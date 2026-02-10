Judiciales

Declaró una gerente clave y avanza la investigación por la presunta retención indebida de aportes de la AFA

Se trata de Mónica Bouvet, quien trabaja en la entidad madre del fútbol argentino hace más de 30 años. Se presentó como testigo ante el juez en lo penal económico Diego Amarante

Guardar
La gerenta de AFA, Mónica
La gerenta de AFA, Mónica Bouvet, en tribunales

Mientras el juez en lo Penal Económico Diego Amarante analiza el planteo de la defensa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de sus directivos para cerrar la causa, la investigación por presunta retención indebida de aportes por unos 19 mil millones de pesos avanzó este martes con declaraciones testimoniales consideradas relevantes para el expediente.

Una de las convocadas fue la gerente de Control y Administración de AFA, Mónica Bouvet, quien se presentó a las 10 en la sede del juzgado en avenida de los Inmigrantes 1950 y declaró casi tres horas bajo juramento de verdad.

Según explicaron fuentes del caso a Infobae, se la citó porque es una de las personas autorizadas a operar la cuenta de la Asociación en el Banco Credicoop y se buscó conocer en detalle la operatoria de la misma luego de que el juez recibiera informes sobre fondos disponibles que podrían haber sido usados para el pago en tiempo y forma de los aportes que reclamó ARCA en su denuncia por presunta retención indebida de impuestos y aportes patronales.

De acuerdo a la querella, se trata de unos 19 mil millones de pesos correspondientes a distintos períodos entre 2024 y 2025 que habrían sido retenidos pero no depositados dentro del plazo legal de 30 días establecido por la normativa vigente.

A la declaración de la gerenta, con casi tres décadas de antigüedad como empleada de la institución, siguió la de otra integrante del área administrativa, en un trámite que se extendió hasta media tarde de este martes.

En ambas declaraciones estuvo presente el abogado de la AFA, Lucio Simonetti, mientras que por la querella participó una letrada de la Dirección General Impositiva (DGI).

El futuro del caso

Las declaraciones se concretaron de manera previa a que el magistrado resuelva sobre un pedido de sobreseimiento presentado por los abogados de la AFA y de los directivos imputados, entre ellos Claudio “Chiqui” Tapia, quienes sostienen que no existió delito y que la situación responde a cuestiones administrativas. El planteo ya fue rechazado tanto por el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial como por la querella de ARCA, que solicitaron que la investigación continúe.

La fiscalía imputó al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a la totalidad de los integrantes de la comisión directiva de la entidad deportiva.

El titular de la AFA
El titular de la AFA Claudio Chiqui Tapia, imputado en el fuero penal económico

Con las últimas testimoniales incorporadas al expediente, el juez Amarante quedó en condiciones de definir si hace lugar al planteo defensivo y dispone el cierre del caso o si la investigación sigue adelante con nuevas medidas de prueba.

Tras el levantamiento del secreto bancario, la Justicia detectó una contradicción entre el relato de la defensa y la realidad contable. Durante los períodos fiscales de 2024 y 2025 en los que la AFA incumplió con el giro de los fondos al fisco, la institución gozaba de una notoria liquidez.

Según se desprende de las actuaciones, la Casa Madre del fútbol argentino mantenía en ese momento saldos que superaban los 8.000 millones de pesos en cuentas a la vista, a los que se sumaban importantes colocaciones en plazos fijos en dólares.

Este hallazgo es determinante para la hipótesis de la Fiscalía. Al comprobarse que la AFA contaba con los recursos necesarios en sus cuentas, se debilita cualquier argumento sobre una imposibilidad de pago y se refuerza la figura del dolo. En los delitos de retención indebida, lo que se penaliza es que el agente de retención (la AFA) se quede con dinero que no le pertenece -como el Impuesto a las Ganancias de terceros o los aportes de sus empleados- teniendo la capacidad financiera para depositarlo.

Los abogados de Tapia, Norberto Frontini y Simonetti, habían solicitado cerrar la causa argumentando que, como existen resoluciones del Ministerio de Economía que suspenden las ejecuciones fiscales contra clubes, el Estado no estaba habilitado para exigir el cobro penalmente.

El fiscal Navas Rial sostuvo que “cumplida la fecha de vencimiento, estamos frente a la existencia de una obligación exigible, la cual el contribuyente no cumplió en el plazo estipulado por la ley penal”.

