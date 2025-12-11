Ordenaron nuevas indagatorias en la causa por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

Ornella Calvete fue citada a declaración indagatoria

El juez federal Sebastián Casanello ordenó cuatro nuevas declaraciones indagatorias en la causa por presunto pago de sobornos y direccionamiento en compras de medicamentos para la Agencia Nacional de Discapacidad.

Entre los convocados está Ornella Calvete, la hija de Miguel Ángel Calvete, quien ya fue indagado acusado de ser un supuesto lobista entre droguerías y ANDIS.

En un allanamiento a la casa de su hija el 9 de octubre último se encontraron 700.000 dólares y poco después la mujer renunció al cargo que ocupaba desde septiembre de 2024 como directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en el Ministerio de Economía.

Además, fueron citados Diego Martín D’Giano, Patricia Canavesio y Julio Viera. Todos deberán presentarse entre el 18 y 19 de diciembre.

Nuevas citaciones

Las nuevas citaciones se dispusieron luego que la semana pasada concluyó una primera ronda de indagatorias a 15 imputados, entre ellos Calvete padre, quien se negó a declarar y está preso en otra causa condenado por explotación de la prostitución ajena.

En el dictamen presentado en la pesquisa por el fiscal federal Franco Picardi, se alude a conversaciones entre Calvete padre e hija vinculadas a supuestas contrataciones con prestadores de ANDIS.

“En el intercambio de mensajes, queda evidenciado que Julio Viera cumple funciones de suma importancia para Miguel Ángel Calvete”, sostiene el dictamen fiscal.

D’Giano tendrá que presentarse el jueves 18 de diciembre a las 11; Canavesio ese mismo día a las 12 mientras que Viera está convocado el viernes 19 a las 11 y Ornella Calvete ese día a las 12.

Según la acusación fiscal, D’Giano era Director de Prestaciones Médicas de ANDIS al momento de los hechos.

En base al análisis de teléfonos secuestrados a Calvete “se pudo constatar que también posee conversaciones con Patricia Canavesio, quien trabajaría para él y es parte de su círculo de confianza”.

Miguel Angel Calvete

Origen de los audios

La semana pasada la Cámara Federal porteña ordenó profundizar sobre el origen de los audios donde se escucha al ex titular de ANDIS Diego Spagnuolo hablando de presuntos pagos de sobornos, pese a lo cual la investigación continúa.

El juez Casanello terminó con la primera ronda de indagatorias y en la mayor parte de los casos los imputados se negaron a declarar, entre ellos Spagnuolo.

El ex titular del organismo presentó un escrito en el que negó los cargos y deslindó la responsabilidad en otro ex funcionario de ANDIS, Daniel Garbellini.