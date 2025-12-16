Judiciales

La Justicia falló a favor de una mujer que perdió un vuelo por un corte de calle: le pagarán más de $34 millones

Un juez consideró que la empresa que la trasladaba no adoptó las medidas adecuadas. Aseguró que la compañía falló en su deber de previsión y ordenó compensar a los afectados

Guardar
La Justicia bonaerense condenó a
La Justicia bonaerense condenó a una empresa de transporte a pagar más de 34 millones de pesos por incumplir con la puntualidad y causar la pérdida de un vuelo internacional.

Una mujer logró un fallo judicial tras demandar a una empresa de transporte terrestre luego de perder un vuelo internacional por una demora en el servicio contratado. El fallo, emitido por el Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 4 de Mar del Plata, ordenó el pago de más de 34 millones de pesos en concepto de daños y perjuicios, además de intereses y los gastos del proceso.

El caso se originó en diciembre de 2018, cuando la mujer decidió viajar a España junto a su pareja para celebrar el cumpleaños de su hija, radicada en Málaga. Con los pasajes de avión en mano, contrató un servicio privado de traslado desde Mar del Plata hasta el aeropuerto de Ezeiza, confiando en la garantía de puntualidad de la empresa, que se promocionaba como especializada en conexiones “pre y post” aéreo.

Según consta en la resolución a la que accedió Infobae, la salida desde Mar del Plata se programó para la tarde del 1 de diciembre, con el objetivo de llegar a Ezeiza sobre las 21:15 y abordar un vuelo a las 00:05 del día siguiente. Sin embargo, durante el trayecto el micro enfrentó desvíos y congestiones provocados por el operativo de seguridad de la Cumbre del G20 en la ciudad de Buenos Aires, además de una parada imprevista en ruta para cargar agua caliente.

El fallo judicial destaca la
El fallo judicial destaca la obligación de las empresas de transporte terrestre de prever y anticipar complicaciones en servicios vinculados a vuelos aéreos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actora relató que, mientras avanzaba el viaje, comenzó a notar retrasos importantes y alertó a los choferes sobre la posibilidad de perder el vuelo, aunque recibió garantías de que llegarían a tiempo. Finalmente, arribaron al aeropuerto cuando el embarque ya había cerrado. No encontró personal de la aerolínea para reclamar en el lugar y debió pasar la noche en la terminal sin alojamiento, antes de regresar a Mar del Plata.

La mujer intentó recuperar lo perdido con la empresa de transporte, reclamó los importes correspondientes a los pasajes y a otros gastos por el viaje frustrado, pero la firma responsabilizó a las autoridades estatales y a los organizadores del G20, alegando que los desvíos impuestos constituyeron un hecho de fuerza mayor imprevisible e inevitable. Rechazó así cualquier culpa por el perjuicio sufrido por la pasajera.

Presentaciones y audiencias

El episodio motivó presentaciones administrativas. Se realizaron audiencias ante la oficina municipal de Defensa del Consumidor y, finalmente, la demandante inició el proceso judicial. En el juicio, la transportista sostuvo que había cumplido con su parte al trasladar a los pasajeros y que el retraso respondió a factores externos e imprevistos, como los cortes de tránsito programados por la cumbre internacional.

La sentencia remarca que la
La sentencia remarca que la falta de información y previsión por parte de la empresa constituyó una omisión grave en el deber de buena fe y protección al consumidor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resolución judicial analizó el vínculo contractual desde la perspectiva de la normativa de defensa de los consumidores, haciendo especial énfasis en la obligación del proveedor de garantizar no solo el traslado sino la puntualidad como parte esencial del servicio contratado. El juez remarcó que el boleto terrestre representaba una conexión funcional con el vuelo, y que la empresa motoriza esa expectativa como parte de su calidad diferencial frente a otros servicios.

