Judiciales

La Cámara Federal confirmó el archivo de la investigación contra Gerardo Milman por el atentado a Cristina Kirchner

El Tribunal de Apelaciones ratificó la decisión que tomó la jueza María Eugenia Capuchetti y rechazó una apelación de la querella de la ex presidenta

Gerardo Milman en la audiencia
Gerardo Milman en la audiencia por el caso ante la Cámara Federal

La Cámara Federal porteña confirmó el archivo parcial de la investigación en el tramo que pretendía vincular al exdiputado Gerardo Milman con el atentado contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens rechazaron las apelaciones de la querella y la fiscalía y avalaron la decisión de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, al considerar que no existen elementos suficientes para sostener la acusación de supuesta autoría intelectual del hecho, ni para seguir produciendo medidas de prueba.

Los argumentos

El Tribunal de Apelaciones concluyó que la línea investigativa se originó en el testimonio de un testigo, el ex asesor kirchnerista Jorge Abello, quien dijo haber escuchado a Milman pronunciar una frase anticipatoria del atentado: “Cuando la maten yo estoy camino a la costa”. Esto habría ocurrido el 30 de agosto de 2022 en el bar Casablanca, cuando el entonces diputado nacional estaba junto a dos empleadas.

La Cámara remarcó que ese testimonio está cuestionado y Abello fue ya indagado por presunto falso testimonio. También mencionó que ningún otro testigo corroboró haber oído esa frase.

El fallido atentado a la entonces Vicepresidenta ocurrió la noche del 1 de septiembre de 2022, cuando el ya condenado Fernando Sabag Montiel le gatilló un arma a centímetros de la cabeza pero la bala no salió. Ocurrió a metros del departamento del barrio porteño de Recoleta donde ella vivía y cuando regresaba al lugar en medio de una manifestación de apoyo a raíz del juicio oral en la causa Vialidad, donde finalmente recibió una pena de seis años de prisión.

El atentado contra Cristina Kirchner
El atentado contra Cristina Kirchner

Por el hecho ya fueron condenados en juicio oral Sabag Montiel y su ex novia Brenda Uliarte pero permanece abierta una parte de la investigación, con medidas para comprobar si hubo otros partícipes y/o autores intelectuales, y una de las líneas investigativas involucraba a Milman.

Al confirmar el archivo parcial de esta parte de la causa, el Tribunal tuvo en cuenta que las pericias a teléfonos no arrojaron contenido relevante; tampoco los entrecruzamientos de llamadas ni las geolocalizaciones.

Los aparatos de telefonía secuestrados no presentaron contenido que hubiera terminado siendo de relevancia para la investigación; así como tampoco se observó la existencia de menciones en relación a la presunta frase proferida”, sostuvo la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

La audiencia donde los jueces
La audiencia donde los jueces escucharon a la querella de Cristina Kirchner que se opuso al archivo de la causa contra Gerardo Milman

Además los camaristas mencionaron que en el juicio oral donde se condenó a Fernando Sabag Montiel y a su ex novia Brenda Uliarte se probó su responsabilidad en “la organización premeditada de los hechos, sin hacerse expresa mención a posibles instigadores, ni a otras personas o grupos que hubieran financiado o contribuido para llevarlo adelante”.

Las apelaciones

La querella de la ex presidenta apeló el archivo y el abogado Marcos Aldazábal calificó la resolución de primera instancia como “sorpresiva y arbitraria”, al sostener que todavía había medidas de prueba en curso cuyo resultado debía aguardarse y puso como ejemplo otros teléfonos que podrían estar en poder de Milman y una de sus entonces colaboradoras.

La querella afirmó que la jueza realizó un “análisis sesgado de la prueba”, en especial respecto de los mensajes telefónicos, y que el archivo se dictó sin haber agotado las medidas posibles.

La defensa de Milman también había apelado porque reclamó el sobreseimiento. Pero los camaristas no lo concedieron y confirmaron el archivo, aunque el juez Llorens estimó en su voto que “se encontrarían dadas las condiciones para la desvinculación definitiva” del ex diputado.

La fiscalía por su parte había reclamado más medidas de prueba antes de decidir, como el análisis del celular de una ex secretaria de Milman, convocar nuevos testigos y certificar otras causas penales.

Los condenados

Por el intento de magnicidio, Sabag Montiel recibió una pena de diez años de prisión, al ser considerado autor penalmente responsable de la tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de guerra. Al término del juicio, el Tribunal Oral Federal 6 unificó la sentencia con una condena previa por tenencia de material de abuso sexual infantil, dictada por la justicia porteña, y otra por tenencia ilegítima de DNI ajeno. De esta manera, deberá purgar un total de 14 años de cárcel.

Por su parte, Brenda Uliarte fue sentenciada a ocho años de prisión como partícipe necesaria del asesinato fallido.

