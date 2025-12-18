Destituyeron al juez Martin Poderti, acusado de robarle a un imputado 144 monedas de oro

Martin Poderti, juez del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, fue destituido por mal desempeño de sus funciones. Fotos: Maximiliano Luna

El juez federal Luciano Martin Poderti fue destituido de su cargo este jueves por un Jurado de Enjuiciamiento que falló en su contra en el juicio político por el robo de 144 monedas de oro mientras era secretario del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro.

El veredicto sobre la conducta del magistrado que integraba el Tribual Oral Federal de Mar del Plata -fue suspendido en agosto- se leyó este mediodía en el Consejo de la Magistratura de la Nación. El fallo obtuvo una mayoría ajustada, con cinco votos a favor de la remoción, el mínimo necesario.

Ahora Poderti se quedó sin fueros y, de avanzar la causa penal en su contra por el robo -que ya fue elevada a juicio en la Justicia Federal de San Martín-, podría quedar detenido.

Las monedas de oro y el juicio político

La acusación contra Poderti no solo fue por la sustracción de una fortuna cercana a los 190.000 dólares, sino también por el incumplimiento del deber de custodia que le correspondía, ya que era el único que tenía acceso a la caja de seguridad donde se resguardaban los bienes secuestrados.

El Jurado de Enjuiciamiento desestimó removerlo por el robo de las monedas, dado que aún hay una sentencia en los tribunales que lo haya declarado culpable. No obstante, el segundo cargo en su contra alcanzó para echarlo del Poder Judicial.

Así eran las 144 monedas de oro que se habría robado Poderti

Las monedas pertenecían a un imputado y estaban secuestradas en el marco de una causa por narcotráfico que tramitaba el juez de San Isidro Lino Mirabelli, por entonces jefe y amigo del acusado.

El jury que desplazó al camarista del TOF marplatense lo encabezaron los jueces José María Escobar Cello -presidente- y Víctor Arturo Pesino. Y lo completaron los senadores Rodolfo Suarez y Jesús Fernando Rejal, los diputados Manuel Quintar y Agustina Lucrecia Propato y el abogado federal matriculado Antonio Manuel Estévez.

El desplazamiento se decidió por mayoría y hubo dos disidencias -de los legisladores Rejal y Propato- que plantearon la postergación del juicio político hasta tanto se resuelva la causa penal contra el juez. Entendieron que como no se comprobó el delito, debería primar el beneficio de la duda.

Los jurados que votaron por la remoción determinaron en su fallo que Poderti “incumplió con normas esenciales, inherentes a su función, defraudando la confianza de su superior y de sus pares”.

También plasmaron en el veredicto que el magistrado “ha perdido la credibilidad” y que “el manto de desconfianza que se cierne sobre el doctor Poderti ha sido provocado por su propia inconducta”.

Luciano Poderti irá a juicio en sede penal por el robo de las monedas. Desde hoy es un ciudadano común, ya que perdió sus fueros como juez, y podría terminar en la cárcel

Aunque el faltante de las monedas, ocurrió mientras era secretario del Juzgado y no juez, “el estado de sospecha perdura aún ahora”. Por esa razón “ya no es digno de continuar representando tan alta investidura”, entendió el jury.

El caso

Poderti fue procesado por peculado por el juez Emiliano Canicoba, titular del Juzgado Federal N° 1 de San Martín, quien además ya lo envió a juicio. Su caso será ventilado ante el Tribunal Oral Federal N° 3 de esa ciudad. Las monedas de oro robadas nunca se encontraron.

Dentro de la caja de seguridad N° 8-44 de la sucursal de San Isidro del Banco Nación había 285 monedas, lingotes de oro, un reloj, joyas y otros bienes. El dueño de todo era Rodolfo Tamborini, que había ido a juicio en una causa narco y resultó absuelto. Cuando fue al Juzgado a que le devolvieran sus cosas le avisaron del faltante.

El Jurado de Enjuiciamiento lo integraron José María Escobar Cello, Víctor Arturo Pesino, Rodolfo Suarez, Jesús Fernando Rejal, Manuel Quintar, Agustina Lucrecia Propato y Antonio Manuel Estévez

Se probó que, entre diciembre de 2019 y febrero de 2023, Poderti ingresó 19 veces a la caja de seguridad. Los registros del banco documentaron la fecha, hora e identificación del autorizado en cada acceso.

Quienes acusaron al magistrado en el juicio político fueron los consejeros Luis Juez y Eduardo Vischi -senadores- y Diego Barroetaveña -juez de la Cámara Federal de Casación Penal-. Según expusieron durante las audiencias, los movimientos del entonces secretario fueron “clandestinos, ocultos y silenciados”.

Entre lágrimas, así se retiró Martín Poderti del Consejo de la Magistratura

Es que ninguno de los ingresos fue ordenado por el juez Mirabelli, ni se dejó registro alguno en la documentación del expediente. De hecho, cuatro de esos ingresos ocurrieron mientras el entonces secretario estaba formalmente de licencia, y otras veces durante la feria judicial o fuera del horario habitual de la justicia.

Todo se descubrió una vez que Poderti había dejado su cargo en San Isidro para pasar primero a la Justicia de San Martín y luego al TOF de Mar del Plata. Quien lo reemplazó como secretario de Mirabelli, Matías Pietronave, detectó el faltante y lo denunció.

Para entonces el Senado de la Nación ya lo había designado como juez federal. El fallo que se leyó este jueves en el Consejo de la Magistratura concluyó que los legisladores, en ese momento, no tenían conocimiento de las sospechas sobre Poderti.