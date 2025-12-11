Judiciales

La Corte ratificó la restitución internacional de una menor a Finlandia

La madre se había llevado a la niña sin autorización del padre y comenzó una nueva vida en Buenos Aires, tras un divorcio conflictivo. Este jueves, el tribunal rechazó un nuevo planteo que buscaba frenar la restitución

Roxana Quiroga Sollinger debe regresar junto a su hija de cinco años a Finlandia. La menor deberá ser restituida a su padre, el hindú Venkatesh Sourirajan. La progenitora había escapado, con la nena, en 2022 sin la autorización paterna (Radio Mitre)

La Corte Suprema de Justicia le puso un punto final a la disputa judicial por la restitución internacional de una niña a Finlandia, donde reside su padre. La menor vive junto a su mamá en Buenos Aires, a donde llegaron desde Europa, en el marco de un divorcio conflictivo con episodios de violencia intrafamiliar.

Este jueves el máximo tribunal rechazó un recurso de queja de la madre, Gladys Roxana Quiroga Sollinger, que buscaba frenar la restitución, y dejó firme así el fallo de la jueza María del Carmen Bacigalupo de Girard, del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 86, que dispuso el regreso de la nena a Helsinki.

Según contó la mujer en una entrevista con Radio Mitre, la jueza “dijo que yo sustraje a la niña, pero su progenitor no se había declarado como tal sino que lo hizo seis meses después de haber ingresado acá al país”.

El padre, Venkatesh Sourirajan, de nacionalidad india, indicó en su demanda que no había dado permiso para que su hija se fuera del país, ni tenía intenciones de perder contacto con la recién nacida.

Quiroga y Sourirajan se conocieron en Alemania, en junio del 2015, donde comenzaron una relación de pareja. Luego de más de un año de relación, el hombre la invitó a vivir a Helsinki, ciudad en la hoy se desempeña como profesional en Gestión y Dirección de Proyectos en CapGemini Finland.

En enero del 2017, la mujer comenzó a trabajar en la misma compañía (por entonces, Sogety) y luego, en abril de 2018, se casaron, compraron un departamento a comienzos de 2019 y, en junio de ese año, decidieron iniciar un tratamiento de fertilidad, con éxito meses después.

En abril de 2020, apenas se declaró la pandemia de covid a nivel local, ella viajó sola a Argentina para dar a luz a la hija de ambos, lo que ocurrió el 5 de junio. Las dos volvieron a Finlandia menos de un mes después del parto.

Quiroga contó públicamente y en la Justicia que vivió episodios de violencia doméstica. “Al mes y medio de volver a Finlandia amenazó de muerte a la nena si no se la llevaba a la India, porque él es de allá. Intentó secuestrarla, cambiarle la nacionalidad y llevársela a la India”, denunció durante la entrevista radial.

El 24 de septiembre de 2024 el caso ya había sido resuelto por la Corte, que dejó firme la restitución. Pero ahora la discusión volvió al máximo tribunal porque los padres discutieron si las medidas ordenadas por la jueza son suficientes para un retorno seguro de la menor.

Al comenzar el proceso de ejecución, la madre informó que su regreso a Finlandia no era seguro, ya que se encontraba “en riesgo su vida, libertad e integridad personal”, lo que eventualmente comprometía la responsabilidad del Estado.

La jueza de primera instancia solicitó “medidas espejo” al juzgado de Finlandia para garantizar el retorno seguro, pero esto fue rechazado por las autoridades extranjeras.

El Juzgado en lo Civil N° 86 también ordenó a la progenitora que colabore con el proceso de restitución con la compra de los boletos de avión de ella y su hija, y además le ordenó que indique el lugar donde se alojarían en Finlandia.

Esa decisión fue recurrida por ambas partes y confirmada por la Cámara Civil. El fallo de segunda instancia también fue apelado, y está pendiente de resolución en el Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad.

A su vez, la Cámara había devuelto el expediente al juzgado de origen, desde donde se dictaron cambios y se ordenó que la restitución de haga entre el 10 y 31 de julio de 2025 con ciertas medidas de cuidado: que la niña vaya acompañada con su madre en el regreso a Finlandia y permanecer con ella; y que el padre debe proporcionar los boletos de avión para ambas.

Una vez más, la madre apeló con un recurso de inconstitucionalidad, que fue denegado por la Cámara por no poder recurrirse ante el TSJ porteño. Y así llegó en queja ahora ante la CSJN, que rechazó estudiar el caso por no cumplir con las formalidades necesarias.

De esta manera se agotaron las vías judiciales para seguir disputando la restitución de la menor y, así, deberá reencontrarse con su padre en el país escandinavo.

