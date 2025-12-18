Judiciales

Destituyeron al juez Martin Poderti, acusado de robarle a un imputado 144 monedas de oro

Un jury lo desplazó por la pérdida de confianza, aunque todavía no fue condenado en sede penal. “Ya no es digno de continuar representando tan alta investidura”, concluyó el Tribunal

Guardar
Martin Poderti, juez del Tribunal
Martin Poderti, juez del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, fue destituido por mal desempeño de sus funciones. Fotos: Maximiliano Luna

El juez federal Luciano Martin Poderti fue destituido de su cargo este jueves por un Jurado de Enjuiciamiento que falló en su contra en el juicio político por el robo de 144 monedas de oro mientras era secretario del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro.

El veredicto sobre la conducta del magistrado que integraba el Tribual Oral Federal de Mar del Plata -fue suspendido en agosto- se leyó este mediodía en el Consejo de la Magistratura de la Nación. El fallo obtuvo una mayoría ajustada, con cinco votos a favor de la remoción, el mínimo necesario.

Ahora Poderti se quedó sin fueros y, de avanzar la causa penal en su contra por el robo -que ya fue elevada a juicio en la Justicia Federal de San Martín-, podría quedar detenido.

Las monedas de oro y el juicio político

La acusación contra Poderti no solo fue por la sustracción de una fortuna cercana a los 190.000 dólares, sino también por el incumplimiento del deber de custodia que le correspondía, ya que era el único que tenía acceso a la caja de seguridad donde se resguardaban los bienes secuestrados.

El Jurado de Enjuiciamiento desestimó removerlo por el robo de las monedas, dado que aún hay una sentencia en los tribunales que lo haya declarado culpable. No obstante, el segundo cargo en su contra alcanzó para echarlo del Poder Judicial.

Así eran las 144 monedas
Así eran las 144 monedas de oro que se habría robado Poderti

Las monedas pertenecían a un imputado y estaban secuestradas en el marco de una causa por narcotráfico que tramitaba el juez de San Isidro Lino Mirabelli, por entonces jefe y amigo del acusado.

El jury que desplazó al camarista del TOF marplatense lo encabezaron los jueces José María Escobar Cello -presidente- y Víctor Arturo Pesino. Y lo completaron los senadores Rodolfo Suarez y Jesús Fernando Rejal, los diputados Manuel Quintar y Agustina Lucrecia Propato y el abogado federal matriculado Antonio Manuel Estévez.

El desplazamiento se decidió por mayoría y hubo dos disidencias -de los legisladores Rejal y Propato- que plantearon la postergación del juicio político hasta tanto se resuelva la causa penal contra el juez. Entendieron que como no se comprobó el delito, debería primar el beneficio de la duda.

Los jurados que votaron por la remoción determinaron en su fallo que Poderti “incumplió con normas esenciales, inherentes a su función, defraudando la confianza de su superior y de sus pares”.

También plasmaron en el veredicto que el magistrado “ha perdido la credibilidad” y que “el manto de desconfianza que se cierne sobre el doctor Poderti ha sido provocado por su propia inconducta”.

Luciano Poderti irá a juicio
Luciano Poderti irá a juicio en sede penal por el robo de las monedas. Desde hoy es un ciudadano común, ya que perdió sus fueros como juez, y podría terminar en la cárcel

Aunque el faltante de las monedas, ocurrió mientras era secretario del Juzgado y no juez, “el estado de sospecha perdura aún ahora”. Por esa razón “ya no es digno de continuar representando tan alta investidura”, entendió el jury.

El caso

Poderti fue procesado por peculado por el juez Emiliano Canicoba, titular del Juzgado Federal N° 1 de San Martín, quien además ya lo envió a juicio. Su caso será ventilado ante el Tribunal Oral Federal N° 3 de esa ciudad. Las monedas de oro robadas nunca se encontraron.

Dentro de la caja de seguridad N° 8-44 de la sucursal de San Isidro del Banco Nación había 285 monedas, lingotes de oro, un reloj, joyas y otros bienes. El dueño de todo era Rodolfo Tamborini, que había ido a juicio en una causa narco y resultó absuelto. Cuando fue al Juzgado a que le devolvieran sus cosas le avisaron del faltante.

El Jurado de Enjuiciamiento lo
El Jurado de Enjuiciamiento lo integraron José María Escobar Cello, Víctor Arturo Pesino, Rodolfo Suarez, Jesús Fernando Rejal, Manuel Quintar, Agustina Lucrecia Propato y Antonio Manuel Estévez

Se probó que, entre diciembre de 2019 y febrero de 2023, Poderti ingresó 19 veces a la caja de seguridad. Los registros del banco documentaron la fecha, hora e identificación del autorizado en cada acceso.

