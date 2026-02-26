Judiciales

Una mujer le ganó un juicio a su ex pareja por una casa construida en un terreno de su ex suegro

La sentencia reconoció el mayor valor incorporado al inmueble por la construcción de la vivienda y ordenó compensaciones por valorización, cánones locativos y daño moral. El fallo se dictó en el marco de una acción por enriquecimiento sin causa

Guardar
La Justicia bonaerense resolvió un
La Justicia bonaerense resolvió un caso de daños y perjuicios por incumplimiento de acuerdo patrimonial entre exconvivientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un fallo del Juzgado Civil y Comercial n.° 3 de Azul, la Justicia bonaerense resolvió una demanda por daños y perjuicios derivada del incumplimiento de un acuerdo entre exconvivientes, en la que una mujer reclamaba el valor de una vivienda construida durante una relación de pareja, el pago de un canon locativo y una compensación por daño moral.

La causa se originó tras la ruptura de una convivencia que había comenzado en 2007. Según surge de la resolución, la demandate y su expareja se mudaron en 2012 a una casa levantada en un terreno en una localidad ubicada al sur de la provincia de Buenos Aires. El predio, propiedad del padre del demandado, fue ofrecido a la pareja con la condición de que, una vez terminada la construcción, procedieran a subdividirlo y regularizaran la titularidad.

Durante años, la pareja compartió la vivienda y ambos aportaron fondos para levantar la construcción y realizar mejoras. En 2019, cuando decidieron poner fin a la relación, firmaron un acuerdo privado reconociéndose mutuamente la propiedad de la casa y pactando su venta. También se estipuló que el exconviviente permanecería en el inmueble, abonando a la accionante el 50% del valor del alquiler de la vivienda que ella habitara.

El fallo determinó que la
El fallo determinó que la vivienda fue edificada sobre un terreno de un tercero, reconociendo a la mujer el derecho al 50% del valor agregado por la construcción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de acuerdo sobre la venta y la ausencia de avances en la regularización del terreno derivaron en una instancia de mediación judicial, que no prosperó. Ante la falta de respuestas y la imposibilidad de lograr una solución extrajudicial, la mujer inició una demanda en la que reclamó, entre otros conceptos, el 50% del mayor valor del inmueble incorporado por la construcción, el pago del canon locativo pactado y una suma en concepto de daño moral.

En la contestación de la demanda, los demandados negaron la existencia de un daño moral y sostuvieron que el terreno no fue un regalo, sino un ofrecimiento condicionado a la regularización dominial y el pago futuro. Además, argumentaron que tras la ruptura la relación con la familia se mantuvo cordial y que la reclamante continuó participando de eventos familiares.

El fallo subraya que la titularidad del terreno permaneció siempre en cabeza del padre del demandado y que la vivienda fue edificada con el consentimiento del propietario. La sentencia cita el artículo 1962 del Código Civil y Comercial, que establece la obligación de indemnizar al tercero que, con autorización, realiza mejoras en un inmueble ajeno que incrementan su valor.

La sentencia otorgó a la
La sentencia otorgó a la demandante una compensación por mejoras realizadas, tras comprobarse financiamiento compartido de la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Justicia consideró probado que la construcción y las mejoras fueron financiadas en partes iguales por ambos miembros de la pareja. El acuerdo privado firmado por las partes, reconocido en el expediente, resultó clave para determinar la existencia de aportes equivalentes y el derecho de la actora a reclamar la mitad del valor agregado.

La pericia tasadora presentada en la causa determinó que el inmueble, con una superficie de 430 metros cuadrados y una edificación cubierta de 160 metros cuadrados, tenía un valor de mercado de 60.000 dólares, descontando 15.000 dólares correspondientes al terreno. En función de estos parámetros, el fallo ordenó al propietario del predio abonar a la demandante la suma de 22.500 dólares, equivalente al 50% del valor agregado por la construcción.

Respecto al reclamo por el canon locativo, la sentencia analizó el acuerdo entre las partes y verificó que el demandado había dejado de abonar el monto pactado a partir de mayo de 2022. El peritaje estableció un valor mensual actualizado de 400.000 pesos para el alquiler del inmueble, pero el tribunal fijó en 200.000 pesos mensuales la suma que corresponde pagar desde el cese de los pagos hasta que se haga efectivo el pago del mayor valor reclamado en autos.

El reclamo por canon locativo
El reclamo por canon locativo se resolvió a favor de la demandante, fijándose un pago mensual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El planteo de daño moral fue admitido parcialmente. La mujer argumentó haber sufrido aflicciones y sentirse engañada por la familia de su expareja. Los demandados negaron la existencia de tal daño, mencionando la continuidad de la relación familiar tras la ruptura. El tribunal razonó que el conflicto superó el umbral de una simple molestia por frustración contractual y reconoció una afectación emocional relevante.

Para resolver este punto, el fallo citó doctrina y jurisprudencia sobre la naturaleza del daño moral contractual y su procedencia en casos donde se verifica una lesión a intereses no patrimoniales. En función de las circunstancias comprobadas, la sentencia fijó una indemnización de 500.000 pesos, orientada a compensar el perjuicio extrapatrimonial.

En cuanto a los intereses aplicables, el tribunal dispuso que la suma en dólares devengará intereses conforme la tasa activa para operaciones en dólares del Banco de la Provincia de Buenos Aires, con un adicional del 50% en calidad de moratorios. Los rubros en pesos, tanto canon locativo como daño moral, tendrán un interés del 6% anual hasta la fecha del fallo y, luego, la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en depósitos a treinta días.