El fiscal remarcó además que las cuestiones administrativas sobre plazos o excepciones de cobro “no le son aplicables ni oponibles a la judicatura en un proceso penal”. Y fue más allá, al advertir que aceptar la tesis de la AFA implicaría una gravedad institucional: “La interpretación pretendida importa una violación al orden de prelación de las normas”, ya que una resolución administrativa no puede derogar tácitamente la aplicación del Código Penal.

Para la Fiscalía, la respuesta técnica del organismo recaudador fue clara: los vencimientos no se tocaron. Por lo tanto, Navas Rial concluyó que “se encuentran reunidas las condiciones objetivas de los tipos penales denunciados” y ahora la decisión será del juez.

Temas Relacionados

AFAChiqui TapiaMónica Bouvetaportesúltimas noticias

Últimas Noticias

Piden avanzar con el decomiso de propiedades de Cristina Kirchner y sus hijos por la condena en la causa Vialidad

Está en discusión si pueden quitarles bienes heredados o comprados con anterioridad a los hechos juzgados. Definirá la Cámara Federal de Casación Penal

Piden avanzar con el decomiso

La Cámara Federal anuló una decisión de Casanello y ordenó revisar el origen de la causa contra Diego Spagnuolo

El tribunal de alzada entendió que el juzgado incumplió una orden previa y dispuso que se sustancie el pedido para verificar la legitimidad de la investigación

La Cámara Federal anuló una

Casación le impuso una inédita pena a una persona jurídica a través de la cual se exportaba cocaína a Bélgica

El tribunal de alzada además revocó las absoluciones de los imputados Lionel Adrián Paredes y Carlos Alberto Hernández, quienes fueron condenados a seis años de prisión

Casación le impuso una inédita

Escándalo de los seguros: procesaron a la empresa del broker amigo de Alberto Fernández y al exadministrador de Olivos

La decisión del juez federal Sebastián Casanello abarcó a otras firmas del rubro por no haber evitado los delitos e incluyó embargos sobre bienes y dinero en la causa donde ya está procesado el ex presidente

Escándalo de los seguros: procesaron

Causa Cuadernos: las defensas retoman sus planteos en el juicio contra Cristina Kirchner y otros 85 acusados

Los abogados tienen oportunidad de expresar cuestiones preliminares a los jueces. De momento, las quejas se centraron en las declaraciones de los arrepentidos y la nulidad de la acusación del Ministerio Público Fiscal

Causa Cuadernos: las defensas retoman
DEPORTES
“De príncipe a genio”: el

“De príncipe a genio”: el regalo que Neymar les envió a Messi y sus hijos

Ganó una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno y confesó en vivo haberle sido infiel a su novia: “El peor error de mi vida”

Luciano Darderi, antes de su debut en el Argentina Open: “Ojalá pueda jugar la Copa Davis para Italia”

Murió Fabián Borro, ex presidente de la Confederación Argentina de Básquet y titular de FIBA Américas

El plan de Christian Horner para comprar Alpine y lograr su regreso a la F1: la inversión de USD 600 millones detrás del acuerdo

TELESHOW
Enzo Aguilar, panelista de BTV,

Enzo Aguilar, panelista de BTV, contó cómo se salvó del incendio en su departamento: “Esto explota en un minuto”

Andrea Rincón vinculó a Milo J con “ritos satánicos”: “Claramente está totalmente poseído”

Mora Godoy recordó a su papá a un año y medio de su muerte: “Fue el motor y fue quien me hizo”

Fotos, juegos y mucha complicidad: así fue el viaje de Pampita y sus hijos a Universal

Hernán Piquín contó cómo le dijo a su madre que era gay: “Estaba esperando”

INFOBAE AMÉRICA

Proyecto busca rastrear los fondos

Proyecto busca rastrear los fondos que transfiere el Canal de Panamá al estado

Europa condiciona la paz en Ucrania al cumplimiento de exigencias clave por parte de Rusia

Estados Unidos emite advertencia de viaje para una isla por brote de una enfermedad viral

La CIDH exigió a la dictadura de Nicaragua el cese inmediato de la represión y la liberación de todos los presos políticos

De la familia que se salvó del Holocausto a un cáncer que se llevó lo más querido: Ricky Sarkany cuenta su historia