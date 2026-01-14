La Justicia unificó en Lomas de Zamora una causa por presunto lavado que involucra a un empresario ligado a la AFA

La Justicia de Lomas de Zamora sumó una nueva causa que involucra a Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas, vinculado a la AFA

La Justicia federal unificó en Lomas de Zamora una investigación clave a una constructora por presunto lavado de dinero que involucra al financista Ariel Vallejo, empresario ligado al fútbol y cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Esa investigación quedó desde ahora a cargo del juez federal subrogante de Lomas de Zamora Luis Armella, quien aceptó el caso luego de la declaración de incompetencia del fuero penal económico porteño, explicaron a Infobae fuentes judiciales.

La investigación está centrada en la empresa Construcciones TAR SA, una firma creada en agosto de 2022 que, según la Procelac y la Unidad de Información Financiera (UIF), habría sido montada a nombre de presuntos testaferros y utilizada como vehículo para canalizar fondos de origen ilícito.

Transferencias a clubes

El fiscal en lo Penal Económico de CABA, Emilio Guerberoff, se había declarado incompetente a mediados de diciembre, al advertir la conexidad subjetiva y objetiva entre la pesquisa sobre la constructora sospechada y la causa que ya tramitaba en Lomas de Zamora por el entramado financiero de Sur Finanzas y su vínculo con clubes de fútbol.

La decisión fue compartida por la jueza en lo Penal Económico María Verónica Straccia, quien resolvió remitir el expediente a Lomas de Zamora. Este último juzgado aceptó la competencia, lo que terminó de consolidar la unificación de las investigaciones bajo la órbita del juez Armella y la fiscal Cecilia Incardona, que ya llevaban adelante un expediente de mayor alcance.

Uno de los elementos determinantes para el pase de la causa a Lomas de Zamora fue la aparición de transferencias entre Construcciones TAR, las financieras de los Vallejo y a su vez a un club de fútbol también investigado en el caso Sur Finanzas.

Uno de los allanamientos a la sede de la AFA(RSFotos)

En el expediente que tramita en Lomas de Zamora figuran transferencias desde Sur Finanzas a varios clubes de fútbol como Argentinos Juniors, San Lorenzo y Racing Club, entre otros.

Según la causa judicial, Concordia Inversiones y Centro de Inversiones Concordia de los Vallejo habrían recibido transferencias por 180.108.873 de pesos y 65.498.745 de la misma moneda desde la empresa constructora investigada.

En su dictamen al postular la incompetencia, el fiscal Guerberoff advirtió que hay sospechas sobre las sociedades Concordia Inversiones, Centro de Inversiones Concordia y Sur Finanzas PSP como “intermediarias en un circuito de movimiento de fondos que involucre, por un lado, ‘cuevas financieras’, y por otro, entidades con actividad formal —como los clubes— que podrían aportar el andamiaje necesario para dar apariencia legal a esos fondos”.

De hecho, la fiscal Incardona a cargo de la causa en Lomas de Zamora también postuló que la pesquisa se centra en la actuación de la firma Sur Finanzas PSP S.A., de Vallejo, y de sociedades vinculadas a su grupo económico, “que habrían operado como proveedores financieros de múltiples clubes, concentrando simultáneamente roles de patrocinio, financiamiento y administración de pagos”, lo que —según la hipótesis fiscal— “habría generado una opacidad sistémica propicia para el reciclaje de activos de origen ilícito”.

En ese marco, la AFA “habría cumplido un rol funcional como deudor cedido en cesiones de derechos de cobro (especialmente de televisación), permitiendo que fondos institucionales legítimos fueran depositados directamente en cuentas de la estructura financiera investigada”.

La causa que se lleva en Lomas de Zamora incorporó además una nueva línea internacional que da cuenta del presunto desvío de fondos hacia los Estados Unidos, a través de la firma intermediaria TourProdEnter LLC, y su posterior dispersión hacia sociedades constituidas en el estado de Florida, entre ellas Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC. Se busca reconstruir la ruta del dinero y llegar a sus beneficiarios finales.

En la investigación ya se realizaron múltiples allanamientos, se avanza sobre el entorno personal y societario de Vallejo y se ordenaron medidas de prueba en relación a contratos firmados por la Asociación de Fútbol Argentino, cuyas dos sedes fueron también allanadas.