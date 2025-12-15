Judiciales

Terminaron las obras en la sala AMIA de Comodoro Py y evalúan usarla para el juicio de la causa Cuadernos

La inversión fue de 162 millones de pesos. El TOF N°7, que lleva adelante el juicio oral, pidió a la Corte que habilite la sala Derechos Humanos de Tribunales para la etapa de indagatorias, que comenzará en 2026

La Sala AMIA está ubicada
La Sala AMIA está ubicada en los tribunales federales de Comodoro Py

La sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro Py 2002 fue remodelada y la finalización de la obra se concretó este lunes, luego de varios meses de tareas de reacondicionamiento. El auditorio es uno de los escenarios probables para el juicio de la causa Cuadernos, que pasará a ser presencial durante la etapa de indagatorias a los acusados.

El Consejo de la Magistratura de la Nación destinó para la obra una inversión total de $162.434.175. Las tareas se extendieron durante 75 días y en las próximas semanas se llevarán adelante las últimas pruebas de conectividad para dejar todo listo para su uso.

Las tareas llevadas adelante en la emblemática sala incluyeron la reparación de pisos técnicos antiguos que habían sido dañados por humedad ascendente, la reparación integral de cielorrasos abovedados, también dañados por humedad exterior.

Los viejos cortinados fueron reemplazados por una nueva panelería acústica, y del mismo modo se reemplazó el tapizado existente por baldosas de alfombras con nueva tecnología de hilado, según informó el organismo.

Para complementar el funcionamiento integral de la sala también se colocaron nuevos tendidos eléctricos y artefactos de iluminación.

El Consejo de la Magistratura
El Consejo de la Magistratura de la Nación invirtió $162.434.175 para ejecutar la obra

Se renovaron los detectores de humo y cartelería de seguridad, hubo una renovación de la pintura general (tanto al interior como en el hall de acceso) y se dispuso un nuevo equipamiento de audio y video.

Esto último es clave para el desarrollo de los juicios, ya que se podrá transmitir en una pantalla gigante imágenes, videos o incluso videoconferencias sincrónicas.

Complementariamente a la sala de audiencias se remodelaron los sanitarios públicos de la planta baja de Comodoro Py.

El proyecto y supervisión general estuvo a cargo de la Dirección General de Infraestructura Judicial, y la inspección de obra a cargo de la Intendencia de la Cámara Federal de Casación Penal.

Las obras fueron financiadas por la Administración General del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación y se encuadran en el Plan General de Obras de mejoras edilicias y de implementación del Sistema Acusatorio impulsado desde la Dirección General de Infraestructura Judicial.

Asimismo, la instalación del equipamiento tecnológico fue supervisado por la Dirección General de Tecnología.

El futuro de la causa Cuadernos

El Tribunal Oral Federal N°7, a cargo del juicio contra la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y otros 85 acusados, elevó un pedido a la Corte Suprema de Justicia para utilizar la sala Derechos Humanos del Palacio de Tribunales una vez que sea necesaria la presencialidad.

Además de ser el salón donde se realizó el juicio contra las Juntas Militares, es el lugar con mayor capacidad de asistentes, algo determinante para un debate con la cantidad de imputados que tiene Cuadernos.

El máximo tribunal, por ahora, no contestó la solicitud. En caso de obtener una respuesta negativa, la opción más viable que sigue es la sala AMIA.

La Sala AMIA fue renovada
La Sala AMIA fue renovada luego de más de dos meses de obra

No obstante, la capacidad no es el único factor a considerar. Es que el TOF N°7 no se encuentra en Comodoro Py sino en el Palacio de Justicia, frente a la Plaza Lavalle.

Continuar con el juicio en la sala Derechos Humanos tendría una mayor practicidad para el Tribunal y los empleados que trabajan allí, sostienen los jueces. Entienden que movilizar todo lo necesario para cada audiencia hasta Retiro implicaría una tarea engorrosa.

En tanto, cuando el debate se retome en 2026 pasaría a un régimen de tres audiencias por semana -por ahora se hacen dos, los martes y jueves-, y no está previsto abrir la feria judicial como se sugirió en un primer momento.

La celeridad del juicio es un tema de discusión que todavía está en tratativas. Los pronósticos más optimistas anticipan que pasarán al menos tres o cuatro años para conocer el veredicto.

