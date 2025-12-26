Judiciales

Dos conjueces de la Corte Suprema renunciaron a integrar los tribunales de la AFA

La salida de Barroetaveña y Pérez Curci se da en un marco de disputas legales y un trasfondo de investigaciones por fraude que están en desarrollo. Ambos dejaron el comité de ética y disciplina de la entidad, tras un reclamo activado por una ONG

La sede de la Asociación
La sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que fue allanada como parte de una investigación judicial/AP Foto/Rodrigo Abd

La renuncia de los jueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci a los tribunales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) agrega un nuevo capítulo a la controversia sobre la compatibilidad entre funciones judiciales y cargos en el órgano rector del fútbol. Ambos magistrados, que integran la lista de conjueces de la Corte Suprema de Justicia, tomaron esta decisión ante el riesgo de incurrir en conflictos de interés, ya que podrían ser sorteados para definir causas penales que involucran a la propia AFA, actualmente investigada por fraude, evasión impositiva y lavado de dinero.

La presión institucional provino también de un reclamo formal presentado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que a mediados de diciembre solicitó al máximo tribunal el cese inmediato de jueces en funciones dentro de los organismos disciplinarios y éticos de la AFA.

El reclamo de ACIJ destaca que la participación de magistrados en cargos dentro de la estructura de la AFA, marcada por el manejo de fondos multimillonarios y procesos disciplinarios de alto impacto, compromete la imparcialidad del Poder Judicial. En la presentación ingresada el diecinueve de diciembre y firmada por su codirectora ejecutiva, Celeste Fernández, la ONG sostuvo: “El ejercicio de la doble función de jueces de la Constitución y jueces de la AFA viola normativas vigentes sobre la exclusividad de la magistratura, y compromete la imparcialidad judicial”.

Además, citó disposiciones legales que establecen: “Es incompatible la magistratura judicial con toda actividad política, con el ejercicio del comercio, con la realización de cualquier actividad profesional, salvo cuando se trate de la defensa de los intereses personales, del cónyuge, de los padres y de los hijos, y con el desempeño de empleos públicos o privados, excepto la comisión de estudios de carácter honorario”, agregando que a los magistrados solo se les permite la docencia universitaria o equivalente, siempre con autorización expresa.

La tarea de los conjueces

El funcionamiento actual de la Corte Suprema, que solo cuenta con tres jueces en funciones –Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti– por existir dos vacantes, hace que la figura del conjuez cobre mayor protagonismo. Cada vez que surge una divergencia entre los ministros, el mecanismo prevé el sorteo de dos presidentes de Cámaras Federales, como Barroetaveña y Pérez Curci, para integrar el máximo tribunal y alcanzar la mayoría necesaria para dictar sentencia, ya que con solo tres miembros activos se requiere unanimidad y no se admiten fallos de dos contra uno.

Juez de Casación Penal, Diego Barroetaveña
Juez de Casación Penal, Diego Barroetaveña

La inquietud en torno a la doble función de estos jueces no solo se limita a los órganos directivos de la AFA, sino que también incluye su participación en tribunales de disciplina y ética, como el que presidía Barroetaveña hasta su salida, y órganos de resolución de disputas en los que intervenía Pérez Curci.

Otros magistrados que recientemente abandonaron cargos en la estructura de la entidad deportiva fueron Martín Peluso, juez en lo Criminal y Correccional Nº 9 de la Ciudad de Buenos Aires, y Néstor Barral, camarista en lo federal de San Martín, quien dejó la comisión tras el fallo que sancionó al dirigente Sebastián Verón.

A pesar de estas salidas, la presencia de jueces en la organización presidida por Claudio “Chiqui” Tapia sigue generando debate. El documento de ACIJ remitido a la presidencia de la Corte indica: “La presencia de jueces en esa organización deportiva profesional es una práctica que acumula décadas de antigüedad, y que se intensificó pese a la incompatibilidad legal y a los riesgos éticos que supone”. La organización remarcó los “conflictos judiciales y administrativos por el manejo de fondos multimillonarios que evidencian la incomodidad de que la magistratura participe de la cúpula de la organización que maneja el fútbol profesional”.

Actualmente existen otros magistrados federales que continúan ejerciendo en órganos de la AFA. La práctica, arraigada desde hace décadas, aparece cada vez más cuestionada a la luz de los procesos judiciales en curso sobre las finanzas y la gobernabilidad de la mayor entidad futbolística del país.

