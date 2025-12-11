Judiciales

La Cámara Federal confirmó el procesamiento de un hombre que amenazó por mail a Alberto Fernández

La Sala II del tribunal de alzada porteño sostuvo que los mensajes remitidos al Gobierno en enero de 2023 tenían un “tenor intimidatorio” y justificaron el refuerzo de la custodia presidencial. La defensa había pedido el sobreseimiento por considerar que se trató de un “arrebato”

Guardar
La Cámara Federal confirmó el
La Cámara Federal confirmó el procesamiento del hombre acusado de enviar correos con amenazas de muerte contra el entonces presidente Alberto Fernández

La Sala II de la Cámara Federal confirmó este jueves el procesamiento sin prisión preventiva de un hombre acusado de enviar dos correos electrónicos con amenazas de muerte contra el entonces presidente Alberto Fernández en enero de 2023, al considerar que los mensajes fueron “serios”, “idóneos” y de claro carácter intimidatorio, y rechazar así el pedido de sobreseimiento impulsado por su defensa.

La resolución -firmada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico- revisó la apelación contra el procesamiento dictado el 18 de noviembre pasado por el juez Marcelo Martínez De Giorgi, titular del Juzgado Federal N°3, que había concluido que el imputado, nombrado en el expediente bajo las siglas R.J.L., incurrió en el delito de amenazas agravadas previsto en el artículo 149 bis del Código Penal. Su abogado había planteado que los mensajes eran “absurdos”, fruto de un “arrebato insensato” y simples expresiones de frustración. Para el defensor oficial, en suma, se trataba de “expresiones de deseo no punibles”. La Cámara desestimó esa posición.

El caso se inició el sábado 14 de enero de 2023, a las 11:33, cuando llegó a la casilla oficial info@mininterior.gob.ar -dependiente del Ministerio del Interior, entonces a cargo de Eduardo “Wado” de Pedro- un e-mail cuyo asunto decía: “Matar al presidente y su gente”. En el cuerpo del mensaje, el autor escribió: “He tirado más de 100 curriculums y no he podido conseguir empleo, sepan que los jóvenes se van a ir a la mierda por chupaverga como ustedes pero antes me ocupo del presidente y si gente… Atentos porque más del domingo no pasa” (sic). Tres minutos más tarde, a las 11:36, ingresó un segundo correo desde la misma cuenta: “Si no me proporcionan empleo van a rodar cabezas, no tengo nada que perder, a más de 5 voy a poder matar sépanlo” (sic).

Los correos intimidatorios contra el
Los correos intimidatorios contra el entonces presidente Fernández ingresaron a la casilla del Ministerio del Interior, que en ese momento estaba bajo la conducción de Eduardo “Wado” de Pedro

Ante la gravedad del contenido, funcionarios de la cartera dieron aviso inmediato a la Secretaría General de la Presidencia y al Ministerio de Seguridad. La Casa Militar informaría más tarde que “se adoptaron las medidas correspondientes a efectos de reforzar el sistema de seguridad presidencial”.

La División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal intervino ese mismo día por instrucciones del Juzgado Federal N°5, que estaba de turno y ordenó las primeras diligencias: preservar la cuenta de correo, iniciar un sumario policial y evitar la posible eliminación de información relevante. Con esa base inicial, los agentes comenzaron el rastreo técnico del origen de los mensajes.

El lunes 16 de enero, la Dirección de Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior presentó formalmente la denuncia en los tribunales federales de Comodoro Py por “la posible comisión del delito de amenazas de muerte al Presidente de la Nación y a otros funcionarios públicos”. El expediente quedó asignado por sorteo al Juzgado Federal N°3, a cargo de Martínez De Giorgi, que asumió la investigación principal. Dos días más tarde, el 18 de enero, todas las actuaciones realizadas por el área de Delitos Tecnológicos y el Juzgado Federal N°5 fueron acumuladas al expediente del magistrado.

A partir de los informes técnicos, trazados digitales y datos aportados por el proveedor del servicio de correo, el juez dispuso nuevas medidas de prueba. El 3 de abril de 2023, se concretó un allanamiento en el que se secuestraron un teléfono celular y una notebook pertenecientes a R.J.L., quien quedó detenido ese mismo día.

La ratificación del procesamiento fue
La ratificación del procesamiento fue firmada por los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, quienes consideraron seria e idónea la amenaza (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Al prestar declaración indagatoria un día después, el hombre sostuvo que había enviado los correos bajo una fuerte angustia por su situación económica, que lo llevó a “que se me vuelen los cables y a mandar esos mails”. Luego agregó: “La verdad es que pido disculpas, quiero aclarar nunca iba a hacer ese hecho en concreto, fue una calentura del momento”.

