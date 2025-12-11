Judiciales

Ordenaron nuevas indagatorias en la causa por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

Otros cuatro acusados fueron citados a declarar. Entre ellos se encuentra la exfuncionaria e hija del lobista Miguel Ángel Calvete

Guardar
Ornella Calvete fue citada a
Ornella Calvete fue citada a declaración indagatoria

El juez federal Sebastián Casanello ordenó cuatro nuevas declaraciones indagatorias en la causa por presunto pago de sobornos y direccionamiento en compras de medicamentos para la Agencia Nacional de Discapacidad.

Entre los convocados está Ornella Calvete, la hija de Miguel Ángel Calvete, quien ya fue indagado acusado de ser un supuesto lobista entre droguerías y ANDIS.

En un allanamiento a la casa de su hija el 9 de octubre último se encontraron 700.000 dólares y poco después la mujer renunció al cargo que ocupaba desde septiembre de 2024 como directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en el Ministerio de Economía.

Además, fueron citados Diego Martín D’Giano, Patricia Canavesio y Julio Viera. Todos deberán presentarse entre el 18 y 19 de diciembre.

Nuevas citaciones

Las nuevas citaciones se dispusieron luego que la semana pasada concluyó una primera ronda de indagatorias a 15 imputados, entre ellos Calvete padre, quien se negó a declarar y está preso en otra causa condenado por explotación de la prostitución ajena.

En el dictamen presentado en la pesquisa por el fiscal federal Franco Picardi, se alude a conversaciones entre Calvete padre e hija vinculadas a supuestas contrataciones con prestadores de ANDIS.

“En el intercambio de mensajes, queda evidenciado que Julio Viera cumple funciones de suma importancia para Miguel Ángel Calvete”, sostiene el dictamen fiscal.

D’Giano tendrá que presentarse el jueves 18 de diciembre a las 11; Canavesio ese mismo día a las 12 mientras que Viera está convocado el viernes 19 a las 11 y Ornella Calvete ese día a las 12.

Según la acusación fiscal, D’Giano era Director de Prestaciones Médicas de ANDIS al momento de los hechos.

En base al análisis de teléfonos secuestrados a Calvete “se pudo constatar que también posee conversaciones con Patricia Canavesio, quien trabajaría para él y es parte de su círculo de confianza”.

Miguel Angel Calvete
Miguel Angel Calvete

Origen de los audios

La semana pasada la Cámara Federal porteña ordenó profundizar sobre el origen de los audios donde se escucha al ex titular de ANDIS Diego Spagnuolo hablando de presuntos pagos de sobornos, pese a lo cual la investigación continúa.

El juez Casanello terminó con la primera ronda de indagatorias y en la mayor parte de los casos los imputados se negaron a declarar, entre ellos Spagnuolo.

El ex titular del organismo presentó un escrito en el que negó los cargos y deslindó la responsabilidad en otro ex funcionario de ANDIS, Daniel Garbellini.

Temas Relacionados

ANDISOrnella Calveteindagatoriasultimas noticias

Últimas Noticias

Ordenan allanamientos en lotes de presuntos testaferros de “Chiqui” Tapia en Pilar

Se trata de dos terrenos que figuran como en construcción pero donde ya habría edificada una mansión

Ordenan allanamientos en lotes de

El juicio por los cuadernos: la confesión de José López que complicó a CFK

El proceso contra la ex presidenta, Julio De Vido, José López y algunos de los mayores hombres de negocios del país continuará este jueves con la acusación del caso de “La Camarita”

El juicio por los cuadernos:

Una alumna se lesionó en educación física y su familia demandó al colegio: la Justicia avaló el reclamo

El tribunal determinó que la joven deberá recibir una indemnización, responsabilizando al establecimiento educativo y a la aseguradora por los daños físicos y psicológicos

Una alumna se lesionó en

La Justicia halló responsables a la municipalidad y una asociación de médicos por la caída de un hombre en la vereda

Un tribunal de San Nicolás ratificó la responsabilidad compartida de ambas entidades. La víctima sufrió la fractura expuesta de un tobillo. El rol del municipio y de los frentistas, bajo la lupa judicial

La Justicia halló responsables a

Casación anuló el juicio contra un ex titular de la AGP por iniciar el debate con un recurso pendiente

La Sala IV declaró la nulidad del proceso que había condenado a Gonzalo Mórtola por incumplimiento de deberes y ordenó retrotraer la causa, al advertir que el juez Rafecas avanzó con el juicio pese a la tramitación de un recurso de casación por reparación integral

Casación anuló el juicio contra
DEPORTES
Qué declaró el hermano de

Qué declaró el hermano de Manu Ginóbili por el derrumbe que causó 13 muertos durante un temporal en Bahía Blanca

La reacción de Lamine Yamal tras ser sustituido en el último partido del Barcelona y la sentencia del entrenador en rueda de prensa

Supo competir en los Juegos Olímpicos y ahora es uno de los 10 prófugos más buscados por el FBI: “El Pablo Escobar moderno”

Las reacciones de Messi durante la final de la MLS que filmaron con la “Ref Cam” que llevó el árbitro

El video del nuevo accidente de Jack Doohan en su segundo día de prácticas en la Súper Fórmula de Japón tras dejar la Fórmula 1

TELESHOW
Así es la miniserie de

Así es la miniserie de los 4 ex Gran Hermano que desató críticas, memes y polémica

The New York Times eligió dos producciones argentinas entre sus series favoritas del 2025

El día libre de Shakira en medio de sus shows en Buenos Aires: cine con sus hijos y el saludo a los fans

Guido Kaczka se animó a cantar un clásico del rock en su programa: “Uno de los 10 mejores temas de la historia”

Damián Betular faltó a MasterChef Celebrity y Donato De Santis se reinventó con un particular look

INFOBAE AMÉRICA

Robaron más de 600 objetos

Robaron más de 600 objetos de “gran valor cultural” del Museo de Bristol, en Inglaterra

Día Nacional del Tango: ¿por qué se celebra hoy, 11 de diciembre?

Cómo puede impactar en Brasil la nueva estrategia nacional de seguridad de Trump

Llaman a los fans de “Heartstopper” a grabar un video para que su autora viaje a Buenos Aires

El cierre del negocio