La indemnización por daño moral
La indemnización por daño moral fue admitida parcialmente, con una suma de 500.000 pesos para compensar el perjuicio extrapatrimonial probado. (Foto de archivo: Freepik)

El fallo impuso las costas (gastos) del proceso a los demandados, conforme el principio objetivo de la derrota, y difirió la regulación de honorarios para una instancia posterior.

El proceso deja expuesto un conflicto familiar y patrimonial que se extendió por varios años y que involucró no solo la división de bienes tras la ruptura de la pareja, sino también la falta de regularización dominial y la ausencia de un acuerdo extrajudicial.

La resolución judicial se apoya de manera central en la documentación aportada, la prueba pericial y los testimonios recolectados durante el expediente. El acuerdo privado firmado por las partes se erigió en elemento decisivo para la distribución de derechos y obligaciones.

El acuerdo privado firmado tras
El acuerdo privado firmado tras la ruptura de la pareja resultó clave para distribuir derechos, obligaciones y definir la titularidad de la vivienda en disputa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fallo pone de relieve la importancia de formalizar y cumplir los acuerdos patrimoniales alcanzados durante o tras una convivencia, especialmente cuando existen bienes inmuebles en situación irregular.

Durante el proceso, ambas partes presentaron propuestas de conciliación, que fueron rechazadas por la contraparte, lo cual prolongó la disputa y derivó en la intervención judicial.

La sentencia también remarca la necesidad de acreditar con documentación adecuada los aportes económicos realizados, ya que la ausencia de comprobantes nominados a favor de la accionante limitó el reconocimiento de ciertos montos.

La resolución judicial destacó la
La resolución judicial destacó la importancia de regularizar acuerdos patrimoniales y documentar aportes económicos para evitar conflictos de propiedad y división de bienes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tribunal evaluó con criterio restrictivo el reclamo de daño moral, diferenciando entre molestias propias de un conflicto patrimonial y afectaciones de mayor entidad, que ameritan una reparación económica.

La pericia inmobiliaria, las declaraciones testimoniales y la interpretación de la voluntad contractual de las partes resultaron determinantes para la cuantificación de los montos reconocidos.

La resolución señala además la relevancia de la regularización dominial y la subdivisión de los inmuebles cuando se pactan acuerdos entre familiares o convivientes para evitar conflictos futuros.

Temas Relacionados

Daños y perjuiciosIndemnizaciónConflictos familiaresEdificaciónTerreno ajenoCódigo Civil y ComercialÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un contrato de adhesión, meses de reclamos y un fallo reparador: la disputa por la construcción de una casa

El juez acreditó el incumplimiento contractual y condenó a la empresa a reintegrar las sumas abonadas, además de una indemnización por daño moral y los costas del proceso

Un contrato de adhesión, meses

El fiscal Stornelli denunció a Ricardo Quintela por presunta instigación tras sus críticas al Gobierno

La presentación judicial se originó luego de que el mandatario riojano advirtiera que el Ejecutivo nacional “no puede llegar hasta el 10 de diciembre de 2027”

El fiscal Stornelli denunció a

Causa ANDIS: Ornella Calvete aseguró que los 700.000 dólares hallados en su casa son de su padre

La ex funcionaria apeló su procesamiento y negó tener vínculos con las droguerías investigadas. Sostuvo que el dinero ya estaba en el departamento cuando se mudó y que pertenecía a familiares y socios

Causa ANDIS: Ornella Calvete aseguró

Nuevo avance contra el juez Gastón Salmain en el Consejo de la Magistratura

La Comisión de Acusación pidió pruebas por una nueva imputación contra el magistrado de Rosario, procesado por coimas. A la par, se postergó la decisión sobre el juicio político al juez federal de Mar del Plata, Alfredo López

Nuevo avance contra el juez

Un juzgado declaró inconstitucional la norma que impide cobrar tasas municipales en las facturas de servicios públicos

Falló a favor de la Municipalidad de Pergamino en su reclamo contra el Ministerio de Economía, al considerar que la medida invade la autonomía de los municipios y el reparto de competencias constitucionales

Un juzgado declaró inconstitucional la
DEPORTES
“Cada auto, todas las curvas”:

“Cada auto, todas las curvas”: los secretos del sistema basado en inteligencia artificial que se hizo vital para la Fórmula 1

El último partido de Gallardo en River Plate: los cambios y el imborrable legado que dejó dentro del club de Núñez

La confesión de un “europibe” que es seguido por Scaloni para la selección argentina: “Soy de Boca y me encanta la Bombonera”

San Martín de San Juan y Deportivo Morón se clasificaron a los 16avos de final: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

La impactante herida que sufrió el héroe del Atalanta por la patada en la cabeza que propició su remontada en la Champions

TELESHOW
El camino de los sueños

El camino de los sueños de Tuta de Elía, la argentina que se formó en Berklee y quiere transformar la música pop

Santiago del Moro dio detalles sobre la salud de Divina Gloria y reveló si volverá a la casa de Gran Hermano

Rocío Marengo se emocionó al recordar la internación de su hijo: “Nunca lloré tanto en mi vida”

Así quedó la primera placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada: tensión, estrategia y emociones fuertes

Lola Latorre recordó cómo vivió la infidelidad de su padre y el impacto en su familia: “Fue una situación horrible”

INFOBAE AMÉRICA

¿Cuánto dura una sesión de

¿Cuánto dura una sesión de psicoanálisis? ¿Cinco minutos está bien?

De la crónica al confesionario, un curioso acercamiento al mundo de la psicodelia hoy

El dictador norcoreano Kim Jong-un amenazó con “destruir completamente” a Corea del Sur si percibe intimidaciones de Seúl

Un documental revive la leyenda de “Dr. J”, el superhéroe negro que cambió la historia del basquetbol

Aduanas de Panamá responde a Venezuela y niega apertura indebida de valija diplomática