Ordenan allanamientos en lotes de presuntos testaferros de “Chiqui” Tapia en Pilar

Ordenan allanamientos en la causa por supuestos testaferros

El juez federal Daniel Rafecas ordenó hoy allanar una de las propiedades en Pilar declaradas como parte de la sociedad de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, supuestos testaferros en la causa que investiga la compra de una mansión en esa localidad bonaerense, adjudicada por los denunciantes al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA),Claudio “Chiqui” Tapia.

Los procedimientos se dispusieron en dos lotes en el barrio “Ayres Plaza” de Pilar, las unidades funcionales 265 y 306, que figuran como “a construir” pero sin embargo en fotografías se ve que ya habría en el lugar una gran casa, explicaron fuentes judiciales.

La investigación

Tanto Pantano como su madre tiene prohibida la salida del país y se inhibieron sus bienes.

Pantano figura como monotributista y su madre es jubilada. Un informe de la DGI-ARCA dio cuenta que la empresa investigada y vinculada a ellos tiene a su nombre 59 vehículos, muchos de alta gama y de colección.

En la causa se investiga la venta de una mansión en Villa Rosa, Pilar, a Pantano y su madre, a través de la empresa Real Central SRL. Rafecas ordenó levantar el secreto fiscal de esa firma. También pidió a ARCA información fiscal e impositiva de la sociedad y de sus socios o directivos.

Además dispuso tasar la mansión en Villa Rosa por parte de peritos tasadores de la Corte Suprema y otros del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos. Mientras tanto, esa propiedad es custodiada en sus tres accesos por la Policía Federal Argentina (PFA).

En ese marco se detectaron como pertenecientes a la sociedad dos lotes ahora allanados en un barrio privado, que figurarían en construcción pero donde ya habría edificada una casa.

La denuncia

De acuerdo con la denuncia que presentó la Coalición Cívica, la mansión tiene desde pista de entrenamiento para equinos y un haras con caballos árabes y pura sangre de carrera hasta un helipuerto propio y múltiples instalaciones deportivas.

Ninguno de estos lujos se condicen con las posibilidades económicas de los imputados. Luciano Pantano fue presidente de la Asociación Argentina de Futsal y ocupó un cargo en la tesorería del Club Almirante Brown. Es monotributista y al momento de la denuncia tenía una deuda bancaria de poco más de 2.000.000 de pesos, según consta en la causa.

Su madre es jubilada y trabajadora autónoma. Incluso durante la pandemia cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la ANSES.

Pantano, además, tuvo desde 2021 la mitad de las acciones de una empresa llamada “Central Parks Drinks S.R.L.”, de poca actividad y con un capital social de apenas 300.000 pesos. El 16 de mayo de 2024 la rebautizaron como “Real Central S.R.L.”, y su capital se incrementó a 58.000.000 de pesos.

Con esa reestructuración, el ex dirigente futbolístico también le cedió su 50% de la empresa a su madre, que se convirtió en la accionista mayoritaria de la sociedad.

Dos semanas después la empresa compró el predio de 105.000 hectáreas donde está la mansión.

Con este panorama es que la Coalición Cívica denunció “la posible utilización de la sociedad como pantalla para bienes de terceros”, que “permiten inferir la posible comisión del delito de lavado de activos mediante la ocultación y disimulación del origen de bienes de alto valor económico”.