Para el juzgado, los cortes y desvíos derivados por la seguridad del G20 eran eventos ampliamente anunciados y conocidos, tanto por medios periodísticos como por organismos oficiales desde varios días antes del viaje. El fallo subrayó que, en calidad de profesional del transporte, la empresa debía prever y anticipar complicaciones de tránsito, informar adecuadamente a los usuarios y adoptar medidas correctivas, como adelantar horarios de salida o planificar rutas alternativas.

El juez consideró que la falta de estas acciones constituyó una omisión grave en el deber de previsión, información y buena fe, señalando que la empresa optó por trasladar el riesgo al pasajero en vez de gestionarlo de acuerdo a su especialidad. Entre los fundamentos, la sentencia señaló que el incumplimiento privó a la consumidora de la finalidad esencial del servicio: llegar puntualmente para tomar el vuelo internacional programado.

El caso subraya la importancia
El caso subraya la importancia de la puntualidad como elemento esencial en los servicios de traslado contratados para conexiones aéreas internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En relación con la prueba, el fallo ponderó tanto denuncias en Defensa del Consumidor como testimonios de choferes y ex empleados de la empresa, que confirmaron demoras y complicaciones en los accesos, pero admitieron desconocimiento previo de los desvíos y una gestión carente de reacción profesional. La testigo propuesta por la actora declaró que la boletería de la empresa seguía asegurando que “todo estaba perfecto”, mientras el micro avanzaba con demoras.

El juzgado evaluó la responsabilidad bajo los parámetros de la Ley de Defensa del Consumidor, la Constitución Nacional y el Código Civil y Comercial, orientando el análisis a una relación de consumo de carácter contractual en la que el proveedor debía probar haber anticipado, advertido y neutralizado contingencias previsibles.

Al cuantificar los daños, la sentencia ordenó la devolución de los importes pagados por el servicio terrestre y del valor actualizado de dos boletos aéreos Buenos Aires-Málaga, estimados en casi cuatro millones de pesos, rechazando reintegros por reservas hoteleras y alquiler de vehículos por insuficiencia probatoria. Además, fijó una indemnización por daño moral de 30 millones de pesos, en reconocimiento al impacto anímico y las gestiones que desencadenó la frustración del viaje, más un cálculo actualizado de intereses por cada rubro. El monto global de la condena superó los 34 millones de pesos y se impuso también el pago de los gastos e intereses generado.

El juzgado rechazó la defensa
El juzgado rechazó la defensa de fuerza mayor de la empresa, señalando que los desvíos por el G20 eran eventos ampliamente anunciados y previsibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fallo rechazó de manera expresa la aplicación de “daño punitivo”, por entender que en el caso no se hallaron elementos como dolo, enriquecimiento indebido o una política sistemática de incumplimiento por parte de la demandada. Señaló, no obstante, el carácter especialmente reprochable de la inacción empresarial ante riesgos previsibles y su actitud al relegar el costo del incumplimiento al usuario.

Por otra parte, la resolución descartó cualquier responsabilidad de la compañía aérea involucrada, explicitando que no existía una relación contractual ni integración operativa entre ambas empresas que permitiera extender la condena al prestador del tramo aéreo.

De este modo, la condena recayó de modo exclusivo sobre el prestador del servicio terrestre. La sentencia hace hincapié en la necesidad de que las empresas que ofrecen servicios de transporte vinculados a vuelos respeten la obligación de informar, prever y proteger los derechos económicos de los usuarios, sobre todo en operaciones donde la puntualidad representa el objetivo central de la contratación.

La resolución judicial ordenó la
La resolución judicial ordenó la devolución de los importes pagados por el servicio terrestre y los boletos aéreos, además de una indemnización por daño moral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fallo remarca que la previsión de eventos excepcionales forma parte esencial de la gestión profesional de un servicio de transporte, acentuando que la falta de protocolo y la ausencia de medidas específicas en un contexto de altísimo conocimiento público constituyeron una conducta negligente.

De acuerdo con la resolución, el proveedor no solo debe garantizar el traslado, también debe asumir la carga de anticipar imprevistos y mantener informados a los pasajeros, fundamental en escenarios donde la pérdida de un vuelo internacional genera altos costos económicos y personales.