El Cuerpo Médico Forense determinó que “al momento del examen, las facultades mentales -del imputado- se encuentran compensadas”, sin signos de trastornos psicopatológicos. Los peritajes informáticos, en tanto, confirmaron la titularidad de la cuenta utilizada, aunque no lograron recuperar los correos debido a posibles eliminaciones y sobrescrituras. También se verificó la existencia de archivos dañados en la notebook.

Con estos elementos, el juez Martínez De Giorgi dictó el procesamiento sin prisión preventiva el 18 de noviembre pasado, tras considerar que las expresiones remitidas configuraban amenazas idóneas. La defensa apeló.

A la hora de resolver la apelación, la Cámara Federal porteña tuvo en cuenta que los mensajes fueron enviados “por el encausado -que no simuló su identidad- al Ministerio del Interior” y que su contenido “implicó que se elevara la seguridad sobre el entonces Presidente de la Nación -Dr. Alberto Fernández-, denotando la seriedad que su texto implicó en el caso”.

Los camaristas destacaron el “tenor intimidatorio” de frases como “Matar al presidente y su gente” y “a más de 5 voy a poder matar sépanlo”.

“Así -concluyó el tribunal de alzada-, y más allá que la ‘efectiva’ producción del estado de alarma no constituye un requisito del tipo penal, lo acaecido a partir de lo conocido a través de los correos electrónicos mencionados, permite en definitiva concluir en la seriedad e idoneidad de la amenaza (...), anuncio éste que en definitiva, versa sobre infligir un mal, dependiente en todo o en parte de quien lo expresa".

La resolución, al ratificar el procesamiento de primera instancia, también ponderó el “carácter intimidatorio de los mensajes enviados”, considerados “afines con la voluntad del autor existente al menos al momento de su realización”.

Temas Relacionados

Amenazas de muerteMinisterio del InteriorWado de PedroAlberto FernándezCámara FederalJusticiaPoder JudicialÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires reeligió a Inés Weinberg como presidenta y Alicia Ruiz como vice

El máximo órgano judicial porteño celebró la reunión de acuerdo en la que ratificó a sus autoridades para el período 2026-2027. Es quinto mandato de la jueza Weinberg al frente del tribunal

El Tribunal Superior de Justicia

Coimas en ANDIS: Spagnuolo explicó ante la Justicia de dónde sacó la máquina de contar dinero

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad reiteró además que los audios donde se lo escucha hablar de supuestos sobornos fueron manipulados

Coimas en ANDIS: Spagnuolo explicó

Ordenan allanamientos en lotes de presuntos testaferros de “Chiqui” Tapia en Pilar

Se trata de dos terrenos en un barrio privado que figuran como en construcción pero donde ya habría edificada una mansión

Ordenan allanamientos en lotes de

Citan a indagatoria a Ornella Calvete en la causa por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

Otros cuatro acusados fueron citados a declarar. Entre ellos se encuentra la exfuncionaria e hija del lobista Miguel Ángel Calvete

Citan a indagatoria a Ornella

El juicio por los cuadernos: el financista de las coimas habló de una bóveda de dinero en El Calafate

El proceso contra la ex presidenta, Julio De Vido, José López y algunos de los mayores empresarios del país continuó este jueves con la acusación del caso de “La Camarita”. Ernesto Clarens es la figura principal de la jornada

El juicio por los cuadernos:
DEPORTES
La sorprendente sentencia de Miguel

La sorprendente sentencia de Miguel Borja tras su salida de River: “No le cierro las puertas a Boca”

Sorpresa en Rosario Central: Ariel Holan dejó de ser el entrenador

Las tres nuevas figuras apuntadas por Marcelo Gallardo para River Plate

La respuesta de la novia de Lando Norris tras la polémica que se generó por el apasionado beso en la celebración del título de la F1

La descarnada autocrítica de Dibu Martínez sobre su actuación en Qatar 2022 que sorprendió: “No hice mi mejor Mundial”

TELESHOW
Wanda Nara anunció una ficción

Wanda Nara anunció una ficción vertical junto a Maxi López para 2026

Lito Vitale, la pasión por la música y la necesidad de derribar prejuicios: “No sueño con ser millonario”

El simbólico regalo de Zaira Nara a Wanda por su cumpleaños que enterneció a todos: “Comprometidas”

Las tiernas imágenes de Oriana Sabatini mientras se prepara para ser mamá: “Practicando”

Laurita Fernández contó la intimidad de su viaje a Brasil: “Me cohibieron un poco los argentinos”

INFOBAE AMÉRICA

Nuevos detalles del diálogo entre

Nuevos detalles del diálogo entre Trump y Maduro: el dictador chavista ofreció irse de Venezuela a cambio de una amnistía

Herederos de Matisse donaron más de 60 obras del artista francés al Museo de Arte Moderno de París

Quiénes son los artistas que dominan el podio global de venta de entradas, según Pollstar

Sharon Osbourne reveló cómo fueron los últimos minutos de vida de Ozzy

El secretario general de la OTAN pidió prepararse para una guerra con Rusia: “Somos el próximo objetivo de Putin”