Quienes acusaron al magistrado en el juicio político fueron los consejeros Luis Juez y Eduardo Vischi -senadores- y Diego Barroetaveña -juez de la Cámara Federal de Casación Penal-. Según expusieron durante las audiencias, los movimientos del entonces secretario fueron “clandestinos, ocultos y silenciados”.

Entre lágrimas, así se retiró
Entre lágrimas, así se retiró Martín Poderti del Consejo de la Magistratura

Es que ninguno de los ingresos fue ordenado por el juez Mirabelli, ni se dejó registro alguno en la documentación del expediente. De hecho, cuatro de esos ingresos ocurrieron mientras el entonces secretario estaba formalmente de licencia, y otras veces durante la feria judicial o fuera del horario habitual de la justicia.

Todo se descubrió una vez que Poderti había dejado su cargo en San Isidro para pasar primero a la Justicia de San Martín y luego al TOF de Mar del Plata. Quien lo reemplazó como secretario de Mirabelli, Matías Pietronave, detectó el faltante y lo denunció.

Para entonces el Senado de la Nación ya lo había designado como juez federal. El fallo que se leyó este jueves en el Consejo de la Magistratura concluyó que los legisladores, en ese momento, no tenían conocimiento de las sospechas sobre Poderti.

Temas Relacionados

Martin PodertiConsejo de la Magistraturaultimas noticias

Últimas Noticias

La tesorera detenida de Sur Finanzas dijo que no quería perder el trabajo y por eso intentó ocultar pruebas

Micaela Sánchez realizó una presentación ante la Justicia para defenderse. Negó delitos y, de esta forma, se aleja la posibilidad de que acepte ser imputada colaboradora

La tesorera detenida de Sur

En medio de la tensión en el Congreso, el Gobierno apeló el fallo que le ordenó ejecutar la Ley de Emergencia en Discapacidad

El recurso fue concedido por el juez federal de Campana Adrián González Charvay y ahora deberá resolver la Cámara Federal de San Martín. Ayer, la oposición le dio un golpe al intento del oficialismo de derogar la ley definitivamente en el Presupuesto 2026

En medio de la tensión

La Justicia de San Isidro resolvió que José Luis Espert no podrá disponer libremente de sus bienes por 90 días

La decisión se adoptó en el marco de la investigación abierta a raíz de los 200 mil dólares que recibió de Fred Machado, ya extraditado a EEUU por vínculos con el narcotráfico

La Justicia de San Isidro

La justicia argentina recibió una denuncia por crímenes de lesa humanidad en Irán

El caso, impulsado por organizaciones internacionales y víctimas de la represión, busca que tribunales federales apliquen la jurisdicción universal para investigar a altos funcionarios del régimen persa

La justicia argentina recibió una

La Justicia autorizó a Cristina Kirchner a permanecer en la terraza de San José 1111 hasta dos horas por día

El Tribunal que la condenó en la causa Vialidad volvió a modificar condiciones de su prisión domiciliaria

La Justicia autorizó a Cristina
DEPORTES
Damián Díaz recordó a Mario

Damián Díaz recordó a Mario Pineida tras el crimen que conmocionó al fútbol ecuatoriano

Se sortearon las primeras fases de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

La exótica bombilla que se mandó a hacer Dibu Martínez para su mate con el recuerdo de la icónica atajada a Kolo Muani en el título de Qatar 2022

El mensaje de Jorman Campuzano que anticipó al que puede ser el primer refuerzo de Boca Juniors

La reacción de los compañeros de Mario Pineida tras conocerse la noticia de su asesinato y los sentidos mensajes de sus amigos del fútbol

TELESHOW
Flor Vigna mostró cómo se

Flor Vigna mostró cómo se prepara para la pelea con Mica Viciconte: “Sacrificio, constancia y cabeza fuerte”

El chef Christian Petersen está internado en San Martín de los Andes: “Lucha por su vida”

Los cálidos mensajes de cumpleaños de Constantino, el hijo de Wanda Nara y Maxi López: “Coco de mi vida”

Gustavo Bermúdez recordó el comienzo de su historia de amor con Verónica Varano: “Yo la encaré”

Mica Viciconte fue tajante contra Nicole Neumann por la fiesta de Allegra: “Cada uno se entierra en su propio pozo”

INFOBAE AMÉRICA

Ministros bolivianos explican la liberación

Ministros bolivianos explican la liberación del subsidio a los combustibles: “Entendemos la magnitud de las medidas”

Choferes de Bolivia plantean aumentar el precio del pasaje tras la liberación del subsidio al combustible

Nueva amenaza de Putin a Occidente: desplegó en Bielorrusia el misil nuclear hipersónico Oreshnik

Damián Díaz recordó a Mario Pineida tras el crimen que conmocionó al fútbol ecuatoriano

Los ecuatorianos aspiran a ganar USD 864 al mes, lejos del nuevo salario básico