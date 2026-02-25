Nuevo avance contra el juez Gastón Salmain en el Consejo de la Magistratura

La Comisión de Acusación en plenario (Consejo de la Magistratura)

La comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura resolvió este miércoles pedir las pruebas de una nueva imputación contra el juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado por dictar fallos a cambio de coimas, y decidió postergar hasta la próxima reunión la decisión de votar el juicio político del juez federal de Mar del Plata Alfredo López, denunciado por expresiones antisemitas en sus redes sociales.

La decisión sobre avanzar hacia un jury contra López estaba en el orden del día de la reunión, con un dictamen del senador Luis Juez (LLA) para promover su juicio político. Sin embargo, el diputado Rodolfo Tailhade (Fuerza Patria) pidió una postergación de la decisión: señaló que él se inclinaba por la máxima sanción disciplinaria para el magistrado ya que no estaba convencido del juicio político. Los consejeros estuvieron de acuerdo en definir la cuestión en la próxima reunión.

El pedido de FACA

El Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) pidieron sancionar al magistrado por “mal desempeño en el ejercicio de funciones judiciales”, al entender que difunde de manera sistemática expresiones antisemitas y discursos de odio.

El senador nacional Luis Juez (Consejo de la Magistratura)

En tanto, por unanimidad, la comisión votó por solicitar a la justicia federal los antecedentes de otra causa contra Salmain: la que lo investiga por haber pedido información de la causa en la que lo estaban allanando. Se trata de una causa lateral por la que ya está procesado y con prisión preventiva, aunque no se efectivizó porque tiene fueros.

Precisamente la situación de Salmain está bajo la lupa de la comisión y suma más antecedentes. Por iniciativa del presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, Salmain fue denunciado en el organismo cuando se descubrió que había mentido en el concurso para ser juez federal, al haber ocultado que había sido despedido del Poder Judicial por ofrecer una coima siendo secretario para quedarse con causa del fuero de la seguridad social.

Ahora, siendo juez, también fue denunciado por un arrepentido, quien lo acusó de pedirle una coima millonaria a cambio de dictar un fallo en favor de una empresa, para que pudiera acceder al dólar oficial, en el final del gobierno de Alberto Fernández. El arrepentido fue Fernando Whpei, el mismo que tenía que pagar la coima y que se negó después a abonar esa suma porque, con el cambio del gobierno, ya no había tenido la ganancia esperada. Por esa causa, están procesados Salmain, Whpei y el operador judicial Santiago Busaniche, que actuó de intermediario.

Procesamiento y fueros

A fines del año pasado, el juez federal N°4 de Rosario, Carlos Vera Barros, procesó a Salmain, Whpei y Busaniche. Al magistrado se le imputaron los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato.

El fallo de Vera Barros incluyó un dato de extrema gravedad institucional: ordenó la prisión preventiva de Salmain por considerar que intentó entorpecer la investigación. No obstante, aclaró que la detención no se hará efectiva en virtud de la Ley 25.320, que otorga inmunidad de arresto a los jueces mientras dure su mandato. Sí se le prohibió la salida del país.

Para el juez que dictó el procesamiento, “de los hechos expuestos puede concluirse con el grado de probabilidad que la etapa procesal exige, que Busaniche, Whpei y Salmain llegaron a un acuerdo para manipular de manera contraria a derecho un expediente judicial”.