese momento consideré oportuno (…) la cancelación de la patrulla, cambiarle la misión al buque y que regrese a Mar del Plata ante esta novedad que había ocurrido”, indicó.

Luego aclaró que el comandante del submarino no había caracterizado la situación como una emergencia. “Permítame decirle que el capitán Fernández nunca declaró emergencia ni tampoco calificó de ‘grave’ la situación.

El momento en que recordó a la tripulación

En otro de los tramos de su declaración, Villamide evocó a varios de los integrantes de la tripulación del ARA San Juan con quienes había compartido distintos destinos dentro de la Armada. Durante ese momento -según se observó en la audiencia- su voz se quebró.

“Se me ha señalado a mí, a mi comandante, y a mis subordinados, como que no nos importara nuestra gente. Ellos eran colegas nuestros. Los conocíamos. Yo conocía al capitán Fernández desde el año 98, había navegado con él, le tenía aprecio, respeto profesional y absoluta confianza. Lo conocía al capitán Bergallo; conocía al teniente Villarreal, había sido subordinado mío en el buque hidrográfico Comodoro Rivadavia y en el submarino Santa Cruz”, mencionó Villamide en su exposición.

Además, precisó: “Ese año en el Santa Cruz también fue oficial mío Wagner y el teniente Mendoza, que era oficial alumno. Los conocía a todos estos oficiales y había sido jefe en la Escuela Naval de Mealla y Tagliapietra. Tenía un conocimiento personal. Conocía 11 de los suboficiales: a Gallardo, a Rodríguez, a Real, a Fernández, a Vallejos, que había sido suboficial sonarista mío. (...) Tenía un conocimiento cercano de ellos, que eran camaradas nuestros”.

El juicio comenzó este martes y se prevé que se extenderá hasta mediados de julio (Créditos: Netflix)

Luego añadió: “Afirmar que los dejamos zarpar con el buque sin estar en condiciones es falso. Eso es mentira. Yo mismo me embarqué en Ushuaia y me fui a inmersión. Tenía confianza en el buque, confianza en su tripulación. Como les dije: el buque había cumplido los reglamentariamente establecido para hacerse a la mar“.

Y completó: “Sostener que el submarino San Juan no se encontraba en condiciones de navegar, y que le permitimos irse a la mar con el buque fuera de norma, fuera de estado, es indignante. Y lo peor es que esa afirmación menosprecia la idoneidad profesional del señor capitán Fernández y de toda su tripulación”

La postura de la acusación

La reconstrucción planteada por la fiscalía difiere de la explicación presentada por Villamide. Según el Ministerio Público Fiscal, el hundimiento del ARA San Juan fue consecuencia de una cadena de fallas técnicas iniciada por el ingreso de agua de mar a través del sistema de ventilación, que alcanzó el tanque de baterías número tres y provocó un cortocircuito seguido de un principio de incendio.

Ese proceso habría generado una reacción química que liberó hidrógeno, un gas altamente explosivo que se acumuló dentro del submarino hasta producir una explosión interna que habría incapacitado a la tripulación. Sin posibilidad de ejecutar maniobras de emergencia, la nave habría perdido el control de profundidad y descendido hasta superar la resistencia estructural del casco, lo que derivó en la implosión del submarino en aguas profundas.

Para la fiscalía, el siniestro también se vincula con deficiencias operativas y retrasos en tareas de mantenimiento, entre ellos el incumplimiento del plazo reglamentario para ingresar a dique seco y las restricciones de inmersión que pesaban sobre el buque antes de su última navegación.

Villamide -quien fue destituido por “negligencia” de la Armada por un Consejo General de Guerra en marzo de 2021- rechazó esa interpretación e insistió en la aptitud del submarino para operar.

Otras declaraciones

Este jueves, en el marco de la tercera audiencia, el tribunal de Río Gallegos recibió las indagatorias del contralmirante Luis López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada al momento del naufragio, quien negó “todas y cada una de las imputaciones” en su contra en una sesión que duró cerca de seis horas. El oficial retirado reconstruyó las comunicaciones previas a la desaparición de la nave, relató que fue informado de un principio de incendio controlado y describió las gestiones de la Armada para activar la búsqueda, al tiempo que cuestionó la instrucción judicial tras considerar que fue acusado “sin pruebas” y que aún no se realizaron pericias concluyentes para determinar qué ocurrió.

Luego fue el turno del capitán de navío retirado Héctor Alonso, jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, dedicado, según indicó, a asesorar a Villamide en sus funciones. Dijo estar acusado en virtud de un reglamento orgánico de la fuerza de submarinos que estaba “desactualizado” y “caduco”.

“El reglamento orgánico de las fuerzas de submarinos fue editado en el año 1992, con lo cual estaba desactualizado y no tenía correcciones, causa por la cual la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia me imputó una serie de falencias debido a esa reglamentación”, explicó el tercer imputado en declarar ante los magistrados.

El cuarto acusado -capitán de fragata (RE) Hugo Correa- brindará su declaración este viernes a las 9, cuando se reanude la audiencia tras el cuarto intermedio dictado por el presidente del tribunal Mario Gabriel Reynaldi.

Los tripulantes del ARA San Juan

La dotación del submarino San Juan estaba compuesta por: el comandante Pedro Fernández; el segundo comandante Jorge Bergallo; los oficiales Fernando Villarreal, Fernando Mendoza, Diego Wagner, Eliana Krawczyk, Víctor Maroli, Adrián Meoqui, Renzo Silva, Jorge Mealla y Alejandro Tagliapietra; y los suboficiales y cabos Javier Gallardo, Walter Real, Hernán Rodríguez, Cayetano Vargas, Roberto Medina, Celso Vallejos, Hugo Herrera, Víctor Coronel, Víctor Enríquez, Ricardo Alfaro Rodríguez, Luis Leiva, Jorge Monzón, Jorge Valdez, Cristian Ibáñez, Mario Toconas, Franco Espinoza, Jorge Ortiz, Hugo Aramayo, Luis García, Sergio Cuellar, Fernando Santilli, Alberto Arjona, Enrique Castillo, Luis Nolasco, David Melián, Germán Suárez, Daniel Polo, Leandro Cisneros, Luis Niz, Fabricio Alcaraz Coria, Aníbal Tolaba, Alberto Sánchez y Daniel Fernández.