Temas Relacionados

Defensa del consumidorTransporte terrestreAeropuertoVuelo internacionalEzeizaImprevistosPasajerosDaños y perjuiciosPasaje aéreoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Una mujer tropezó dentro de una estación de servicio y la Justicia ordenó el pago de una indemnización

El caso abrió debate por el lugar en donde ocurrió el hecho y la condición de cliente de la demandante. La Cámara de Apelaciones ratificó la responsabilidad de la empresa y las aseguradoras, exigiendo el pago de un resarcimiento económico

Una mujer tropezó dentro de

Casación ratificó la primera condena por trata a través de medios digitales y mantuvo la pena máxima de prisión

El tribunal rechazó el recurso de la defensa y confirmó así la condena a 25 años de prisión contra el responsable de captar y someter a mujeres mediante engaños y amenazas. Una de las víctimas se había quitado la vida luego de ser rescatada

Casación ratificó la primera condena

Ruta del dinero K: Casación habilitó la ejecución de decomisos por más de USD 61 millones

La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisibles los recursos presentados por la defensa de Martín Báez y por la UIF y despejó el camino para que continúe la ejecución de los decomisos ordenados en la causa por lavado de activos que tiene condenado, entre otros, al empresario Lázaro Báez

Ruta del dinero K: Casación

Confirmaron otra condena a Lázaro Báez en la causa “El Entrevero”: ya acumula penas por casi 20 años de cárcel

Lo sentenciaron por lavado de dinero de origen ilícito. El dueño del Grupo Austral deberá devolver el triple del monto que blanqueó junto a varios cómplices, también condenados. La Cámara de Casación convalidó el fallo del TOF N° 4

Confirmaron otra condena a Lázaro

Menos interferencias y más transparencia: la confianza en el sistema judicial creció en el segundo semestre del año

El último informe del Índice de Confianza en la Justicia reveló un aumento sostenido en la percepción positiva de la ciudadanía, impulsado por una mayor disposición a recurrir a los tribunales y una valoración más favorable del Poder Judicial

Menos interferencias y más transparencia:
DEPORTES
La FIFA entregará los premios

La FIFA entregará los premios The Best: todos los nominados, los argentinos candidatos y cómo ver la gala

“¿Qué te pica a ti, Pulga?“: el áspero cruce de Messi y Suárez con su nuevo compañero en el Inter Miami durante un clásico de España

Los dos clubes a los que fue ofrecido Mauro Icardi y el “factor China Suárez” que puede decidir su futuro

Fue top ten, ganó USD 19 millones en el tenis y llegó a la final de un certamen de baile imitando a Michael Jackson

Faustino Oro, el prodigio del ajedrez, quedó a un paso de otra hazaña

TELESHOW
El chispazo de Germán Martitegui

El chispazo de Germán Martitegui con Damián Betular en MasterChef Celebrity: “Antes no te gustaba”

El duro cuestionamiento de Marcela Tauro a Sofía Gonet: “Tienen contratada a estas loquitas”

El exjugador de Gran Hermano que pasó por el quirófano para operarse la nariz: el antes y después de su rinoplastia

El polémico gesto de una humorista cuando Momi Giardina ganó en el Martín Fierro: el momento y el pedido de disculpas

El accidente que sufrió Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando: “Fuimos volando al hospital”

INFOBAE AMÉRICA

La policía halló explosivos improvisados

La policía halló explosivos improvisados y dos banderas de ISIS en un auto ligado a uno de los autores de la matanza en Bondi Beach

Atentado terrorista en Australia: los atacantes permanecieron casi todo el mes de noviembre en Filipinas

El Gobierno de Bolivia denunció un daño económico de USD 2.595 millones en empresas estatales durante las gestiones de Morales y Arce

El Partido Nacional denunció un “autogolpe” y acusó al ex presidente Zelaya de obstaculizar el escrutinio especial en Honduras

Lovecraft y Houdini, dupla insospechada: la historia detrás de “Bajo las pirámides”