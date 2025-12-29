Judiciales

Avanza una causa por un “rulo” con el dólar durante el gobierno de Alberto Fernández que involucra a Elías Piccirillo

El juez federal Sebastián Casanello ordenó varios operativos, uno de ellos en el Banco Central de la República Argentina

El juez federal Sebastián Casanello ordenó seis procedimientos, entre ellos uno en el Banco Central, en una causa que investiga presuntas maniobras con el dólar cometidas por Elías Piccirillo, ex marido de Jésica Cirio y otros involucrados, durante el gobierno de Alberto Fernández.

El magistrado, a pedido del fiscal federal Franco Picardi, emitió una orden de presentación al Banco Central y además dispuso cinco allanamientos a domicilios particulares de inspectores de esa entidad, en esa causa conexa que se sigue de manera paralela a otra, donde se investiga al financista y ex marido de Jésica Cirio por montar un operativo policial falso para incriminar a un acreedor al que debía dinero.

En esta última investigación, Piccirillo está ya procesado por los delitos de secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de armas. Esa decisión está confirmada por la Cámara Federal porteña y resta realizar una reconstrucción del hecho antes de disponer su envío a juicio oral.

Rulo con el dólar

Ahora el juzgado y la fiscalía avanzan sobre una causa que investiga maniobras ilegales con el dólar durante 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández.

En ese marco se ordenaron diferentes procedimientos, entre ellos una orden de presentación de documentación cursada a la sede del Banco Central en Reconquista 266 de la ciudad de Buenos Aires.

Además, desde las 6.30 de la mañana se realizaron cinco allanamientos a domicilios particulares de inspectores de áreas de supervisión de Entidades Financieras y también No Financieras del Banco Central.

Los operativos están a cago del Departamento de Investigaciones del Crimen Organizado de la Policía de la ciudad de Buenos Aires, con la participación de cinco Brigadas de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales y una de la División Delitos Contra la Salud, y se ordenaron en domicilios del área metropolitana y partidos bonaerenses de Ramos Mejía y Vicente López.

El objetivo es asegurar y resguardar “toda evidencia digital” en poder de los investigados, como teléfonos, celulares, Notebooks, computadoras y “todo tipo de soporte con almacenamiento digital”, explicaron a Infobae fuentes de la investigación. También se ordenó secuestrar documentación vinculada a la pesquisa y dinero en efectivo que pudiera encontrarse.

Se investiga a Piccirillo y otros involucrados por maniobras con la compraventa de miles de dólares a valor oficial en casas de cambio durante 2023, durante el cepo cambiario.

